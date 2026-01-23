K 2 Bataryalı Basınçlı Yıkama Makinesi
K 2 şarjlı basınçlı yıkama makinesi, güç bağlantısına ihtiyaç duymadan çok çeşitli esnek uygulamalar için idealdir. 36 V değiştirilebilir pil ve pil şarj cihazı isteğe bağlı aksesuar olarak ayrıca temin edilebilir.
Elektriksiz bile göz kamaştırıcı sonuçlar: Küçük arabalar, tekneler, bahçe mobilyaları, çöp kutuları ve evdeki küçük temizlik işleri gibi birçok farklı uygulama alanı için şarjla çalışan basınçlı yıkama makinesi. Temizlik esnasında, yüksek basınçlı tabancanın analog ekranı size her zaman seçilen modu gösterecektir. Ayrı basınç seviyeleri sadece püskürtme borusu değiştirilerek ayarlanır. Cihaz, 36 V Kärcher Batarya Platformundan 36 V / 5.0 Ah Li-Ion değiştirilebilir pil ile uyumludur. Batarya ve batarya şarj cihazı opsiyonel aksesuarlar olarak ayrıca temin edilebilir. Alternatif su kaynaklarından su çekmek için bir Kärcher vakum hortumu da bağlanabilir.
Özellikler ve faydalar
36 V değiştirilebilir bataryaLCD ekran: Gerçek Zamanlı Teknolojisi ile: kalan çalışma süresi, kalan şarj süresi ve pil kapasitesini gösterir 36 V Pil Gücü platformundaki tüm cihazlarla uyumludur. Lityum-iyon hücreler sayesinde uzun ömürlü ve güçlü.
Basınç seviyesi göstergeli yüksek basınç tabancasıÇeşitli püskürtme borusu, farklı yüzeyleri temizlerken optimum sonuçlar için üç farklı basınç seviyesi sağlar. Yüksek basınçlı tabanca üzerindeki ekran, seçilen basınç seviyesini kontrol etmeyi kolaylaştırır.
Su emişiSu bağlantısı olmadan temizlik için Kärcher vakum hortumu ile uyumludur. Vakum hortumu ayrıca satın alınabilir.
Deterjan kullanımı
- Deterjan kullanımı için emiş borusu.
- Kärcher deterjanlar verimliliği artırır, temizlenen yüzeyin korunmasına ve bakımının yapılmasına yardımcı olur
Entegre aksesuar muhafaza
- Hortum, püskürtme boruları ve tetik tabancası düzgün ve kompakt bir şekilde saklanabilir.
Hızlı Bağlantı sistemi
- Yüksek basınç hortumu cihaz üzerinde kolaylıkla depolanabilir
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Batarya ile çalışan cihaz
|Batarya platformu
|36 V Batarya platformu
|Basınç (Bar)
|max. 110
|Basınç aralığı
|Yüksek basınç
|Su debisi (l/sa)
|340
|Giriş suyu sıcaklığı (°C)
|max. 40
|Pil şarjı başına çalışma süresi (dk)
|14
|Renk
|Sarı
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|4,5
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|7,6
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|245 x 303 x 629
Scope of supply
- Varyant: Batarya ve şarj cihazı dahil değildir
- Yüksek basınç tabancası: G 120 Q, Extended
- Tek yönlü püskürtme namlusu
- Kir sökücü nozül
- Yüksek basınçlı su hortumu: 4 m
- Bahçe hortumu adaptörü A3/4"
Ekipman
- Makineye kolay bağlantı (Quick Connect)
- Deterjan uygulama: Emiş borusu
- Entegre su giriş filtresi
Videos
Uygulama alanları
- Bahçe/teras/balkon mobilyaları
- Bahçe makineleri ve aletlerini temizlemek için.
- Teras
- Küçük araçları temizlemek için.
- Motosiklet ve scooter temizliği için.
- Bisikletler
- Çöp kutuları
- Bahçe oyuncakları