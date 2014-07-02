K 2 sınıfı için Vario Power Jet VP 120
Vario-Power püskürtme borusu: düşük basınçlı temizlik maddesi jetinden yüksek basınçlı jete kadar sonsuz değişken basınç kontrolü sunan püskürtme borusu. Ev ve bahçe civarındaki küçük alanların temizlenmesi için idealdir. Duvarlar, yollar, çitler veya arabalar için uygundur. Tüm Kärcher K2 serisi evlerde kullanım amaçlı basınçlı yıkama makineleri için uygundur.
Özellikler ve faydalar
Sürekli ayarlanabilir
- Basınç, temizleme görevine göre uyarlanabilir.
Zaman tasarrufu
- Püskürtme borusunu değiştirmeye gerek yok.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Renk
|Siyah
|Ağırlık (kg)
|0,1
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|0,2
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|445 x 42 x 42
Uygulama alanları
- Araçlar
- Motosiklet ve scooter temizliği için.
- Dış Cephe
- Bahçe duvarları ve taş duvarlar
- Çitler
- Ev ve bahçe çevresindeki alanlar