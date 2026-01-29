K2 Universal basınçlı araba yıkama makinesi sayesinde temizlik hiç bu kadar kolay olmamıştı! Cihaz hem kirli yüzeyler hem de bahçe aletleri üzerinde harika sonuçlar yaratmakla birlikte, ev ve avlu gibi alanlarda yapılan temizlikler için de idealdir. Arabanızı temizlerken kullanabileceğiniz köpük jeti, araba şampuanı (0,5 litre) ve yıkama fırçası gibi aksesuarlar ürün ile birlikte temin edilmektedir. Düşük ağırlığı ve kullanışlı tutacağı sayesinde ürünü istediğiniz her yere taşıyabilir, ihtiyacınızın olduğu her an kullanabilirsiniz. Hızlı bağlantı sistemi yardımı ile, üç metre uzunluğundaki yüksek basınç hortumunu cihazdaki tetik tabancasına kolayca bağlayabilir böylece temizliğe hemen başlayabilirsiniz. Ek olarak, güç kablosuda dahil olmak üzere, ürünle birlikte temin edilen aksesuarların hepsi cihaz içerisinde saklanabilmektedir. Alman teknolojisiyle geliştirilmiş K2 Universal Basınçlı Yıkama Makinesine 9 Taksit ve Ücretsiz Kargo avantajıyla sahip olun.