Parni čistač SC 2 EasyFix
SC 2 EasiFik iz Karcher-a je početni model za čišćenje parom bez hemikalija. Za čistu čistoću na tvrdim površinama u celom domu.
Jednostavan i intuitivan za upotrebu SC 2 EasyFix početni parni čistač obezbeđuje regulaciju pare u dva koraka za prilagođavanje intenziteta pare površini i nivou prljavštine. Praktično skladištenje pribora na uređaju kao i parking položaj za podnu mlaznicu korisni su detalji za još praktičnije čišćenje parom. Podna mlaznica EasiFik sa fleksibilnim spojem garantuje odličnu ergonomiju i, zahvaljujući tehnologiji lamela, obezbeđuje savršene rezultate čišćenja. Zahvaljujući praktičnom sistemu na kukice i petlje, krpa za čišćenje poda može se brzo i lako pričvrstiti na podnu mlaznicu i ponovo ukloniti bez potrebe da dođe u kontakt sa prljavštinom. SC 2 EasyFix čisti u potpunosti bez hemikalija i može se koristiti univerzalno. Temeljno čišćenje sa Karcher parnim čistačem uklanja do 99,999% virusa¹⁾ i 99,99% svih uobičajenih bakterija u domaćinstvu²⁾ sa tipičnih tvrdih površina u domaćinstvu. Uz pomoć raznih dodataka, higijenski se čiste pločice, ploče za kuvanje, aspiratori i čak i najmanji praznini. Čak i tvrdokorna prljavština se pouzdano uklanja.
Obeležja i prednosti
Odlaganje pribora i parkirni položajKomforno smeštanje pribora i jednostavno odlaganje podne mlaznice pri prekidu rada.
Komplet za čišćenje poda EasyFix sa savitljivim zglobom na podnoj mlaznici i udobnim pričvršćivanjem krpe za pod pomoću čičkaOptimalni rezultati čišćenja na različitim tvrdim podovima u domaćinstvu zahvaljujući efikasnoj lamelnoj tehnologiji. Promena krpe bez kontakta s prljavštinom i zgodno postavljanje krpe za pod zahvaljujući sistemu sa čičkom. Ergonomsko, efikasno čišćenje uz potpun kontakt sa podom bez obzira na visinu korisnika, i to zahvaljujući savitljivom zglobu na mlaznici.
Osigurač za zaštitu dece na pištolju za paruSistem zatvaranja pruža pouzdanu zaštitu od neprimerene upotrebe u slučaju kada se mala deca igraju uređajem.
Multifunkcionalni pribor
- Čišćenje raznih površina u skladu sa potrebama putem podne mlaznice, ručne mlaznice, okrugle četke i puno toga još.
Krpa za čišćenje poda i poklopac za ručnu mlaznicu
- Temeljno čišćenje i još bolje razlaganje i upijanje prljavštine.
Dvostepena regulacija količine pare
- Protok pare može se individualno prilagoditi svakoj površini i nivou zaprljanosti.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Sertifikat o ispitivanju¹⁾
|Uništava 99,999% korona virusa¹⁾ i 99,99% bakterija²⁾
|Površinski učinak po punjenju rezervoara (m²)
|cca. 75
|Grejna snaga (W)
|1500
|Maks. pritisak pare (bar)
|max. 3,2
|Dužina kabla (m)
|4
|Vreme zagrevanja (min)
|6,5
|Zapremina kotla (l)
|1
|Faza (Ph)
|1
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Boja
|bela
|Težina bez pribora (kg)
|2,9
|Težina sa ambalažom (kg)
|4,6
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|380 x 254 x 260
¹⁾ Ispitivanja su pokazala da se pri čišćenju osetljivih mesta u trajanju od 30 sekundi uz maksimalni nivo pare i direktni kontakt sa površinom koja se čisti, pomoću Kärcher parnih čistača može ukloniti 99,999% virusa u omotaču poput koronavirusa i virusa gripa (osim virusa koji izaziva hepatitis B) sa tipičnih glatkih i tvrdih kućnih površina (testirani mikrob: Modified-Vaccinia-Ankara-Virus). / ²⁾ Pri temeljnom čišćenju Kärcher parnim čistačem biće uništeno 99,99% svih poznatih bakterija u domaćinstvu sa glatkih i tvrdih površina, pod uslovom da se čišćenje odvija pri brzini od 30 cm/s pri maksimalnom nivou pare i pri direktnom kontaktu sa površinom koja se čisti (testirani mikrob: Enterococcus hirae).
Scope of supply
- EasyFix univerzalna krpa za čišćenje podova: 1 Kom
- Navlaka od mikrovlakana za ručnu mlaznicu: 1 Kom
- Mlaznica sa tačkastim mlazom
- Ručna mlaznica
- Okrugla četka, crna: 1 Kom
- Mlaznica za pod: EasyFix
- Broj parnih cevi: 2 Kom
- Dužina parnih cevi: 0.5 m
Oprema
- Osigurač za zaštitu dece
- Sigurnosni ventil
- Regulacija količine pare: staviti ručku (u dva koraka)
- Crevo za paru sa pištoljem: 2.2 m
- Čuvanje pribora na uređaju
Područja primene
- Tvrdi podovi
- Armatura
- Sudopere
- Zidne pločice
- Prozori i staklene površine
- Izduvne kape
- Ploče za kuvanje
Pribor
