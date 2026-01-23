Cam Temizleme Konsantresi RM 503, 500ml

Cam, pencereler, aynalar, duş kabinleri vb. gibi tüm su geçirmez, pürüzsüz yüzeylerin iz bırakmadan temizlenmesi için pencere temizleyicisi. Su damlalarının daha hızlı akmasına yardımcı olur ve yeniden kirlenmeyi geciktirir.