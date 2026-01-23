Cam Temizleme Konsantresi RM 503, 500ml
Cam, pencereler, aynalar, duş kabinleri vb. gibi tüm su geçirmez, pürüzsüz yüzeylerin iz bırakmadan temizlenmesi için pencere temizleyicisi. Su damlalarının daha hızlı akmasına yardımcı olur ve yeniden kirlenmeyi geciktirir.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Paketleme ölçüsü (ml)
|500
|Paketleme ünitesi (Parça(lar))
|8
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|0,5
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|65 x 65 x 210
Videos
Uygulama alanları
- Kafesli pencereler
- Aynalar
- Cam masalar
- Cam duş kabinleri