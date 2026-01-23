İster yosun, ister aşınmış duvarlar veya kirli bahçe aletleriyle kaplı basamaklar olsun, kir yok edicili Kärcher K2 kirlerin üzerinden rahatlıkla gelir. Kompakt cihaz, ev ve bahçedeki tüm işler ve ara sıra kullanım için idealdir. Kir püskürütücü dönen jeti, en kalıcı kirleri bile temizler. Düşük ağırlığı ve kullanışlı tutamağı ile cihazı istediğiniz yere taşıyabilirsiniz. Ürünün yanında verilen bütün aksesuarları cihazın içinde saklamanız mümkündür. Alman teknolojisiyle geliştirilmiş K2 Universal Basınçlı Yıkama Makinesine 9 Taksit ve Ücretsiz Kargo avantajıyla sahip olun.