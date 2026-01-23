Güç bağlantısı yok mu? Sorun değil! 36 V Kärcher Battery Power kategorisinin yeni bataryalı çalışan cihazları, temizlik görevlerine esneklik getiriyor. Bahçe mobilyaları, çöp kutuları, küçük arabalar ve hatta tekneler olsun - K2 Battery bataryalı basınçlı yıkama cihazı, evin etrafındaki daha küçük ölçekli temizlik görevleri için ideal bir araçtır. Standart, takviye ve deterjan modlarının seçimi, kullanıcının doğru miktarda basınçla farklı temizlik görevlerinin üstesinden gelmesini sağlar. Ayrı basınç seviyeleri, basitçe püskürtme borusunu değiştirerek ayarlanır. Daha fazla esneklik için, alternatif su kaynaklarından su çekmek için bir Kärcher emme hortumu da bağlanabilir. Yenilikçi Gerçek Zamanlı Teknoloji sayesinde, bataryain LCD ekranı batarya kapasitesi hakkında bilgi gösterir. Çalışma ve şarj sırasında, bataryain kapasitesi dakika cinsinden görüntülenir ve saklama sırasında yüzde olarak görüntülenir. Uzun ömürlü ve güçlü lityum iyon değiştirilebilir batarya ve şarj cihazı, tedarik kapsamına dahildir ve 36 V Kärcher batarya Gücü platformundaki tüm cihazlarla uyumludur. Alman teknolojisiyle geliştirilmiş K2 Bataryalı Set Basınçlı Yıkama Makinesine 9 Taksit ve Ücretsiz Kargo avantajıyla sahip olun.