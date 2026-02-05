HK 7.5 Yüksek Basınç Hortum Kiti

K2 - K 7 basınçlı yıkama makineleri ile uyumlu yüksek basınç hortum kiti, 7,5 m hortum, yüksek basınç tabancası ve hızlı bağlantı adaptöründen oluşmaktadır. 1992'den bu yana üretilen hortum makarası olmayan tüm Kärcher basınçlı yıkama makineleri için de kullanılabilir.

Özellikler ve faydalar
Yüksek basınç hortumu
Yüksek basınç tabancası
  • Ergonomik çalışma için.
Teknik özellikler

Teknik veriler

Sıcaklık (°C) max. 60
Maksimum basınç (Bar) 180
Uzunluk (m) 7,5
Renk Siyah
Ağırlık (kg) 1,2
Ağırlık (paketlenmiş) (kg) 1,4
Boyutlar (U x G x Y) (mm) 551 x 250 x 60
Uyumlu makineler
Aksesuarlar