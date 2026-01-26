Parni čistač SC 4 EasyFix Plus
Čisti tepihe punom parom: SC 4 EasiFix parni čistač sa klizačem za tepihe i praktičnim dodacima. Savršeno za neprekidno čišćenje zahvaljujući rezervoaru za vodu koji se može stalno puniti.
Praktičan parni čistač SC 4 EasiFix Plus sa poboljšanim kompletom pribora za još ciljanije uklanjanje prljavštine obezbeđuje higijensku čistoću u celom domu. Uređaj čisti bez hemikalija i može se koristiti praktično svuda. Čak i na tepisima – zahvaljujući isporučenoj jedrilici za tepihe. Temeljno čišćenje sa Karcher parnim čistačem uklanja 99,999% koronavirusa¹⁾ i 99,99% svih uobičajenih bakterija u domaćinstvu²⁾ sa tvrdih površina u domaćinstvu. Njegov opsežan pribor temeljno čisti pločice, ploče za kuvanje, nape, pa čak i najmanje praznine. Fleksibilna EasiFix podna mlaznica sa lamelnom tehnologijom garantuje odličnu ergonomiju i savršene rezultate čišćenja. Koristeći praktičan sistem na kukice i petlje, podna krpa od mikrovlakana može se brzo pričvrstiti na podnu mlaznicu i ponovo ukloniti bez potrebe da dođe u kontakt sa prljavštinom. Dvostepena regulacija pare može se optimalno prilagoditi površini i nivou prljavštine. Rezervoar za vodu koji se može stalno puniti omogućava neprekidno čišćenje. SC 4 EasiFix Premium ima integrisani odeljak za odlaganje kablova, odeljak za odlaganje dodatne opreme kao i parking položaj za podnu mlaznicu.
Obeležja i prednosti
Odvojivi rezervoar za vodu s mogućnošću neprekidnog dopunjavanjaČišćenje bez prekida i komforno punjenje vodom.
Komplet za čišćenje poda EasyFix sa savitljivim zglobom na podnoj mlaznici i udobnim pričvršćivanjem krpe za pod pomoću čičkaOptimalni rezultati čišćenja na različitim tvrdim podovima u domaćinstvu zahvaljujući efikasnoj lamelnoj tehnologiji. Promena krpe bez kontakta s prljavštinom i zgodno postavljanje krpe za pod zahvaljujući sistemu sa čičkom. Ergonomsko, efikasno čišćenje uz potpun kontakt sa podom bez obzira na visinu korisnika, i to zahvaljujući savitljivom zglobu na mlaznici.
Integrisani odeljak za odlaganje kablaBezbedno odlaganje kabla i drugog pribora.
Multifunkcionalna Premium dodatna oprema
- Čišćenje različitih površina podnom mlaznicom, ručnom mlaznicom, okruglom četkom i drugim priborom, u skladu sa potrebama.
Krpa za čišćenje poda i poklopac za ručnu mlaznicu
- Temeljno čišćenje i još bolje razlaganje i upijanje prljavštine.
Osigurač za zaštitu dece na pištolju za paru
- Sistem zatvaranja pruža pouzdanu zaštitu od neprimerene upotrebe u slučaju kada se mala deca igraju uređajem.
Dvostepena regulacija količine pare
- Protok pare može se individualno prilagoditi svakoj površini i nivou zaprljanosti.
Odlaganje pribora i parkirni položaj
- Udobno odlaganje pribora. Parkirni položaj za jednostavno odlaganje mlaznice kod prekida tokom rada.
Prekidač za uključivanje/isključivanje na uređaju
- Uključivanje i isključivanje uređaja je lako.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Sertifikat o ispitivanju¹⁾
|Uništava 99,999% korona virusa¹⁾ i 99,99% bakterija²⁾
|Površinski učinak po punjenju rezervoara (m²)
|cca. 100
|Grejna snaga (W)
|2000
|Maks. pritisak pare (bar)
|max. 3,5
|Dužina kabla (m)
|4
|Vreme zagrevanja (min)
|4
|Zapremina kotla (l)
|0,5
|Kapacitet rezervoara (l)
|0,8
|Faza (Ph)
|1
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Boja
|bela
|Težina bez pribora (kg)
|4,1
|Težina sa ambalažom (kg)
|5,8
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|380 x 251 x 273
¹⁾ Ispitivanja su pokazala da se pri čišćenju osetljivih mesta u trajanju od 30 sekundi uz maksimalni nivo pare i direktni kontakt sa površinom koja se čisti, pomoću Kärcher parnih čistača može ukloniti 99,999% virusa u omotaču poput koronavirusa i virusa gripa (osim virusa koji izaziva hepatitis B) sa tipičnih glatkih i tvrdih kućnih površina (testirani mikrob: Modified-Vaccinia-Ankara-Virus). / ²⁾ Pri temeljnom čišćenju Kärcher parnim čistačem biće uništeno 99,99% svih poznatih bakterija u domaćinstvu sa glatkih i tvrdih površina, pod uslovom da se čišćenje odvija pri brzini od 30 cm/s pri maksimalnom nivou pare i pri direktnom kontaktu sa površinom koja se čisti (testirani mikrob: Enterococcus hirae).
Scope of supply
- EasyFix univerzalna krpa za čišćenje podova: 2 Kom
- Navlaka od mikrovlakana za ručnu mlaznicu: 1 Kom
- Prah za odstranjivanje kamenca: 3 Kom
- Mlaznica sa tačkastim mlazom
- Ručna mlaznica
- Snažna mlaznica
- Okrugla četka, crna: 1 Kom
- Okrugla četka, velika
- Mlaznica za pod: EasyFix
- Broj parnih cevi: 2 Kom
- Dužina parnih cevi: 0.5 m
- Nastavak za tepih
Oprema
- Osigurač za zaštitu dece
- Sigurnosni ventil
- Regulacija količine pare: staviti ručku (u dva koraka)
- Rezervoar: može se ukloniti i može se dopuniti kad god je potrebno
- Crevo za paru sa pištoljem: 2.2 m
- Integrisani prekidač za napajanje
- Čuvanje pribora na uređaju
Videos
Područja primene
- Osveženje tepiha
- Tvrdi podovi
- Armatura
- Sudopere
- Zidne pločice
- Prozori i staklene površine
- Izduvne kape
- Ploče za kuvanje
Pribor
