K2 Classic Basınçlı Yıkama Makinesi, hafif kirler için idealdir. Kompakt, hafif ve kolay taşınabilen cihaz, bisikletleri, bahçe aletlerini, bahçe mobilyalarını ve çok daha fazlasını mükemmel bir şekilde temizler. Kompakt tasarımı sayesinde temizleme işlemi tamamlandığında, cihaz çok fazla yer kaplamadan saklanabilir. K2 Classic, standart ekipman olarak pompayı kir parçacıklarının girişinden koruyan bir su filtresine, bir püskürtme tabancasına, 3 metre hortuma ve düz jet nozuluna sahiptir. Alman teknolojisiyle geliştirilmiş K2 Classic Basınçlı Yıkama Makinesine 9 Taksit ve Ücretsiz Kargo avantajıyla sahip olun.