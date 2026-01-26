Jednostavan i intuitivan za upotrebu SC 2 EasyFix početni parni čistač obezbeđuje regulaciju pare u dva koraka za prilagođavanje intenziteta pare površini i nivou prljavštine. Praktično skladištenje pribora na uređaju kao i parking položaj za podnu mlaznicu korisni su detalji za još praktičnije čišćenje parom. Podna mlaznica EasiFik sa fleksibilnim spojem garantuje odličnu ergonomiju i, zahvaljujući tehnologiji lamela, obezbeđuje savršene rezultate čišćenja. Zahvaljujući praktičnom sistemu na kukice i petlje, krpa za čišćenje poda može se brzo i lako pričvrstiti na podnu mlaznicu i ponovo ukloniti bez potrebe da dođe u kontakt sa prljavštinom. SC 2 EasyFix čisti u potpunosti bez hemikalija i može se koristiti univerzalno. Temeljno čišćenje sa Karcher parnim čistačem uklanja do 99,999% virusa¹⁾ i 99,99% svih uobičajenih bakterija u domaćinstvu²⁾ sa tipičnih tvrdih površina u domaćinstvu. Uz pomoć raznih dodataka, higijenski se čiste pločice, ploče za kuvanje, aspiratori i čak i najmanji praznini. Čak i tvrdokorna prljavština se pouzdano uklanja.