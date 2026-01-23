K 4 Power Control Flex Home basınçlı yıkama makinesi, her yüzeyi doğru basınçta temizlemeyi inanılmaz derecede kolaylaştırır. Kärcher Home & Garden uygulaması sayesinde doğru basıncı bulmak da çok kolaydır. Uygulamaya entegre edilmiş uygulama danışmanı, mükemmel temizlik sonuçları için her temizlik durumu ve temizlik görevi hakkında pratik ipuçları ile kullanıcıları destekler. Maksimum kontrol için, basınç seviyesi püskürtme borusunu döndürülerek veya G 160 Q Power Control tetik tabancası kontrol edilerek kolayca ayarlanabilir. K 4 Power Control Flex ayrıca zahmetsiz deterjan değişimi için Kärcher Plug 'n' Temizleme deterjan sistemi, daha fazla rahatlık için PremiumFlex yüksek basınç hortumu, kolay taşıma için teleskopik sap, yüksek basınç hortumunu cihaza takıp çıkararak zamandan ve emekten tasarruf etmek için Quick Connect sistemi, ayrıca tetik tabancası ve aksesuarlara her zaman kolayca erişilebilmesini sağlamak için park konumu ile etkileyicidir. Ev Kiti, evin etrafındaki daha geniş alanların sıçramasız temizliğini garanti eder ve T 5 Yüzey Temizleyici ve 1 litre Taş ve Cephe Temizleyici ile birlikte gelir.