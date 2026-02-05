HK 7.5 Yüksek Basınç Hortum Kiti

K2 - K 7 basınçlı yıkama makineleri ile uyumlu yüksek basınç hortum kiti, 7,5 m hortum, yüksek basınç tabancası ve hızlı bağlantı adaptöründen oluşmaktadır. 1992'den bu yana üretilen hortum makarası olmayan tüm Kärcher basınçlı yıkama makineleri için de kullanılabilir.