Düşük ağırlığı ve ideal bıçak uzunluğu ile Kärcher'in CNS akülü testeresi, ağaç bakımında ve çok yönlü kullanımlarda ideal sonuç elde etmenize yardımcı olur. Olağanüstü zincir hızı, hiçbir alet gerektirmeyen zincir gerdirme sistemi ve otomatik zincir yağlaması sayesinde performansı maksimum seviyeye çıkarır. Zincir testere freni ve ikili kilit fonksiyonları ürünün son derece güvenli olmasında etkilidir .Cihazdaki bıçak, zincir, bıçak koruyucusu, omuz askısı, zincir germek içi anahtar ve yağ şişesi teslimata dahildir.