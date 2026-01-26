Parni čistač SC 2 EasyFix Plus
Obeležja i prednosti
Odlaganje pribora i parkirni položaj
Komplet za čišćenje poda EasyFix sa savitljivim zglobom na podnoj mlaznici i udobnim pričvršćivanjem krpe za pod pomoću čička
Osigurač za zaštitu dece na pištolju za paru
Multifunkcionalni pribor
Krpa za čišćenje poda i poklopac za ručnu mlaznicu
Dvostepena regulacija količine pare
Specifikacije
Tehnički podaci
|Sertifikat o ispitivanju¹⁾
|Uništava 99,999% korona virusa¹⁾ i 99,99% bakterija²⁾
|Površinski učinak po punjenju rezervoara (m²)
|cca. 75
|Grejna snaga (W)
|1500
|Maks. pritisak pare (bar)
|max. 3,2
|Dužina kabla (m)
|4
|Vreme zagrevanja (min)
|6,5
|Zapremina kotla (l)
|1
|Faza (Ph)
|1
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Boja
|bela
|Težina bez pribora (kg)
|2,9
|Težina sa ambalažom (kg)
|4,6
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|380 x 254 x 260
Scope of supply
- EasyFix univerzalna krpa za čišćenje podova: 2 Kom
- Navlaka od mikrovlakana za ručnu mlaznicu: 1 Kom
- Mlaznica sa tačkastim mlazom
- Ručna mlaznica
- Snažna mlaznica
- Okrugla četka, crna: 1 Kom
- Okrugla četka, velika
- Mlaznica za pod: EasyFix
- Broj parnih cevi: 2 Kom
- Dužina parnih cevi: 0.5 m
Oprema
- Osigurač za zaštitu dece
- Sigurnosni ventil
- Regulacija količine pare: staviti ručku (u dva koraka)
- Crevo za paru sa pištoljem: 2.2 m
- Čuvanje pribora na uređaju
Područja primene
- Tvrdi podovi
- Armatura
- Sudopere
- Zidne pločice
- Prozori i staklene površine
- Izduvne kape
- Ploče za kuvanje
Pribor
Find parts
