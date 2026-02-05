Otomobillerin ve ticari araçların aynı anda nazik ve yoğun bir şekilde temizlenmesi için seçilmiş bileşenler ve özel bir formülasyon: Kärcher'den VehiclePro Active Foam RM 812 Classic. Self servis yıkama istasyonlarında ve araç yıkama sistemlerinde kullanıma uygun, özellikle köpük yoğun aktif köpük, araç yüzeylerindeki gres, yağ ve mineral kirliliğini güvenilir ve etkili bir şekilde giderir. RM 812 Classic fırça şampuanı olarak da kullanılabilir. Hacimli, açık renkli köpük, fırçaların kayma özelliklerini destekliyor ve böylece boyayı korurken aynı zamanda fırçaların yeniden kirlenmesini önemli ölçüde azaltıyor. Buna ek olarak, yüksek verimli aktif köpük sonraki vaks ürünleriyle eşleşir ve böylece çizgilenmeyi önler, yağ ayırıcıda yağı/suyu hızla ayırır ve VDA uyumludur.