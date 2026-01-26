Parni čistač SC 2 EasyFix Plus

Specifikacije

Tehnički podaci

Sertifikat o ispitivanju¹⁾ Uništava 99,999% korona virusa¹⁾ i 99,99% bakterija²⁾
Površinski učinak po punjenju rezervoara (m²) cca. 75
Grejna snaga (W) 1500
Maks. pritisak pare (bar) max. 3,2
Dužina kabla (m) 4
Vreme zagrevanja (min) 6,5
Zapremina kotla (l) 1
Faza (Ph) 1
Napon (V) 220 / 240
Frekvencija (Hz) 50 / 60
Boja bela
Težina bez pribora (kg) 2,9
Težina sa ambalažom (kg) 4,6
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 380 x 254 x 260

Scope of supply

  • EasyFix univerzalna krpa za čišćenje podova: 2 Kom
  • Navlaka od mikrovlakana za ručnu mlaznicu: 1 Kom
  • Mlaznica sa tačkastim mlazom
  • Ručna mlaznica
  • Snažna mlaznica
  • Okrugla četka, crna: 1 Kom
  • Okrugla četka, velika
  • Mlaznica za pod: EasyFix
  • Broj parnih cevi: 2 Kom
  • Dužina parnih cevi: 0.5 m

Oprema

  • Osigurač za zaštitu dece
  • Sigurnosni ventil
  • Regulacija količine pare: staviti ručku (u dva koraka)
  • Crevo za paru sa pištoljem: 2.2 m
  • Čuvanje pribora na uređaju
Područja primene
  • Tvrdi podovi
  • Armatura
  • Sudopere
  • Zidne pločice
  • Prozori i staklene površine
  • Izduvne kape
  • Ploče za kuvanje
Pribor
Find parts

