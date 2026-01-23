K 2 Universal Basınçlı Yıkama Makinesi

K2 Universal Edition basınçlı yıkama makinası, ara sıra kullanım için tasarlanmıştır, evdeki kirleri güvenilir bir şekilde temizler.

İster yosun, ister aşınmış duvarlar veya kirli bahçe aletleriyle kaplı basamaklar olsun, kir yok edicili Kärcher K2 kirlerin üzerinden rahatlıkla gelir. Kompakt cihaz, ev ve bahçedeki tüm işler ve ara sıra kullanım için idealdir. Kir püskürütücü dönen jeti, en kalıcı kirleri bile temizler. Düşük ağırlığı ve kullanışlı tutamağı ile cihazı istediğiniz yere taşıyabilirsiniz. Ürünün yanında verilen bütün aksesuarları cihazın içinde saklamanız mümkündür. Alman teknolojisiyle geliştirilmiş K2 Universal Basınçlı Yıkama Makinesine 9 Taksit ve Ücretsiz Kargo avantajıyla sahip olun.

Özellikler ve faydalar
Basınçlı yıkayıcı K 2 Universal Basınçlı Yıkama Makinesi: Entegre kablo yuvası
Entegre kablo yuvası
Güç kablosu düzgün ve yerden tasarruf sağlayan bir şekilde istiflenebilir.
Basınçlı yıkayıcı K 2 Universal Basınçlı Yıkama Makinesi: Kolay aksesuar depolama
Kolay aksesuar depolama
Yüksek basınçlı hortum, püskürtme borusu ve tetik tabancası, cihaza takılarak kolayca istiflenebilir.
Basınçlı yıkayıcı K 2 Universal Basınçlı Yıkama Makinesi: Hızlı Bağlantı sistemi
Hızlı Bağlantı sistemi
Yüksek basınçlı hortum cihaza / cihazdan bağlanabilir / çıkarılabilir ve tabanca basit ve hızlı bir şekilde tetiklenebilir.
Kompakt boyutları ile hafif
  • Cihaz kolayca taşınabilir
Teknik özellikler

Teknik veriler

Gerilim / Volt (V/Hz) 220 - 240 / 50 - 60
Basınç (Bar/MPa) 110 / 11
Su debisi (l/sa) max. 360
Saha performansı (m²/sa) 20
Giriş suyu sıcaklığı (°C) max. 40
Motor gücü (kW) (kW) 1,4
Renk Sarı
Aksesuarsız ağırlık (kg) 3,8
Ağırlık (paketlenmiş) (kg) 4,5
Boyutlar (U x G x Y) (mm) 182 x 280 x 390

Scope of supply

  • Yüksek basınç tabancası: G 120 Q
  • Kir sökücü nozül
  • Yüksek basınçlı su hortumu: 3 m
  • Bahçe hortumu adaptörü A3/4"

Ekipman

  • Entegre su giriş filtresi
Uygulama alanları
  • Bahçe makineleri ve aletlerini temizlemek için.
  • Bahçe/teras/balkon mobilyaları
