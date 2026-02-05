Aktif Köpük RM 812, 20l
Çok güçlü, yoğun aktif köpük. Fırçaların yanı sıra araç yüzeylerini korumak için özel olarak formüle edilmiş içerik maddeleri. VDA uyumlu.
Otomobillerin ve ticari araçların aynı anda nazik ve yoğun bir şekilde temizlenmesi için seçilmiş bileşenler ve özel bir formülasyon: Kärcher'den VehiclePro Active Foam RM 812 Classic. Self servis yıkama istasyonlarında ve araç yıkama sistemlerinde kullanıma uygun, özellikle köpük yoğun aktif köpük, araç yüzeylerindeki gres, yağ ve mineral kirliliğini güvenilir ve etkili bir şekilde giderir. RM 812 Classic fırça şampuanı olarak da kullanılabilir. Hacimli, açık renkli köpük, fırçaların kayma özelliklerini destekliyor ve böylece boyayı korurken aynı zamanda fırçaların yeniden kirlenmesini önemli ölçüde azaltıyor. Buna ek olarak, yüksek verimli aktif köpük sonraki vaks ürünleriyle eşleşir ve böylece çizgilenmeyi önler, yağ ayırıcıda yağı/suyu hızla ayırır ve VDA uyumludur.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Paketleme ölçüsü (l)
|20
|Paketleme ünitesi (Parça(lar))
|1
|pH
|9
|Ağırlık (kg)
|20,5
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|22,2
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|260 x 240 x 390
Ürün
- Yoğun köpüklü fırçalı araç yıkama şampuanı
- Yağ, gres ve mineral kirliliğini giderir
- Hacimli, parlak ve dikkat çekici bir köpük oluşturur
- Fırçaların kaymasına yardımcı olarak araç yüzeyini korur
- Fırçaların yeniden kirlenmesini önemli ölçüde azaltır
- Boya yüzeyinde iz bırakmayı önlemek için cila (wax) ile uyumludur
- VDA uyumlu
- Hızlı yağ ve su ayırıcı (Yağ ve suyu kolay ayırmak için)
- NTA içermez
EC yönergelerine göre uyarılar ve güvenlik önerileri
- H315 Cilt tahrişine yol açar.
- H318 Ciddi göz hasarına yol açar.
- P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
- P264 Elleçlemeden sonra ile iyice yıkayın.
- P305 + P351 + P338 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.
- P310 Hemen ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın.
- P332 + P313 Ciltte tahriş olursa: Tıbbı tavsiye/bakım alın.
- P302 + P352 CİLDE TEMAS EDERSE: Bol su ve sabunla yıkayın.
Uygulama alanları
- Araç yıkama
- Ticari araç temizleme
- Arabalar, ticari araçlar, bisikletler
- Arabalar