Bir bahçivan için bahçenin daha temiz ve güzel gözükmesi en önemli ayrıntılardan biridir. Güçlü GHS şarjlı çim biçme makinesi 12 cm genişliğindeki bıçağı ile çimleri hassas bir şekilde keser. Ayrıca, düşük ağırlığı ve yüksek güçlü bataryası sayesinde uzun süre çalışmak mümkündür. Tek yapabildikleri bununla sınırlı kalmayan Kärcher'in yenilikçi bu cihazı aynı zamanda çalılara şekil vermektede idealdir 20 cm uzunluğundaki çalı bıçağı, alet gerektirmeden vidalama sistemi kullanarak hızlı bir şekilde sabitlenebilir. Bahçe temizleme işlemi bittikten sonra ürün kulubeye veya garaja asılabilecek şekilde tasarlanmıştır. Bu sayede bir dahaki kullanıma kadar cihazın muhafaza edilmesi daha kolay hale gelmektedir.