Vario-Power püskürtme borusu: düşük basınçlı temizlik maddesi jetinden yüksek basınçlı jete kadar sonsuz değişken basınç kontrolü sunan püskürtme borusu. Ev ve bahçe civarındaki küçük alanların temizlenmesi için idealdir. Duvarlar, yollar, çitler veya arabalar için uygundur. Tüm Kärcher K2 serisi evlerde kullanım amaçlı basınçlı yıkama makineleri için uygundur.