Tüm döşemeleri temizlemek için kullanılabilecek vakum ve püskürtme aparatı
Halı yıkama makinesine rahatlıkla takılabilir; tüm ev döşemeleri ve araç koltuklarının temizlenmesi için idealdir.
Koltuk yıkama aparatı; kanepe, minder, yatak ve araba koltukları gibi döşemelerin derinlemesine temizliği için idealdir. Çalışma genişliği, 110 mm’dir. SE 5100 cihazı için uygundur.
Özellikler ve faydalar
Vakumlama ve püskürtme fonksiyonu
- Tekstil yüzeylerin derinlemesine temizliğini sağlar
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Adet (Parça(lar))
|1
|Renk
|Beyaz
|Ağırlık (kg)
|0,1
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|0,2
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|153 x 113 x 75
Uygulama alanları
- Döşeme