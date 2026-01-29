K 2 Universal Car Basınçlı Yıkama Makinesi

K2 Universal basınçlı araba yıkama makinesi, çok amaçlı kullanım için idealdir. Arabanızda ve bahçenizde bulunan hafif kirleri güvenilir bir şekilde temizler.

K2 Universal basınçlı araba yıkama makinesi sayesinde temizlik hiç bu kadar kolay olmamıştı! Cihaz hem kirli yüzeyler hem de bahçe aletleri üzerinde harika sonuçlar yaratmakla birlikte, ev ve avlu gibi alanlarda yapılan temizlikler için de idealdir. Arabanızı temizlerken kullanabileceğiniz köpük jeti, araba şampuanı (0,5 litre) ve yıkama fırçası gibi aksesuarlar ürün ile birlikte temin edilmektedir. Düşük ağırlığı ve kullanışlı tutacağı sayesinde ürünü istediğiniz her yere taşıyabilir, ihtiyacınızın olduğu her an kullanabilirsiniz. Hızlı bağlantı sistemi yardımı ile, üç metre uzunluğundaki yüksek basınç hortumunu cihazdaki tetik tabancasına kolayca bağlayabilir böylece temizliğe hemen başlayabilirsiniz. Ek olarak, güç kablosuda dahil olmak üzere, ürünle birlikte temin edilen aksesuarların hepsi cihaz içerisinde saklanabilmektedir. Alman teknolojisiyle geliştirilmiş K2 Universal Basınçlı Yıkama Makinesine 9 Taksit ve Ücretsiz Kargo avantajıyla sahip olun.

Özellikler ve faydalar
Basınçlı yıkayıcı K 2 Universal Car Basınçlı Yıkama Makinesi: Entegre kablo yuvası
Entegre kablo yuvası
Güç kablosu düzgün ve yerden tasarruf sağlayan bir şekilde istiflenebilir.
Basınçlı yıkayıcı K 2 Universal Car Basınçlı Yıkama Makinesi: Kolay aksesuar depolama
Kolay aksesuar depolama
Yüksek basınçlı hortum, püskürtme borusu ve tetik tabancası, cihaza takılarak kolayca istiflenebilir.
Basınçlı yıkayıcı K 2 Universal Car Basınçlı Yıkama Makinesi: Hızlı Bağlantı sistemi
Hızlı Bağlantı sistemi
Yüksek basınçlı hortum cihaza / cihazdan bağlanabilir / çıkarılabilir ve tabanca basit ve hızlı bir şekilde tetiklenebilir.
Kompakt boyutları ile hafif
  • Cihaz kolayca taşınabilir
Teknik özellikler

Teknik veriler

Motor Gücü (V) 220 / 240
Frekans (Hz) 50 / 60
Basınç (Bar/MPa) 110 / 11
Su debisi (l/sa) max. 360
Saha performansı (m²/sa) 20
Giriş suyu sıcaklığı (°C) max. 40
Motor gücü (kW) (kW) 1,4
Renk Sarı
Aksesuarsız ağırlık (kg) 3,8
Ağırlık (paketlenmiş) (kg) 5,9
Boyutlar (U x G x Y) (mm) 182 x 280 x 390

Scope of supply

  • Araç kiti: Yıkama fırçası, köpük nozulu, 0.5 l araç şampuanı
  • Yüksek basınç tabancası: G 120 Q
  • Tek yönlü püskürtme namlusu
  • Yüksek basınçlı su hortumu: 3 m
  • Bahçe hortumu adaptörü A3/4"

Ekipman

  • Entegre su giriş filtresi
Basınçlı yıkayıcı K 2 Universal Car Basınçlı Yıkama Makinesi
Videos
Uygulama alanları
  • Bisikletler
  • Bahçe makineleri ve aletlerini temizlemek için.
  • Bahçe/teras/balkon mobilyaları
Aksesuarlar
Temizlik maddeleri