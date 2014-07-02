G 160 Q Hızlı Bağlantılı Tetik Tabancası
Hızlı Bağlantı sistemi ve yumuşak kavrama ara parçalarıyla donatılmış Premium tetik tabancası, temizlik için yüksek düzeyde konforu garanti eder. Ayrıca, Hızlı Bağlantı ile birlikte, tüm Kärcher evlerde kullanım amaçlı basınçlı yıkama makineleri, sınıf K2 - K7 için yedek tabanca olarak idealdir.
Özellikler ve faydalar
Hızlı bağlantı
Süngü bağlantısı
Çocuk emniyet kilidi
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Renk
|Siyah
|Ağırlık (kg)
|0,4
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|0,5
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|440 x 193 x 40