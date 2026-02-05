UZATMA HORTUMU (K 720 MX)

Teknik özellikler

Teknik veriler

Sıcaklık (°C) max. 60
Maksimum basınç (Bar) 180
Uzunluk (m) 10
Renk Siyah
Ağırlık (kg) 1,2
Ağırlık (paketlenmiş) (kg) 1,5
Boyutlar (U x G x Y) (mm) 240 x 240 x 85
Uyumlu makineler