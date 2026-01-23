K 4 Power Control Flex
Daha fazla kontrol için: PremiumFlex hortumlu ve G 160 Q Power Control tetikli tabancalı K4 Power Control Flex, teraslar, bahçe mobilyaları ve araçlardaki orta dereceli kirler için uygundur.
K 4 Power Control Flex basınçlı yıkama makinesi, her yüzeyi doğru basınçta temizlemeyi inanılmaz derecede kolaylaştırır. Kärcher Home & Garden uygulaması sayesinde doğru basıncı bulmak da çok kolaydır. Uygulamaya entegre edilmiş uygulama danışmanı, mükemmel temizlik sonuçları için her temizlik durumu ve temizlik görevi hakkında pratik ipuçları ile kullanıcıları destekler. Maksimum kontrol için, basınç seviyesi püskürtme borusu döndürülerek veya G 160 Q Power Control tetik tabancası kontrol edilerek kolayca ayarlanabilir. K 4 Power Control Flex ayrıca zahmetsiz deterjan değişimi için Kärcher Plug 'n' temizleme deterjan sistemi, daha fazla rahatlık için PremiumFlex yüksek basınç hortumu, kolay taşıma için teleskopik tutma kolu, yüksek basınç hortumunu cihaza takıp çıkararak zamandan ve emekten tasarruf etmek için Quick Connect sistemi, ayrıca tetik tabancası ve aksesuarlara her zaman kolayca erişilebilmesini sağlamak için park konumu ile etkileyicidir.
Özellikler ve faydalar
Hızlı Bağlantılı ve püskürtme borulu Power Control tetik tabancası
PremiumFlex yüksek basınç hortumu
Ev ve Bahçe uygulaması
Plug 'n' Clean - Kärcher deterjan sistemi
Göz alıcı performans
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Motor Gücü (V)
|230
|Frekans (Hz)
|50
|Basınç (Bar/MPa)
|20 - max. 130 / 2 - max. 13
|Su debisi (l/sa)
|max. 420
|Saha performansı (m²/sa)
|30
|Giriş suyu sıcaklığı (°C)
|max. 40
|Motor gücü (kW) (kW)
|1,8
|Elektrik kablosu (m)
|5
|Renk
|Sarı
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|11,9
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|14,8
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|405 x 306 x 584
Scope of supply
- Yüksek basınç tabancası: G 160 Q Güç Kontrolü
- Vario Power Jet
- Kir sökücü nozül
- Yüksek basınçlı su hortumu: 8 m, PremiumFlex
- Bahçe hortumu adaptörü A3/4"
Ekipman
- Entegre depolama filesi
- Makineye kolay bağlantı (Quick Connect)
- Deterjan uygulama: Plug 'n' Temizleme Sistemi
- Teleskopik tutma kolu
- Su soğutmalı motor
- Entegre su giriş filtresi
Uygulama alanları
- Bisikletler
- Bahçe makineleri ve aletlerini temizlemek için.
- Bahçe/teras/balkon mobilyaları
- Ev ve bahçe çevresindeki alanlar
- Motosiklet ve scooter temizliği için.
- Küçük araçları temizlemek için.