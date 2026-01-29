K 2 Universal Car Basınçlı Yıkama Makinesi
K2 Universal basınçlı araba yıkama makinesi, çok amaçlı kullanım için idealdir. Arabanızda ve bahçenizde bulunan hafif kirleri güvenilir bir şekilde temizler.
K2 Universal basınçlı araba yıkama makinesi sayesinde temizlik hiç bu kadar kolay olmamıştı! Cihaz hem kirli yüzeyler hem de bahçe aletleri üzerinde harika sonuçlar yaratmakla birlikte, ev ve avlu gibi alanlarda yapılan temizlikler için de idealdir. Arabanızı temizlerken kullanabileceğiniz köpük jeti, araba şampuanı (0,5 litre) ve yıkama fırçası gibi aksesuarlar ürün ile birlikte temin edilmektedir. Düşük ağırlığı ve kullanışlı tutacağı sayesinde ürünü istediğiniz her yere taşıyabilir, ihtiyacınızın olduğu her an kullanabilirsiniz. Hızlı bağlantı sistemi yardımı ile, üç metre uzunluğundaki yüksek basınç hortumunu cihazdaki tetik tabancasına kolayca bağlayabilir böylece temizliğe hemen başlayabilirsiniz. Ek olarak, güç kablosuda dahil olmak üzere, ürünle birlikte temin edilen aksesuarların hepsi cihaz içerisinde saklanabilmektedir. Alman teknolojisiyle geliştirilmiş K2 Universal Basınçlı Yıkama Makinesine 9 Taksit ve Ücretsiz Kargo avantajıyla sahip olun.
Özellikler ve faydalar
Entegre kablo yuvasıGüç kablosu düzgün ve yerden tasarruf sağlayan bir şekilde istiflenebilir.
Kolay aksesuar depolamaYüksek basınçlı hortum, püskürtme borusu ve tetik tabancası, cihaza takılarak kolayca istiflenebilir.
Hızlı Bağlantı sistemiYüksek basınçlı hortum cihaza / cihazdan bağlanabilir / çıkarılabilir ve tabanca basit ve hızlı bir şekilde tetiklenebilir.
Kompakt boyutları ile hafif
- Cihaz kolayca taşınabilir
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Motor Gücü (V)
|220 / 240
|Frekans (Hz)
|50 / 60
|Basınç (Bar/MPa)
|110 / 11
|Su debisi (l/sa)
|max. 360
|Saha performansı (m²/sa)
|20
|Giriş suyu sıcaklığı (°C)
|max. 40
|Motor gücü (kW) (kW)
|1,4
|Renk
|Sarı
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|3,8
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|5,9
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|182 x 280 x 390
Scope of supply
- Araç kiti: Yıkama fırçası, köpük nozulu, 0.5 l araç şampuanı
- Yüksek basınç tabancası: G 120 Q
- Tek yönlü püskürtme namlusu
- Yüksek basınçlı su hortumu: 3 m
- Bahçe hortumu adaptörü A3/4"
Ekipman
- Entegre su giriş filtresi
Videos
Uygulama alanları
- Bisikletler
- Bahçe makineleri ve aletlerini temizlemek için.
- Bahçe/teras/balkon mobilyaları