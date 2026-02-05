DS 6 Su Filtreli Elektrikli Süpürge
% 99,5'e kadar temizlenmiş taze hava sağlayan yenilikçi su filtresi teknolojisine sahip elektrikli süpürge. Sadece alerjisi olanlar için değil herkes için büyük bir fayda sağlar.
Su filtreli DS 6 elektrikli süpürge, zemini tamamen temizlemekle kalmaz, aynı zamanda% 99,5'e kadar tozsuz hava çıkışı sağlar. Bu nedenle çok daha hoş bir iç mekan iklimi oluşur. Filtre torbalı geleneksel elektrikli süpürgelerin aksine, su filtreli DS 6 elektrikli süpürge, yüksek hızlarda filtre etrafında dönen suyun doğal kuvvetine dayanır. Alınan kir, havadan güvenilir bir şekilde filtrelenir ve suya bağlanır. Sonuç: olağanüstü taze, temiz iç mekan havası.
Özellikler ve faydalar
Çok aşamalı filtre sistemi: yenilikçi su-filtresi, anında yıkanabilir filtre ve HEPA 12 filtreFiltre, havadaki tozları %99.5 oranında temizler Alerjen hastaları için uygundur
Çıkarılabilir su filtresiDoldurma ve temizlemesi oldukça kolay
Pratik park pozisyonuKullanıma ara verildiğinde vakum borusu ve zemin nozulunun hızlı ve kolay depolanması Yer kaplamaz, kolayca depolanabilir
Enerji verimli motor
- Sadece 1400 W ile etkili vakum gücü
- Az enerji tüketimi
Otomatik kablo sarıcı
- Tek bir butonla hızlı bir şekilde kablo sarılabilir
Makine üzeri aksesuar depolama
- Tüm aksesuarlar aksesuar bölmesinde güvenle saklanabilir
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Elektrikli Süpürge Tipi
|Su filtreli elektrikli süpürge
|Motor değerleri (W)
|650
|Su filtresi (l)
|2
|Çalışma yarıçapı (m)
|10,2
|Motor Gücü (V)
|220 / 240
|Frekans (Hz)
|50 / 60
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|7,5
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|10,7
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|535 x 289 x 345
Scope of supply
- Emiş hortumunun uzunluğu: 2.1 m
- Teleskopik emiş borusu, malzeme: Krom kaplama
- Kuru emiş başlığına değiştirme
- Derz başlığı
- Döşeme başlığı
- HEPA-filtre türü: HEPA 12 filtresi
- Köpük önleyici
- Motor koruyucu filtre
Ekipman
- Pratik park pozisyonu
- Makine üzeri aksesuar depolama
Videos
Uygulama alanları
- Sert zeminler
- Halılar
- Kumaş yüzeyler
- Koridorlar