GSH 18-20 Bataryalı Çim Biçme Makinesi
Akü ile çalışan GHS 2'si 1 arada çim makinesi, çimleri hassas bir şekilde keser ve çalıları ayırır.
Bir bahçivan için bahçenin daha temiz ve güzel gözükmesi en önemli ayrıntılardan biridir. Güçlü GHS şarjlı çim biçme makinesi 12 cm genişliğindeki bıçağı ile çimleri hassas bir şekilde keser. Ayrıca, düşük ağırlığı ve yüksek güçlü bataryası sayesinde uzun süre çalışmak mümkündür. Tek yapabildikleri bununla sınırlı kalmayan Kärcher'in yenilikçi bu cihazı aynı zamanda çalılara şekil vermektede idealdir 20 cm uzunluğundaki çalı bıçağı, alet gerektirmeden vidalama sistemi kullanarak hızlı bir şekilde sabitlenebilir. Bahçe temizleme işlemi bittikten sonra ürün kulubeye veya garaja asılabilecek şekilde tasarlanmıştır. Bu sayede bir dahaki kullanıma kadar cihazın muhafaza edilmesi daha kolay hale gelmektedir.
Özellikler ve faydalar
İkisi bir arada işleviEldeki iş için gerektiği gibi çim ve çalı bıçakları arasında zahmetsiz geçiş
Aletsiz bıçak değişimiAkıllıca tasarlanmış vidalama sistemi sayesinde.
Taşlı-zemin bıçakları ile çift taraflı kesme kenarlarıHassas sonuçlar üretir
Bıçak ucu koruyucusu ve asma halkası
- alan tasarruflu depolama
Ergonomik kol tasarımı
- Daha uzun işler sırasında bile rahat bir tutuş için.
Emniyet şalteri
- Çim ve çalı makaslarının istemeden çalışmasını önler.
18V Kärcher pil gücü
- LCD pil ekranlı Gerçek Zamanlı Teknoloji: Kalan çalışma süresi, kalan şarj süresi ve pil kapasitesi. Lityum-iyon hücreler sayesinde uzun ömürlü ve güçlü. Değiştirilebilir pil, diğer tüm 18 V Kärcher Pil Gücü platformu cihazlarında kullanılabilir.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Batarya ile çalışan cihaz
|Batarya platformu
|18 V Batarya platformu
|Çalı bıçağı kesme uzunluğu (cm)
|20
|Çalı bıçağı (mm)
|10
|Çim bıçağı kesme genişliği (cm)
|12
|Batarya türü
|Lityum iyon akü
|Motor Gücü (V)
|18
|Akü şarjı başına güç - Çalı kesimi * (m)
|max. 800 (2,5 Ah) / max. 1600 (5 Ah)
|Akü şarjı başına güç - Çim kesme (m)
|max. 1000 (2,5 Ah) / max. 2000 (5 Ah)
|Pil şarjı başına çalışma süresi (dk)
|max. 100 (2,5 Ah) / max. 200 (5 Ah)
|Renk
|Sarı
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|1,2
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|2,3
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|582 x 100 x 174
* Koşu metre, bıçak uzunluğu
Scope of supply
- Varyant: Batarya ve şarj cihazı dahil değildir
- Çalı bıçağı
- Çim bıçağı
- Bıçak koruması
Ekipman
- Asılı depolama döngüsü
Videos
Uygulama alanları
- Çalıları budama ve şekillendirme için