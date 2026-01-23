K 2 Universal Basınçlı Yıkama Makinesi
K2 Universal Edition basınçlı yıkama makinası, ara sıra kullanım için tasarlanmıştır, evdeki kirleri güvenilir bir şekilde temizler.
İster yosun, ister aşınmış duvarlar veya kirli bahçe aletleriyle kaplı basamaklar olsun, kir yok edicili Kärcher K2 kirlerin üzerinden rahatlıkla gelir. Kompakt cihaz, ev ve bahçedeki tüm işler ve ara sıra kullanım için idealdir. Kir püskürütücü dönen jeti, en kalıcı kirleri bile temizler. Düşük ağırlığı ve kullanışlı tutamağı ile cihazı istediğiniz yere taşıyabilirsiniz. Ürünün yanında verilen bütün aksesuarları cihazın içinde saklamanız mümkündür. Alman teknolojisiyle geliştirilmiş K2 Universal Basınçlı Yıkama Makinesine 9 Taksit ve Ücretsiz Kargo avantajıyla sahip olun.
Özellikler ve faydalar
Entegre kablo yuvasıGüç kablosu düzgün ve yerden tasarruf sağlayan bir şekilde istiflenebilir.
Kolay aksesuar depolamaYüksek basınçlı hortum, püskürtme borusu ve tetik tabancası, cihaza takılarak kolayca istiflenebilir.
Hızlı Bağlantı sistemiYüksek basınçlı hortum cihaza / cihazdan bağlanabilir / çıkarılabilir ve tabanca basit ve hızlı bir şekilde tetiklenebilir.
Kompakt boyutları ile hafif
- Cihaz kolayca taşınabilir
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Gerilim / Volt (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Basınç (Bar/MPa)
|110 / 11
|Su debisi (l/sa)
|max. 360
|Saha performansı (m²/sa)
|20
|Giriş suyu sıcaklığı (°C)
|max. 40
|Motor gücü (kW) (kW)
|1,4
|Renk
|Sarı
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|3,8
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|4,5
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|182 x 280 x 390
Scope of supply
- Yüksek basınç tabancası: G 120 Q
- Kir sökücü nozül
- Yüksek basınçlı su hortumu: 3 m
- Bahçe hortumu adaptörü A3/4"
Ekipman
- Entegre su giriş filtresi
Videos
Uygulama alanları
- Bahçe makineleri ve aletlerini temizlemek için.
- Bahçe/teras/balkon mobilyaları