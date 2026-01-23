K 2 Bataryalı Set Basınçlı Yıkama Makinesi
36 V değiştirilebilir batarya ve batarya şarj cihazı dahil: K2 Battery yüksek performanslı bataryalı basınçlı yıkama cihazı, güç bağlantısına ihtiyaç duymadan çok çeşitli uygulamalar için idealdir.
Güç bağlantısı yok mu? Sorun değil! 36 V Kärcher Battery Power kategorisinin yeni bataryalı çalışan cihazları, temizlik görevlerine esneklik getiriyor. Bahçe mobilyaları, çöp kutuları, küçük arabalar ve hatta tekneler olsun - K2 Battery bataryalı basınçlı yıkama cihazı, evin etrafındaki daha küçük ölçekli temizlik görevleri için ideal bir araçtır. Standart, takviye ve deterjan modlarının seçimi, kullanıcının doğru miktarda basınçla farklı temizlik görevlerinin üstesinden gelmesini sağlar. Ayrı basınç seviyeleri, basitçe püskürtme borusunu değiştirerek ayarlanır. Daha fazla esneklik için, alternatif su kaynaklarından su çekmek için bir Kärcher emme hortumu da bağlanabilir. Yenilikçi Gerçek Zamanlı Teknoloji sayesinde, bataryain LCD ekranı batarya kapasitesi hakkında bilgi gösterir. Çalışma ve şarj sırasında, bataryain kapasitesi dakika cinsinden görüntülenir ve saklama sırasında yüzde olarak görüntülenir. Uzun ömürlü ve güçlü lityum iyon değiştirilebilir batarya ve şarj cihazı, tedarik kapsamına dahildir ve 36 V Kärcher batarya Gücü platformundaki tüm cihazlarla uyumludur. Alman teknolojisiyle geliştirilmiş K2 Bataryalı Set Basınçlı Yıkama Makinesine 9 Taksit ve Ücretsiz Kargo avantajıyla sahip olun.
Özellikler ve faydalar
36 V değiştirilebilir bataryaLCD ekran: Gerçek Zamanlı Teknolojisi ile: kalan çalışma süresi, kalan şarj süresi ve pil kapasitesini gösterir 36 V Pil Gücü platformundaki tüm cihazlarla uyumludur. Lityum-iyon hücreler sayesinde uzun ömürlü ve güçlü.
Basınç seviyesi göstergeli yüksek basınç tabancasıÇeşitli püskürtme borusu, farklı yüzeyleri temizlerken optimum sonuçlar için üç farklı basınç seviyesi sağlar. Yüksek basınçlı tabanca üzerindeki ekran, seçilen basınç seviyesini kontrol etmeyi kolaylaştırır.
Su emişiSu bağlantısı olmadan temizlik için Kärcher vakum hortumu ile uyumludur. Vakum hortumu ayrıca satın alınabilir.
Deterjan kullanımı
- Deterjan kullanımı için emiş borusu.
- Kärcher deterjanlar verimliliği artırır, temizlenen yüzeyin korunmasına ve bakımının yapılmasına yardımcı olur
Entegre aksesuar muhafaza
- Hortum, püskürtme boruları ve tetik tabancası düzgün ve kompakt bir şekilde saklanabilir.
Hızlı Bağlantı sistemi
- Yüksek basınç hortumu cihaz üzerinde kolaylıkla depolanabilir
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Batarya ile çalışan cihaz
|Batarya platformu
|36 V Batarya platformu
|Basınç (Bar)
|max. 110
|Basınç aralığı
|Yüksek basınç
|Su debisi (l/sa)
|340
|Giriş suyu sıcaklığı (°C)
|max. 40
|Batarya türü
|Lityum iyon akü
|Motor Gücü (V)
|36
|Kapasite (Ah)
|5
|Pil şarjı başına çalışma süresi (dk)
|14 (5 Ah)
|Normal şarj cihazı ile şarj süresi (sa)
|9
|Renk
|Sarı
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|4,5
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|8,5
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|245 x 303 x 629
Scope of supply
- Varyant: Akü ve şarj cihazı dahildir
- Batarya: 36 V / 5,0 Ah Pil Gücü pil (1 ad.)
- Şarj cihazı: 36 V Pil Gücü standart şarj cihazı (1 adet)
- Yüksek basınç tabancası: G 120 Q, Extended
- Tek yönlü püskürtme namlusu
- Kir sökücü nozül
- Yüksek basınçlı su hortumu: 4 m
- Bahçe hortumu adaptörü A3/4"
Ekipman
- Makineye kolay bağlantı (Quick Connect)
- Deterjan uygulama: Emiş borusu
- Entegre su giriş filtresi
Videos
Uygulama alanları
- Bahçe/teras/balkon mobilyaları
- Bahçe makineleri ve aletlerini temizlemek için.
- Teras
- Küçük araçları temizlemek için.
- Motosiklet ve scooter temizliği için.
- Bisikletler
- Çöp kutuları