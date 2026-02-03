K 3 Horizontal Plus
K3 Horizontal Plus basınçlı yıkama makinesi küçük ve yerden tasarruf sağlayan yapısı ile, küçük bahçe yüzeyleri, teraslar, bahçe mobilyaları ve arabalardaki kirleri temizlemek için idealdir.
Küçük ve yerden tasarruf sağlayan K 3 basınçlı yıkama makinesi ile kir artık geçmişte kaldı. Dört metre uzunluğundaki yüksek basınçlı hortumu sayesinde, basınçlı yıkama makinesi ev çevresinde ara sıra kullanım için mükemmeldir ve küçük bahçe yüzeyleri ile terasların yanı sıra bahçe mobilyaları ve araçlara parlak bir görünüm kazandırır. Vario Power Spray Lance (VPS) sayesinde, su basıncı basit bir çevirme hareketi ile yüzeye göre kolayca ayarlanabilir. Dönen nokta jeti ile Dirt Blaster, en inatçı kirleri bile gevşetirken, su filtresi sayesinde pompalar dah uzun ömrlü olur. Düşük ağırlığı ve pratik entegre taşıma kolu sayesinde, K 3 Horizontal Plus'ı ihtiyaç duyulan her yere kolayca taşıyabilirsiniz. Ekstra rahatlık için, Quick Connect sistemi yüksek basınç hortumunun cihaza ve tetik tabancasına kolayca takılıp çıkarılmasını sağlar. Tüm aksesuarlar K 3 Horizonta Plusl'ın üzerinde kolayca saklanabilir.
Özellikler ve faydalar
Ultra kompakt, yerden tasarruf sağlayan cihazEn küçük girintilerde bile basit ve yer kaplamadan saklama için. Tek elle taşınabilir.
Entegre deterjan emiş hortumuGüvenli ve kolay deterjan kullanımı Kärcher deterjanları (isteğe bağlı olarak temin edilebilir) sadece temizlenen yüzeyi korumak ve bakımını yapmakla kalmaz, aynı zamanda daha verimli ve daha uzun ömürlü sonuçlar üretir.
Temiz ve düzenliHortumu, püskürtme borusunu, tetik tabancasını ve kabloyu yerden tasarruf sağlayacak ve düzenli bir şekilde saklayın.
Hızlı Bağlantı sistemi
- Yüksek basınç hortumunun manevrası kolaydır, cihaz ve tabanca hızla yerine takılabilir ve çıkarılabilir. Böylece zamandan tasarruf sağlar ve yorulmazsınız.
Mükemmel uyumlu aksesuarlar
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Faz sayısı (Fh)
|1
|Motor Gücü (V)
|220 / 240
|Frekans (Hz)
|50 / 60
|Basınç (Bar)
|20 - max. 120
|Su debisi (l/sa)
|max. 380
|Saha performansı (m²/sa)
|25
|Giriş suyu sıcaklığı (°C)
|max. 40
|Motor gücü (kW) (W)
|1600
|Elektrik kablosu (m)
|5
|Renk
|Sarı
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|3,6
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|5,5
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|380 x 197 x 264
Scope of supply
- Yüksek basınç tabancası: G 120 Q
- Vario Power Jet
- Kir sökücü nozül
- Yüksek basınçlı su hortumu: 5 m
- Bahçe hortumu adaptörü A3/4"
Ekipman
- Makineye kolay bağlantı (Quick Connect)
- Deterjan uygulama: Emiş borusu
- Entegre su giriş filtresi
- Kablo toplama