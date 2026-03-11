Köpük nozulu; 0,3 litre
Köpük nozulu ile güçlü köpük, araba veya motosiklet boyası, cam veya taş gibi her tipte yüzeyi zahmetsizce temizler; 0,3 litre konteyner.
Köpük nozulu ile ekstra güçlü köpük; boya, cam veya taş gibi her tipte yüzeyi zahmetsizce temizler. Arabalar, seralar, bahçe mobilyaları, bina cepheleri, basamaklar, karavanlar, yollar, duvarlar, jaluziler, avlular, caddeler vb. için idealdir. Konteyner 0,3 litre. Kärcher temizlik maddesini doğrudan köpük nozulunun içine doldurun ve tabanca bağlantısını yapın. Tüm Kärcher K2 – K7 serisi evlerde kullanım amaçlı basınçlı yıkama makineleri için uygundur. Kärcher Ultra Köpük Temizleyici ile kullanım için uygundur.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Renk
|antrasit
|Ağırlık (kg)
|0,3
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|265 x 265 x 90
Uygulama alanları
- Bahçe/teras/balkon mobilyaları
- Seralar
- Motosiklet ve scooter temizliği için.
- Teras
- Dış Cephe
- Bahçe duvarları ve taş duvarlar
- Karavanlar
- Merdivenler