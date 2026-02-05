HK 7.5 Yüksek Basınç Hortum Kiti
K2 - K 7 basınçlı yıkama makineleri ile uyumlu yüksek basınç hortum kiti, 7,5 m hortum, yüksek basınç tabancası ve hızlı bağlantı adaptöründen oluşmaktadır. 1992'den bu yana üretilen hortum makarası olmayan tüm Kärcher basınçlı yıkama makineleri için de kullanılabilir.
Özellikler ve faydalar
Yüksek basınç hortumu
Yüksek basınç tabancası
- Ergonomik çalışma için.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Sıcaklık (°C)
|max. 60
|Maksimum basınç (Bar)
|180
|Uzunluk (m)
|7,5
|Renk
|Siyah
|Ağırlık (kg)
|1,2
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|1,4
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|551 x 250 x 60