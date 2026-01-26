Praktičan parni čistač SC 4 EasiFix Plus sa poboljšanim kompletom pribora za još ciljanije uklanjanje prljavštine obezbeđuje higijensku čistoću u celom domu. Uređaj čisti bez hemikalija i može se koristiti praktično svuda. Čak i na tepisima – zahvaljujući isporučenoj jedrilici za tepihe. Temeljno čišćenje sa Karcher parnim čistačem uklanja 99,999% koronavirusa¹⁾ i 99,99% svih uobičajenih bakterija u domaćinstvu²⁾ sa tvrdih površina u domaćinstvu. Njegov opsežan pribor temeljno čisti pločice, ploče za kuvanje, nape, pa čak i najmanje praznine. Fleksibilna EasiFix podna mlaznica sa lamelnom tehnologijom garantuje odličnu ergonomiju i savršene rezultate čišćenja. Koristeći praktičan sistem na kukice i petlje, podna krpa od mikrovlakana može se brzo pričvrstiti na podnu mlaznicu i ponovo ukloniti bez potrebe da dođe u kontakt sa prljavštinom. Dvostepena regulacija pare može se optimalno prilagoditi površini i nivou prljavštine. Rezervoar za vodu koji se može stalno puniti omogućava neprekidno čišćenje. SC 4 EasiFix Premium ima integrisani odeljak za odlaganje kablova, odeljak za odlaganje dodatne opreme kao i parking položaj za podnu mlaznicu.