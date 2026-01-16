PSW 18-20 Bataryalı Testere
PSW şarjlı kutup testere, 4 metreye kadar yükseklikte olan herhangi bir ağaca kolayca erişebilir. Güvenli ve rahat ağaç bakımı için idealdir.
Pratik uzatma eki sayesinde, PSW şarjlı testere uzun ağaçları budamak için mükemmeldir. Optimize edilmiş 30° bıçak açısı, 4 metreye kadar yüksekliklerde olan dalları rahatça kesmeyi mümkün kılar. Basit zincir gerdirme ve otomatik zincir yağlama özelliği sayesinde, cihazın çalışmasını zahmetsiz hale gelir. Ürünle birlikte verilen omuz askısı, uzun süreli çalışmalada bile şarjlı kutup testeresinin kullanımını kolaylaştırır. Cihazdaki bıçak, zincir, bıçak koruyucusu, omuz askısı, zincir germek için anahtar ve yağ şişesi paketin içinde bulunur.
Özellikler ve faydalar
Basit zincir gerdirmeZinciri germek için ulaşılması kolay vida.
Otomatik zincir yağlamaTesterenin az bakım gerektiren kullanımı için
Hızlı hareket eden vidalı bağlantı elemanıKutup testeresi, uygun depolama için üç parçaya ayrılabilir.
Pratik omuz askısı
- Kullanıcıların kollarını ve omuzlarını rahatlatmak adına en uygun ağırlık dağılımı
Uzatma direği
- 4 metreye kadar yüksekliklerde dalları zahmetsizce kesmek için hafif fiberglastan yapılmıştır
Denge kancası
- Dalları güvenli ve doğru bir şekilde kesmek için.
Optimize edilmiş 30 ° bıçak açısı
- Zeminde rahatça çalışmak için
Emniyet kilidi açma
- Testereni istemdışı çalışmasını önler
Şeffaf yağ deposu
- Kullanıcılar, yağ seviyesini şeffaf bir inceleme penceresinde kontrol edebilirler.
18V Kärcher pil gücü
- LCD ekran: Gerçek Zamanlı Teknolojisi ile: kalan çalışma süresi, kalan şarj süresi ve pil kapasitesini gösterir
- Lityum-iyon hücreler sayesinde uzun ömürlü ve güçlü.
- Değiştirilebilir pil, diğer tüm Kärcher 18 V pil güç platformu cihazlarında kullanılabilir.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Batarya ile çalışan cihaz
|Batarya platformu
|18 V Batarya platformu
|Kılavuz çubuğu (cm)
|20
|Bıçak açısı (°)
|30
|Zincir hızı (m/sn)
|5,5
|Zincir aralığı
|3/8" LP
|Zincir ölçer
|1.1 mm / 0.043"
|Sürücü bağlantılarının sayısı
|33
|Yağ deposu kapasitesi (ml)
|50
|Garantili ses gücü seviyesi (dB(A))
|95
|Ön kulp titreşim değeri (K = 1,5 m / s²) (m/s²n)
|1,3
|Arka kulp titreşim değeri (ΔK = 1,5 m / s²) (m/s²n)
|1,2
|Uzatma direği ile uzunluk (m)
|2,9
|Uzatma direği olmadan uzunluk (m)
|2
|Motor Gücü (V)
|18
|Pil şarjı başına performans * (Kesikler)
|max. 80 (2,5 Ah) / max. 160 (5 Ah)
|Pil şarjı başına çalışma süresi (dk)
|max. 15 (2,5 Ah) / max. 30 (5 Ah)
|Renk
|Sarı
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|3,7
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|5,3
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|2980 x 95 x 187
* Ø kollar: 5 cm
Scope of supply
- Varyant: Batarya ve şarj cihazı dahil değildir
- Kılavuz çubuğu
- Zincir testere
- Yağ deposu kapasitesi
- Omuz askısı
- Zincir gerdirme için alyan anahtarı
Ekipman
- zincir koruması
- Otomatik zincir yağlama
- Yağ seviyesi göstergesi
Videos
Uygulama alanları
- Yüksek dallar