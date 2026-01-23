K 2 Universal OJ Basınçlı Yıkama Makinesi
K2 Universal OJ Basınçlı Yıkama Makinesi, ara sıra kullanım için tasarlanmıştır ve evin etrafındaki hafif kirleri güvenilir bir şekilde temizler.
İster kirli araçlar, basamaklar, bahçe aletleri veya bahçe mobilyaları olsun, tek püskürtme borulu K2 Universal OJ Basınçlı Yıkama Makinesi, onları bir anda yayar ve temizler. Kompakt cihaz, ev ve bahçedeki tüm ara sıra temizlik görevleri için idealdir. Sağlanan tek püskürtme borusu üzerindeki düz jet, konturlu yüzeyler için hedeflenen temizliği sağlar. Düşük ağırlığı ve yerleşik, kullanışlı taşıma kolu sayesinde, K2 Universal OJ'yi ihtiyaç duyduğunuz yere kolayca taşıyabilirsiniz. Hızlı bağlantı sistemi, üç metre uzunluğundaki yüksek basınç hortumunun cihaza bağlanmasına ve bağlantısının kesilmesine ve tabancanın kolayca tetiklenmesine olanak tanıdığından ek kolaylık sağlar. Dahil edilen tüm aksesuarlar K2 Universal OJ'ye kolayca yerleştirilebilir. Bu, cihaz üzerindeki akıllı braketlerle mümkün hale getirilmiştir. Güç kablosu bile entegre kablo yuvasında düzgün bir şekilde saklanabilir. Alman teknolojisiyle geliştirilmiş K2 Universal OJ Basınçlı Yıkama Makinesine 9 Taksit ve Ücretsiz Kargo avantajıyla sahip olun.
Özellikler ve faydalar
Entegre kablo yuvasıGüç kablosu düzgün ve yerden tasarruf sağlayan bir şekilde istiflenebilir.
Kolay aksesuar depolamaYüksek basınçlı hortum, püskürtme borusu ve tetik tabancası, cihaza takılarak kolayca istiflenebilir.
Hızlı Bağlantı sistemiYüksek basınçlı hortum cihaza / cihazdan bağlanabilir / çıkarılabilir ve tabanca basit ve hızlı bir şekilde tetiklenebilir.
Kompakt boyutları ile hafif
- Cihaz kolayca taşınabilir
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Motor Gücü (V)
|220 / 240
|Frekans (Hz)
|50 / 60
|Basınç (Bar/MPa)
|110 / 11
|Su debisi (l/sa)
|max. 360
|Saha performansı (m²/sa)
|20
|Giriş suyu sıcaklığı (°C)
|max. 40
|Motor gücü (kW) (kW)
|1,4
|Renk
|Sarı
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|3,8
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|5
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|182 x 280 x 390
Scope of supply
- Yüksek basınç tabancası: G 120 Q
- Tek yönlü püskürtme namlusu
- Yüksek basınçlı su hortumu: 3 m
- Bahçe hortumu adaptörü A3/4"
Ekipman
- Entegre su giriş filtresi
Videos
Uygulama alanları
- Bisikletler
- Bahçe makineleri ve aletlerini temizlemek için.
- Bahçe/teras/balkon mobilyaları