CNS 18-30 Bataryalı Zincir Testere

Kullanımı çok kolay ve çok yönlü şarjlı zincir testere.

Düşük ağırlığı ve ideal bıçak uzunluğu ile Kärcher'in CNS akülü testeresi, ağaç bakımında ve çok yönlü kullanımlarda ideal sonuç elde etmenize yardımcı olur. Olağanüstü zincir hızı, hiçbir alet gerektirmeyen zincir gerdirme sistemi ve otomatik zincir yağlaması sayesinde performansı maksimum seviyeye çıkarır. Zincir testere freni ve ikili kilit fonksiyonları ürünün son derece güvenli olmasında etkilidir .Cihazdaki bıçak, zincir, bıçak koruyucusu, omuz askısı, zincir germek içi anahtar ve yağ şişesi teslimata dahildir.

Özellikler ve faydalar
Bataryalı zincir testere CNS 18-30 Bataryalı Zincir Testere: Aletsiz zincir gerdirme
Aletsiz zincir gerdirme
Zincir sadece bir düğme kullanarak gerilir.
Bataryalı zincir testere CNS 18-30 Bataryalı Zincir Testere: Otomatik zincir yağlama
Otomatik zincir yağlama
Akülü zincirli testerenin az bakım gerektiren kullanımı
Bataryalı zincir testere CNS 18-30 Bataryalı Zincir Testere: Geri tepme koruması
Geri tepme koruması
Geri tepme etkisi durumunda maksimum güvenlik için zincir derhal durur
Tampon sivri uçları
  • Zincir testeresi kesilecek malzemeye tutturulur
Birinci sınıf hız
  • 10 m / s zincir hızı - hızlı kesim için.
Çeşitli uygulamalar
  • 30 santimetre uzunluğunda bıçak çok yönlüdür.
Emniyet kilidi açma
  • Zincir testerenin istem dışı çalışmasını önler.
Şeffaf yağ deposu
  • Kullanıcılar, yağ seviyesini istedikleri zaman şeffaf bir inceleme penceresinde kontrol edebilirler.
Fırçasız motor
  • Daha uzun çalışma süresi ve cihaz için daha uzun kullanım ömrü.
18V Kärcher pil gücü
  • LCD ekran: Gerçek Zamanlı Teknolojisi ile: kalan çalışma süresi, kalan şarj süresi ve pil kapasitesini gösterir
  • Lityum-iyon hücreler sayesinde uzun ömürlü ve güçlü.
  • Değiştirilebilir pil, diğer tüm Kärcher 18 V pil güç platformu cihazlarında kullanılabilir.
Teknik özellikler

Teknik veriler

Batarya ile çalışan cihaz
Batarya platformu 18 V Batarya platformu
Kılavuz çubuğu (cm) 30
Zincir hızı (m/sn) 10
Zincir aralığı 3/8" LP
Zincir ölçer 1.1 mm / 0.043"
Sürücü bağlantılarının sayısı 45
Yağ deposu kapasitesi (ml) 200
Garantili ses gücü seviyesi (dB(A)) 101
Ön kulp titreşim değeri (K = 1,5 m / s²) (m/s²n) 3,5
Arka kulp titreşim değeri (ΔK = 1,5 m / s²) (m/s²n) 5,2
Motor Fırçasız motor
Batarya türü Lityum iyon akü
Motor Gücü (V) 18
Pil şarjı başına performans * (Kesikler) max. 35 (2,5 Ah) / max. 70 (5 Ah)
Pil şarjı başına çalışma süresi (dk) max. 10 (2,5 Ah) / max. 20 (5 Ah)
Renk Sarı
Aksesuarsız ağırlık (kg) 3,4
Ağırlık (paketlenmiş) (kg) 5,6
Boyutlar (U x G x Y) (mm) 690 x 230 x 245

* Ø kollar: 10 cm

Scope of supply

  • Varyant: Batarya ve şarj cihazı dahil değildir
  • Kılavuz çubuğu
  • Zincir testere
  • Yağ deposu kapasitesi

Ekipman

  • zincir koruması
  • Aletsiz zincir gerdirme
  • Otomatik zincir yağlama
  • Zincir freni
  • Yağ seviyesi göstergesi
Uygulama alanları
  • Dallar
