DS 6 Premium Su Filtreli Elektrikli Süpürge
% 99,5'e kadar temizlenmiş taze hava sağlayan yenilikçi su filtresi teknolojisine sahip elektrikli süpürge. Sadece alerjisi olanlar için değil herkes için büyük bir fayda sağlar.
Su filtreli DS 6 Premium Su Filtreli Elektrikli Süpürge, zemini tamamen temizlemekle kalmaz, aynı zamanda% 99,5'e kadar tozsuz hava çıkışı sağlar. Bu nedenle çok daha hoş bir iç mekan iklimi oluşur. Filtre torbalı geleneksel elektrikli süpürgelerin aksine, su filtreli DS 6 Premium Su Filtreli Elektrikli Süpürge, yüksek hızlarda filtre etrafında dönen suyun doğal kuvvetine dayanır. Alınan kir, havadan güvenilir bir şekilde filtrelenir ve suya bağlanır. Sonuç: olağanüstü taze, temiz iç mekan havası.
Özellikler ve faydalar
Çıkarılabilir su filtresi
- Doldurma ve temizlemesi oldukça kolay
Pratik park pozisyonu
- Kullanıma ara verildiğinde vakum borusu ve zemin nozulunun hızlı ve kolay depolanması
- Yer kaplamaz, kolayca depolanabilir
Enerji verimli motor
- Sadece 1400 W ile etkili vakum gücü
- Az enerji tüketimi
Otomatik kablo sarıcı
- Tek bir butonla hızlı bir şekilde kablo sarılabilir
Makine üzeri aksesuar depolama
- Tüm aksesuarlar aksesuar bölmesinde güvenle saklanabilir
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Elektrikli Süpürge Tipi
|Su filtreli elektrikli süpürge
|Motor değerleri (W)
|650
|Su filtresi (l)
|2
|Çalışma yarıçapı (m)
|11,2
|Motor Gücü (V)
|220 / 240
|Frekans (Hz)
|50 / 60
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|7,5
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|11
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|535 x 289 x 345
Scope of supply
- Emiş hortumunun uzunluğu: 2.1 m
- Teleskopik emiş borusu, malzeme: Krom kaplama
- Kuru emiş başlığına değiştirme
- Derz başlığı
- Döşeme başlığı
- HEPA-filtre türü: HEPA 13 filtresi
- Köpük önleyici
- Motor koruyucu filtre
Ekipman
- Teleskobik emiş tüpü
- Pratik park pozisyonu
- Makine üzeri aksesuar depolama
Videos
Uygulama alanları
- Sert zeminler
- Halılar
- Kumaş yüzeyler
- Koridorlar