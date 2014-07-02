Yatak içi ve çevresindeki nişler, yastıklar, döşekler ve yatakların hijyenik vakumlu temizliği için özel döşek nozulu. Tekstil yüzeylerinde biriken tozlar alerjiye sebep olabileceğinden, yatak içi ve çevresinde kapsamlı temizlik önemlidir. Pratik yarık aleti, erişilmesi zor köşelere girerek tozları ortadan kaldırır. Akar ve tozların şansı kalmaz.