Tüm döşemeleri temizlemek için kullanılabilecek vakum ve püskürtme aparatı

Halı yıkama makinesine rahatlıkla takılabilir; tüm ev döşemeleri ve araç koltuklarının temizlenmesi için idealdir.

Koltuk yıkama aparatı; kanepe, minder, yatak ve araba koltukları gibi döşemelerin derinlemesine temizliği için idealdir. Çalışma genişliği, 110 mm’dir. SE 5100 cihazı için uygundur.

Özellikler ve faydalar
Vakumlama ve püskürtme fonksiyonu
  • Tekstil yüzeylerin derinlemesine temizliğini sağlar
Teknik özellikler

Teknik veriler

Adet (Parça(lar)) 1
Renk Beyaz
Ağırlık (kg) 0,1
Ağırlık (paketlenmiş) (kg) 0,2
Boyutlar (U x G x Y) (mm) 153 x 113 x 75
Uygulama alanları
  • Döşeme