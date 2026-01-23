Elektriksiz bile göz kamaştırıcı sonuçlar: Küçük arabalar, tekneler, bahçe mobilyaları, çöp kutuları ve evdeki küçük temizlik işleri gibi birçok farklı uygulama alanı için şarjla çalışan basınçlı yıkama makinesi. Temizlik esnasında, yüksek basınçlı tabancanın analog ekranı size her zaman seçilen modu gösterecektir. Ayrı basınç seviyeleri sadece püskürtme borusu değiştirilerek ayarlanır. Cihaz, 36 V Kärcher Batarya Platformundan 36 V / 5.0 Ah Li-Ion değiştirilebilir pil ile uyumludur. Batarya ve batarya şarj cihazı opsiyonel aksesuarlar olarak ayrıca temin edilebilir. Alternatif su kaynaklarından su çekmek için bir Kärcher vakum hortumu da bağlanabilir.