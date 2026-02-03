Küçük ve yerden tasarruf sağlayan K 3 basınçlı yıkama makinesi ile kir artık geçmişte kaldı. Dört metre uzunluğundaki yüksek basınçlı hortumu sayesinde, basınçlı yıkama makinesi ev çevresinde ara sıra kullanım için mükemmeldir ve küçük bahçe yüzeyleri ile terasların yanı sıra bahçe mobilyaları ve araçlara parlak bir görünüm kazandırır. Vario Power Spray Lance (VPS) sayesinde, su basıncı basit bir çevirme hareketi ile yüzeye göre kolayca ayarlanabilir. Dönen nokta jeti ile Dirt Blaster, en inatçı kirleri bile gevşetirken, su filtresi sayesinde pompalar dah uzun ömrlü olur. Düşük ağırlığı ve pratik entegre taşıma kolu sayesinde, K 3 Horizontal Plus'ı ihtiyaç duyulan her yere kolayca taşıyabilirsiniz. Ekstra rahatlık için, Quick Connect sistemi yüksek basınç hortumunun cihaza ve tetik tabancasına kolayca takılıp çıkarılmasını sağlar. Tüm aksesuarlar K 3 Horizonta Plusl'ın üzerinde kolayca saklanabilir.