K 2 Universal OJ Basınçlı Yıkama Makinesi

K2 Universal OJ Basınçlı Yıkama Makinesi, ara sıra kullanım için tasarlanmıştır ve evin etrafındaki hafif kirleri güvenilir bir şekilde temizler.

İster kirli araçlar, basamaklar, bahçe aletleri veya bahçe mobilyaları olsun, tek püskürtme borulu K2 Universal OJ Basınçlı Yıkama Makinesi, onları bir anda yayar ve temizler. Kompakt cihaz, ev ve bahçedeki tüm ara sıra temizlik görevleri için idealdir. Sağlanan tek püskürtme borusu üzerindeki düz jet, konturlu yüzeyler için hedeflenen temizliği sağlar. Düşük ağırlığı ve yerleşik, kullanışlı taşıma kolu sayesinde, K2 Universal OJ'yi ihtiyaç duyduğunuz yere kolayca taşıyabilirsiniz. Hızlı bağlantı sistemi, üç metre uzunluğundaki yüksek basınç hortumunun cihaza bağlanmasına ve bağlantısının kesilmesine ve tabancanın kolayca tetiklenmesine olanak tanıdığından ek kolaylık sağlar. Dahil edilen tüm aksesuarlar K2 Universal OJ'ye kolayca yerleştirilebilir. Bu, cihaz üzerindeki akıllı braketlerle mümkün hale getirilmiştir. Güç kablosu bile entegre kablo yuvasında düzgün bir şekilde saklanabilir. Alman teknolojisiyle geliştirilmiş K2 Universal OJ Basınçlı Yıkama Makinesine 9 Taksit ve Ücretsiz Kargo avantajıyla sahip olun.

Özellikler ve faydalar
Basınçlı yıkayıcı K 2 Universal OJ Basınçlı Yıkama Makinesi: Entegre kablo yuvası
Entegre kablo yuvası
Güç kablosu düzgün ve yerden tasarruf sağlayan bir şekilde istiflenebilir.
Basınçlı yıkayıcı K 2 Universal OJ Basınçlı Yıkama Makinesi: Kolay aksesuar depolama
Kolay aksesuar depolama
Yüksek basınçlı hortum, püskürtme borusu ve tetik tabancası, cihaza takılarak kolayca istiflenebilir.
Basınçlı yıkayıcı K 2 Universal OJ Basınçlı Yıkama Makinesi: Hızlı Bağlantı sistemi
Hızlı Bağlantı sistemi
Yüksek basınçlı hortum cihaza / cihazdan bağlanabilir / çıkarılabilir ve tabanca basit ve hızlı bir şekilde tetiklenebilir.
Kompakt boyutları ile hafif
  • Cihaz kolayca taşınabilir
Teknik özellikler

Teknik veriler

Motor Gücü (V) 220 / 240
Frekans (Hz) 50 / 60
Basınç (Bar/MPa) 110 / 11
Su debisi (l/sa) max. 360
Saha performansı (m²/sa) 20
Giriş suyu sıcaklığı (°C) max. 40
Motor gücü (kW) (kW) 1,4
Renk Sarı
Aksesuarsız ağırlık (kg) 3,8
Ağırlık (paketlenmiş) (kg) 5
Boyutlar (U x G x Y) (mm) 182 x 280 x 390

Scope of supply

  • Yüksek basınç tabancası: G 120 Q
  • Tek yönlü püskürtme namlusu
  • Yüksek basınçlı su hortumu: 3 m
  • Bahçe hortumu adaptörü A3/4"

Ekipman

  • Entegre su giriş filtresi
Videos
Uygulama alanları
  • Bisikletler
  • Bahçe makineleri ve aletlerini temizlemek için.
  • Bahçe/teras/balkon mobilyaları
Aksesuarlar
Temizlik maddeleri