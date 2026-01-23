İster kirli araçlar, basamaklar, bahçe aletleri veya bahçe mobilyaları olsun, tek püskürtme borulu K2 Universal OJ Basınçlı Yıkama Makinesi, onları bir anda yayar ve temizler. Kompakt cihaz, ev ve bahçedeki tüm ara sıra temizlik görevleri için idealdir. Sağlanan tek püskürtme borusu üzerindeki düz jet, konturlu yüzeyler için hedeflenen temizliği sağlar. Düşük ağırlığı ve yerleşik, kullanışlı taşıma kolu sayesinde, K2 Universal OJ'yi ihtiyaç duyduğunuz yere kolayca taşıyabilirsiniz. Hızlı bağlantı sistemi, üç metre uzunluğundaki yüksek basınç hortumunun cihaza bağlanmasına ve bağlantısının kesilmesine ve tabancanın kolayca tetiklenmesine olanak tanıdığından ek kolaylık sağlar. Dahil edilen tüm aksesuarlar K2 Universal OJ'ye kolayca yerleştirilebilir. Bu, cihaz üzerindeki akıllı braketlerle mümkün hale getirilmiştir. Güç kablosu bile entegre kablo yuvasında düzgün bir şekilde saklanabilir. Alman teknolojisiyle geliştirilmiş K2 Universal OJ Basınçlı Yıkama Makinesine 9 Taksit ve Ücretsiz Kargo avantajıyla sahip olun.