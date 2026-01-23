Kärcher Home & Garden uygulamasıyla temizlik uzmanı olun. Kärcher K 2 Power Control basınçlı yıkama makinesi ile birlikte, üstün temizlik sonuçları elde edebilirsiniz. Aplikasyon, kullanıcıya her temizlik görevi için pratik ipuçları ve püf noktaları ile yardımcı olacak yardımcı uygulama danışmanı içerir. Aplikasyon ayrıca cihaz, uygulama ve Kärcher Servis portalı hakkında bilgiler dahil olmak üzere kapsamlı bir hizmet sunar. Basınçlı yıkayıcı, bir yüksek basınçlı tabanca ve bir Hızlı Bağlantı adaptörüne sahip iki püskürtme borusu ile donatılmıştır. Basınç seviyesi, her temizlik görevinde maksimum kontrol için doğrudan Click Vario Power püskürtme borusundan ayarlanabilir. Cihaz ayrıca konforlu taşıma ve saklama için yüksekliği ayarlanabilen teleskopik bir tutamağa, deterjanların zahmetsizce uygulanması için bir emme hortumuna, aksesuarlar için pratik tutuculara, yüksek basınçlı tabanca ve kordona ve ayrıca 5 metrelik bir hortuma sahiptir.