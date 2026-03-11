Köpük nozulu ile ekstra güçlü köpük; boya, cam veya taş gibi her tipte yüzeyi zahmetsizce temizler. Arabalar, seralar, bahçe mobilyaları, bina cepheleri, basamaklar, karavanlar, yollar, duvarlar, jaluziler, avlular, caddeler vb. için idealdir. Konteyner 0,3 litre. Kärcher temizlik maddesini doğrudan köpük nozulunun içine doldurun ve tabanca bağlantısını yapın. Tüm Kärcher K2 – K7 serisi evlerde kullanım amaçlı basınçlı yıkama makineleri için uygundur. Kärcher Ultra Köpük Temizleyici ile kullanım için uygundur.