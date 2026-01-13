K 2 Classic Basınçlı Yıkama Makinesi
Hafif kirler için K2 Classic Basınçlı Yıkama Makinesi idealdir. K2 Classic Basınçlı Yıkama Makinesi 20 m2 /s alan performansına ve maksimum 110 barlık basınca sahiptir. Üstelik hortuma kıyasla %80 su tasarrufu sağlar!
K2 Classic Basınçlı Yıkama Makinesi, hafif kirler için idealdir. Kompakt, hafif ve kolay taşınabilen cihaz, bisikletleri, bahçe aletlerini, bahçe mobilyalarını ve çok daha fazlasını mükemmel bir şekilde temizler. Kompakt tasarımı sayesinde temizleme işlemi tamamlandığında, cihaz çok fazla yer kaplamadan saklanabilir. K2 Classic, standart ekipman olarak pompayı kir parçacıklarının girişinden koruyan bir su filtresine, bir püskürtme tabancasına, 3 metre hortuma ve düz jet nozuluna sahiptir. Alman teknolojisiyle geliştirilmiş K2 Classic Basınçlı Yıkama Makinesine 9 Taksit ve Ücretsiz Kargo avantajıyla sahip olun.
Özellikler ve faydalar
Cihaz üzerinde entegre aksesuar saklamaKullanışlı ve yerden tasarruf sağlayan aksesuar saklama sistemi
Mükemmel uyumlu aksesuarlarÇok çeşitli aksesuarlarla, zorlu ev temizleme görevlerinin üstesinden gelmek artık daha kolay. Ek aksesuarlarla çeşitli uygulamalar genişletilebilir ve mükemmelleştirilebilir.
Üç pistonlu eksenel pompaHiç bakım gerektirmez.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Gerilim / Volt (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Basınç (Bar)
|max. 110
|Su debisi (l/sa)
|max. 360
|Saha performansı (m²/sa)
|20
|Giriş suyu sıcaklığı (°C)
|max. 40
|Motor gücü (kW) (kW)
|1,4
|Elektrik kablosu (m)
|5
|Renk
|Sarı
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|3,3
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|4,5
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|393 x 171 x 243
Scope of supply
- Yüksek basınç tabancası: G 120 Q
- Tek yönlü püskürtme namlusu
- Yüksek basınçlı su hortumu: 3 m
- Bahçe hortumu adaptörü A3/4"
Ekipman
- Entegre su giriş filtresi
Uygulama alanları
- Bisikletler
- Bahçe makineleri ve aletlerini temizlemek için.
- Bahçe/teras/balkon mobilyaları