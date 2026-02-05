Su filtreli DS 6 elektrikli süpürge, zemini tamamen temizlemekle kalmaz, aynı zamanda% 99,5'e kadar tozsuz hava çıkışı sağlar. Bu nedenle çok daha hoş bir iç mekan iklimi oluşur. Filtre torbalı geleneksel elektrikli süpürgelerin aksine, su filtreli DS 6 elektrikli süpürge, yüksek hızlarda filtre etrafında dönen suyun doğal kuvvetine dayanır. Alınan kir, havadan güvenilir bir şekilde filtrelenir ve suya bağlanır. Sonuç: olağanüstü taze, temiz iç mekan havası.