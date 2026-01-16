CNS 18-30 Bataryalı Zincir Testere
Kullanımı çok kolay ve çok yönlü şarjlı zincir testere.
Düşük ağırlığı ve ideal bıçak uzunluğu ile Kärcher'in CNS akülü testeresi, ağaç bakımında ve çok yönlü kullanımlarda ideal sonuç elde etmenize yardımcı olur. Olağanüstü zincir hızı, hiçbir alet gerektirmeyen zincir gerdirme sistemi ve otomatik zincir yağlaması sayesinde performansı maksimum seviyeye çıkarır. Zincir testere freni ve ikili kilit fonksiyonları ürünün son derece güvenli olmasında etkilidir .Cihazdaki bıçak, zincir, bıçak koruyucusu, omuz askısı, zincir germek içi anahtar ve yağ şişesi teslimata dahildir.
Özellikler ve faydalar
Aletsiz zincir gerdirmeZincir sadece bir düğme kullanarak gerilir.
Otomatik zincir yağlamaAkülü zincirli testerenin az bakım gerektiren kullanımı
Geri tepme korumasıGeri tepme etkisi durumunda maksimum güvenlik için zincir derhal durur
Tampon sivri uçları
- Zincir testeresi kesilecek malzemeye tutturulur
Birinci sınıf hız
- 10 m / s zincir hızı - hızlı kesim için.
Çeşitli uygulamalar
- 30 santimetre uzunluğunda bıçak çok yönlüdür.
Emniyet kilidi açma
- Zincir testerenin istem dışı çalışmasını önler.
Şeffaf yağ deposu
- Kullanıcılar, yağ seviyesini istedikleri zaman şeffaf bir inceleme penceresinde kontrol edebilirler.
Fırçasız motor
- Daha uzun çalışma süresi ve cihaz için daha uzun kullanım ömrü.
18V Kärcher pil gücü
- LCD ekran: Gerçek Zamanlı Teknolojisi ile: kalan çalışma süresi, kalan şarj süresi ve pil kapasitesini gösterir
- Lityum-iyon hücreler sayesinde uzun ömürlü ve güçlü.
- Değiştirilebilir pil, diğer tüm Kärcher 18 V pil güç platformu cihazlarında kullanılabilir.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Batarya ile çalışan cihaz
|Batarya platformu
|18 V Batarya platformu
|Kılavuz çubuğu (cm)
|30
|Zincir hızı (m/sn)
|10
|Zincir aralığı
|3/8" LP
|Zincir ölçer
|1.1 mm / 0.043"
|Sürücü bağlantılarının sayısı
|45
|Yağ deposu kapasitesi (ml)
|200
|Garantili ses gücü seviyesi (dB(A))
|101
|Ön kulp titreşim değeri (K = 1,5 m / s²) (m/s²n)
|3,5
|Arka kulp titreşim değeri (ΔK = 1,5 m / s²) (m/s²n)
|5,2
|Motor
|Fırçasız motor
|Batarya türü
|Lityum iyon akü
|Motor Gücü (V)
|18
|Pil şarjı başına performans * (Kesikler)
|max. 35 (2,5 Ah) / max. 70 (5 Ah)
|Pil şarjı başına çalışma süresi (dk)
|max. 10 (2,5 Ah) / max. 20 (5 Ah)
|Renk
|Sarı
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|3,4
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|5,6
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|690 x 230 x 245
* Ø kollar: 10 cm
Scope of supply
- Varyant: Batarya ve şarj cihazı dahil değildir
- Kılavuz çubuğu
- Zincir testere
- Yağ deposu kapasitesi
Ekipman
- zincir koruması
- Aletsiz zincir gerdirme
- Otomatik zincir yağlama
- Zincir freni
- Yağ seviyesi göstergesi
Videos
Uygulama alanları
- Dallar