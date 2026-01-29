VP 145 vario power jet K 4-K 5 için
K 4 - K 5 sınıflarındaki basınçlı yıkama makineleri için Vario power püskürtme borusu. Düşük basınçlı deterjan jetinden yüksek basınçlı jete sürekli olarak ayarlanabilir. Sadece püskürtme borusunu çevirmek yeterlidir.
Vario power püskürtme borusu: Düşük basınçlı deterjan jetinden, yalnızca püskürtme borusunu çevirerek kademesiz olarak ayarlanabilen basınç düzenlemeli yüksek basınçlı jete. Duvarlar, çitler ve araçlar gibi ev ve bahçe etrafındaki daha küçük alanları temizlemek için idealdir. K 4 ile K 5 sınıflarındaki tüm Kärcher basınçlı yıkama makineleri için uygundur.
Özellikler ve faydalar
Sürekli ayarlanabilir
- Basınç, temizleme görevine göre uyarlanabilir.
Düşük basınçlı deterjan jeti
- Kademesiz ayarlanabilir basınç regülasyonu – düşük basınçlı deterjan jetinden yüksek basınçlı jete.
Zaman tasarrufu
- Püskürtme borusunu değiştirmeye gerek yok.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Renk
|Siyah
|Ağırlık (kg)
|0,2
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|0,3
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|448 x 46 x 46
2010 öncesi eski tetik tabancası (tabanca M, 96, 97) için: Adapter M (2.643-950.0) gereklidir.
Uygulama alanları
- Araçlar
- Motosiklet ve scooter temizliği için.
- Dış Cephe
- Bahçe duvarları ve taş duvarlar
- Çitler
- Ev ve bahçe çevresindeki alanlar