Hızlı Bağlantı sistemi ve yumuşak kavrama ara parçalarıyla donatılmış Premium tetik tabancası, temizlik için yüksek düzeyde konforu garanti eder. Ayrıca, Hızlı Bağlantı ile birlikte, tüm Kärcher evlerde kullanım amaçlı basınçlı yıkama makineleri, sınıf K2 - K7 için yedek tabanca olarak idealdir.