Parni čistač SC 3 EasyFix Plus
Parni čistač SC 3 EasyFix sa EasyFix podnom mlaznicom i kertridžom za uklanjanje kamenca omogućava neprekidno čišćenje zahvaljujući rezervoaru za vodu koji se može stalno puniti.
SC 3 EasyFix je najbrži parni čistač svog vremena i spreman je za rad nakon vremena zagrevanja od samo 30 sekundi. Rezervoar za vodu koji se može stalno puniti omogućava neprekidno čišćenje. Kartridž za uklanjanje kamenca koji se koristi autonomno dekalcificira vodu, čime se produžava vek trajanja uređaja. Karcher SC 3 EasyFix čisti bez hemikalija i može se koristiti praktično bilo gde u kući. Temeljno čišćenje sa Karcher parnim čistačem uklanja 99,999% koronavirusa¹⁾ i 99,99% svih uobičajenih bakterija u domaćinstvu²⁾ sa tipičnih tvrdih površina u domaćinstvu. Njegov veliki pribor higijenski čisti pločice, ploče za kuvanje, nape, pa čak i najmanje praznine – uključujući uklanjanje tvrdokorne prljavštine. Takođe dolazi sa EasyiFix podnom mlaznicom sa fleksibilnim spojem za odličnu ergonomiju i tehnologijom lamela za savršene rezultate čišćenja. Koristeći praktičan sistem na kukice i petlje, podna krpa od mikrovlakana može se bez napora pričvrstiti na podnu mlaznicu i ponovo ukloniti bez potrebe da dođe u kontakt sa prljavštinom. Koristeći dvostepenu regulaciju pare, intenzitet pare se može savršeno prilagoditi površini i prljavštini.
Obeležja i prednosti
Kratko vreme zagrevanjaSa vremenom zagrevanja od samo 30 sekundi, uređaj je spreman za upotrebu za kratko vreme.
Komplet za čišćenje poda EasyFix sa savitljivim zglobom na podnoj mlaznici i udobnim pričvršćivanjem krpe za pod pomoću čičkaOptimalni rezultati čišćenja na različitim tvrdim podovima u domaćinstvu zahvaljujući efikasnoj lamelnoj tehnologiji. Promena krpe bez kontakta s prljavštinom i zgodno postavljanje krpe za pod zahvaljujući sistemu sa čičkom. Ergonomsko, efikasno čišćenje uz potpun kontakt sa podom bez obzira na visinu korisnika, i to zahvaljujući savitljivom zglobu na mlaznici.
Neprekidna para i integrisani kertridž za uklanjanje kamencaRezervoar se lako puni u svakom trenutku – za neprekidnu paru bez ometanja posla. Inteligentni kertridž za uklanjanje kamenca automatski uklanja kamenca iz vode, dramatično produžavajući vek trajanja uređaja.
Multifunkcionalni pribor
- Čišćenje različitih površina podnom mlaznicom, ručnom mlaznicom, okruglom četkom i drugim priborom, u skladu sa potrebama.
Krpa za čišćenje poda i poklopac za ručnu mlaznicu
- Temeljno čišćenje i još bolje razlaganje i upijanje prljavštine.
Osigurač za zaštitu dece na pištolju za paru
- Sistem zatvaranja pruža pouzdanu zaštitu od neprimerene upotrebe u slučaju kada se mala deca igraju uređajem.
Dvostepena regulacija količine pare
- Protok pare može se individualno prilagoditi svakoj površini i nivou zaprljanosti.
Odlaganje pribora i parkirni položaj
- Udobno odlaganje pribora. Parkirni položaj za jednostavno odlaganje mlaznice kod prekida tokom rada.
Prekidač za uključivanje/isključivanje na uređaju
- Uključivanje i isključivanje uređaja je lako.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Sertifikat o ispitivanju¹⁾
|Uništava 99,999% korona virusa¹⁾ i 99,99% bakterija²⁾
|Površinski učinak po punjenju rezervoara (m²)
|cca. 75
|Grejna snaga (W)
|1900
|Maks. pritisak pare (bar)
|max. 3,5
|Dužina kabla (m)
|4
|Vreme zagrevanja (min)
|0,5
|Kapacitet rezervoara (l)
|1
|Faza (Ph)
|1
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Boja
|bela
|Težina bez pribora (kg)
|3,1
|Težina sa ambalažom (kg)
|4,8
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|360 x 236 x 253
¹⁾ Ispitivanja su pokazala da se pri čišćenju osetljivih mesta u trajanju od 30 sekundi uz maksimalni nivo pare i direktni kontakt sa površinom koja se čisti, pomoću Kärcher parnih čistača može ukloniti 99,999% virusa u omotaču poput koronavirusa i virusa gripa (osim virusa koji izaziva hepatitis B) sa tipičnih glatkih i tvrdih kućnih površina (testirani mikrob: Modified-Vaccinia-Ankara-Virus). / ²⁾ Pri temeljnom čišćenju Kärcher parnim čistačem biće uništeno 99,99% svih poznatih bakterija u domaćinstvu sa glatkih i tvrdih površina, pod uslovom da se čišćenje odvija pri brzini od 30 cm/s pri maksimalnom nivou pare i pri direktnom kontaktu sa površinom koja se čisti (testirani mikrob: Enterococcus hirae).
Scope of supply
- EasyFix univerzalna krpa za čišćenje podova: 2 Kom
- Navlaka od mikrovlakana za ručnu mlaznicu: 1 Kom
- Patrona za odstranjivanje kamenca: 1 Kom
- Mlaznica sa tačkastim mlazom
- Ručna mlaznica
- Snažna mlaznica
- Okrugla četka, crna: 1 Kom
- Okrugla četka, velika
- Mlaznica za pod: EasyFix
- Broj parnih cevi: 2 Kom
- Dužina parnih cevi: 0.5 m
- Nastavak za tepih
Oprema
- Osigurač za zaštitu dece
- Sigurnosni ventil
- Regulacija količine pare: staviti ručku (u dva koraka)
- Rezervoar: može se dopuniti kad god je potrebno
- Crevo za paru sa pištoljem: 2.2 m
- Integrisani prekidač za napajanje
- Čuvanje pribora na uređaju
Područja primene
- Tvrdi podovi
- Armatura
- Sudopere
- Zidne pločice
- Prozori i staklene površine
- Izduvne kape
- Ploče za kuvanje
- Osveženje tepiha
Pribor
