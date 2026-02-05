DS 6 Premium Su Filtreli Elektrikli Süpürge

% 99,5'e kadar temizlenmiş taze hava sağlayan yenilikçi su filtresi teknolojisine sahip elektrikli süpürge. Sadece alerjisi olanlar için değil herkes için büyük bir fayda sağlar.

Su filtreli DS 6 Premium Su Filtreli Elektrikli Süpürge, zemini tamamen temizlemekle kalmaz, aynı zamanda% 99,5'e kadar tozsuz hava çıkışı sağlar. Bu nedenle çok daha hoş bir iç mekan iklimi oluşur. Filtre torbalı geleneksel elektrikli süpürgelerin aksine, su filtreli DS 6 Premium Su Filtreli Elektrikli Süpürge, yüksek hızlarda filtre etrafında dönen suyun doğal kuvvetine dayanır. Alınan kir, havadan güvenilir bir şekilde filtrelenir ve suya bağlanır. Sonuç: olağanüstü taze, temiz iç mekan havası.

Özellikler ve faydalar
Çıkarılabilir su filtresi
  • Doldurma ve temizlemesi oldukça kolay
Pratik park pozisyonu
  • Kullanıma ara verildiğinde vakum borusu ve zemin nozulunun hızlı ve kolay depolanması
  • Yer kaplamaz, kolayca depolanabilir
Enerji verimli motor
  • Sadece 1400 W ile etkili vakum gücü
  • Az enerji tüketimi
Otomatik kablo sarıcı
  • Tek bir butonla hızlı bir şekilde kablo sarılabilir
Makine üzeri aksesuar depolama
  • Tüm aksesuarlar aksesuar bölmesinde güvenle saklanabilir
Teknik özellikler

Teknik veriler

Elektrikli Süpürge Tipi Su filtreli elektrikli süpürge
Motor değerleri (W) 650
Su filtresi (l) 2
Çalışma yarıçapı (m) 11,2
Motor Gücü (V) 220 / 240
Frekans (Hz) 50 / 60
Aksesuarsız ağırlık (kg) 7,5
Ağırlık (paketlenmiş) (kg) 11
Boyutlar (U x G x Y) (mm) 535 x 289 x 345

Scope of supply

  • Emiş hortumunun uzunluğu: 2.1 m
  • Teleskopik emiş borusu, malzeme: Krom kaplama
  • Kuru emiş başlığına değiştirme
  • Derz başlığı
  • Döşeme başlığı
  • HEPA-filtre türü: HEPA 13 filtresi
  • Köpük önleyici
  • Motor koruyucu filtre

Ekipman

  • Teleskobik emiş tüpü
  • Pratik park pozisyonu
  • Makine üzeri aksesuar depolama
Uygulama alanları
  • Sert zeminler
  • Halılar
  • Kumaş yüzeyler
  • Koridorlar
Aksesuarlar
