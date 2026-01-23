K 2 Power Control *EU
Kärcher Ev ve Bahçe uygulaması sizi bir temizlik uzmanına dönüştürecek. Mükemmel temizlik sonuçları elde etmek için tüm Kärcher uzmanlığımızdan yararlanın. Aplikasyon aracılığıyla bisikletleri, bahçe aletlerini veya bahçe mobilyalarını temizlemek için Kärcher K 2 Power Control basınçlı yıkayıcı kullanın.
Kärcher Home & Garden uygulamasıyla temizlik uzmanı olun. Kärcher K 2 Power Control basınçlı yıkama makinesi ile birlikte, üstün temizlik sonuçları elde edebilirsiniz. Aplikasyon, kullanıcıya her temizlik görevi için pratik ipuçları ve püf noktaları ile yardımcı olacak yardımcı uygulama danışmanı içerir. Aplikasyon ayrıca cihaz, uygulama ve Kärcher Servis portalı hakkında bilgiler dahil olmak üzere kapsamlı bir hizmet sunar. Basınçlı yıkayıcı, bir yüksek basınçlı tabanca ve bir Hızlı Bağlantı adaptörüne sahip iki püskürtme borusu ile donatılmıştır. Basınç seviyesi, her temizlik görevinde maksimum kontrol için doğrudan Click Vario Power püskürtme borusundan ayarlanabilir. Cihaz ayrıca konforlu taşıma ve saklama için yüksekliği ayarlanabilen teleskopik bir tutamağa, deterjanların zahmetsizce uygulanması için bir emme hortumuna, aksesuarlar için pratik tutuculara, yüksek basınçlı tabanca ve kordona ve ayrıca 5 metrelik bir hortuma sahiptir.
Özellikler ve faydalar
Kullanışlı kapsamlı servis: Cihaz, uygulaması ve servis portalımız hakkında tüm bilgiler.
Quick Connect özellikli püskürtme tabancası ve püskürtme borularıKolay takma ve döndürme - iki farklı püskürtme borusu mevcuttur. Kolay kontrol – püskürtme borularındaki semboller, ayarlanmış olan ayarları gösterir.
Yükseklik ayarlı teleskopik sapKullanışlı çekme yüksekliği Kompakt saklama için tamamen kapatılabilir
Entegre emme hortumu
- Deterjanın basınçlı yıkama makinesine hızlı, kullanışlı ve rahat bir şekilde uygulanması.
- Komplikasyon olmadan kullanılabilir. Deterjan kullanımı için emme hortumu.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Motor Gücü (V)
|220 / 240
|Frekans (Hz)
|50 / 60
|Basınç (Bar/MPa)
|20 - max. 110 / 2 - max. 11
|Su debisi (l/sa)
|max. 360
|Saha performansı (m²/sa)
|20
|Giriş suyu sıcaklığı (°C)
|max. 40
|Motor gücü (kW) (kW)
|1,4
|Elektrik kablosu (m)
|5
|Renk
|Sarı
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|4
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|5,6
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|246 x 280 x 586
Scope of supply
- Vario Power Jet
- Kir sökücü nozül
- Yüksek basınçlı su hortumu: 5 m
- Bahçe hortumu adaptörü A3/4"
Ekipman
- Makineye kolay bağlantı (Quick Connect)
- Deterjan uygulama: Deterjan çekme özelliği
- Teleskopik tutma kolu
- Entegre su giriş filtresi
Uygulama alanları
- Bisikletler
- Bahçe makineleri ve aletlerini temizlemek için.
- Bahçe/teras/balkon mobilyaları
- Ev ve bahçe çevresindeki alanlar
- Küçük araçları temizlemek için.