SC 3 EasyFix je najbrži parni čistač svog vremena i spreman je za rad nakon vremena zagrevanja od samo 30 sekundi. Rezervoar za vodu koji se može stalno puniti omogućava neprekidno čišćenje. Kartridž za uklanjanje kamenca koji se koristi autonomno dekalcificira vodu, čime se produžava vek trajanja uređaja. Karcher SC 3 EasyFix čisti bez hemikalija i može se koristiti praktično bilo gde u kući. Temeljno čišćenje sa Karcher parnim čistačem uklanja 99,999% koronavirusa¹⁾ i 99,99% svih uobičajenih bakterija u domaćinstvu²⁾ sa tipičnih tvrdih površina u domaćinstvu. Njegov veliki pribor higijenski čisti pločice, ploče za kuvanje, nape, pa čak i najmanje praznine – uključujući uklanjanje tvrdokorne prljavštine. Takođe dolazi sa EasyiFix podnom mlaznicom sa fleksibilnim spojem za odličnu ergonomiju i tehnologijom lamela za savršene rezultate čišćenja. Koristeći praktičan sistem na kukice i petlje, podna krpa od mikrovlakana može se bez napora pričvrstiti na podnu mlaznicu i ponovo ukloniti bez potrebe da dođe u kontakt sa prljavštinom. Koristeći dvostepenu regulaciju pare, intenzitet pare se može savršeno prilagoditi površini i prljavštini.