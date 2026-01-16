Pratik uzatma eki sayesinde, PSW şarjlı testere uzun ağaçları budamak için mükemmeldir. Optimize edilmiş 30° bıçak açısı, 4 metreye kadar yüksekliklerde olan dalları rahatça kesmeyi mümkün kılar. Basit zincir gerdirme ve otomatik zincir yağlama özelliği sayesinde, cihazın çalışmasını zahmetsiz hale gelir. Ürünle birlikte verilen omuz askısı, uzun süreli çalışmalada bile şarjlı kutup testeresinin kullanımını kolaylaştırır. Cihazdaki bıçak, zincir, bıçak koruyucusu, omuz askısı, zincir germek için anahtar ve yağ şişesi paketin içinde bulunur.