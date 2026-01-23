K 4 Power Control Flex Home
PremiumFlex hortumlu ve G 160 Q Power Control tetik tabancalı K 4 Power Control Flex, teraslar, bahçe mobilyaları ve arabalardaki orta dereceli kirler için uygundur. Ev Kiti dahildir.
K 4 Power Control Flex Home basınçlı yıkama makinesi, her yüzeyi doğru basınçta temizlemeyi inanılmaz derecede kolaylaştırır. Kärcher Home & Garden uygulaması sayesinde doğru basıncı bulmak da çok kolaydır. Uygulamaya entegre edilmiş uygulama danışmanı, mükemmel temizlik sonuçları için her temizlik durumu ve temizlik görevi hakkında pratik ipuçları ile kullanıcıları destekler. Maksimum kontrol için, basınç seviyesi püskürtme borusunu döndürülerek veya G 160 Q Power Control tetik tabancası kontrol edilerek kolayca ayarlanabilir. K 4 Power Control Flex ayrıca zahmetsiz deterjan değişimi için Kärcher Plug 'n' Temizleme deterjan sistemi, daha fazla rahatlık için PremiumFlex yüksek basınç hortumu, kolay taşıma için teleskopik sap, yüksek basınç hortumunu cihaza takıp çıkararak zamandan ve emekten tasarruf etmek için Quick Connect sistemi, ayrıca tetik tabancası ve aksesuarlara her zaman kolayca erişilebilmesini sağlamak için park konumu ile etkileyicidir. Ev Kiti, evin etrafındaki daha geniş alanların sıçramasız temizliğini garanti eder ve T 5 Yüzey Temizleyici ve 1 litre Taş ve Cephe Temizleyici ile birlikte gelir.
Özellikler ve faydalar
Hızlı Bağlantılı ve püskürtme borulu Power Control tetik tabancasıHer yüzey için optimum ayar. 3 basınç kademesi ve bir temizlik maddesi kademesi. Tam kontrol: Manuel ekran, yapılan ayarları gösterir. Yüksek basınç hortumu ve aksesuarlarının kolay sabitlenmesi için Hızlı Bağlantı adaptörü.
PremiumFlex yüksek basınç hortumuEsnek hortum en üst düzeyde esneklik ve dolayısıyla maksimum hareket özgürlüğü sağlar. Yüksek basınç hortumunu düğüm oluşmadan kolayca sarın ve çözün.
Ev ve Bahçe uygulamasıKärcher Ev ve Bahçe uygulaması sizi bir temizlik uzmanına dönüştürecek. Mükemmel temizlik sonuçları elde etmek için tüm Kärcher uzmanlığımızdan yararlanın. Kullanışlı kapsamlı servis: Cihaz, uygulaması ve servis portalımız hakkında tüm bilgiler.
Plug 'n' Clean - Kärcher deterjan sistemi
- Tak ve Temizle sayesinde, deterjan hızla ve kullanışlı bir şekilde sadece basit bir hareket ile değiştirilebilir.
Göz alıcı performans
- Su soğutmalı motor, özellikle uzun servis ömrü ve yüksek performansı ile etkileyicidir.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Motor Gücü (V)
|230
|Frekans (Hz)
|50
|Basınç (Bar/MPa)
|20 - max. 130 / 2 - max. 13
|Su debisi (l/sa)
|max. 420
|Saha performansı (m²/sa)
|30
|Giriş suyu sıcaklığı (°C)
|max. 40
|Motor gücü (kW) (kW)
|1,8
|Elektrik kablosu (m)
|5
|Renk
|Sarı
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|11,9
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|17,2
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|405 x 306 x 584
Scope of supply
- Ev kiti: T 5 yüzey temizleyici, taş ve cephe temizleyici, 3in1, 1 l
- Yüksek basınç tabancası: G 160 Q Güç Kontrolü
- Vario Power Jet
- Kir sökücü nozül
- Yüksek basınçlı su hortumu: 8 m, PremiumFlex
- Bahçe hortumu adaptörü A3/4"
Ekipman
- Entegre depolama filesi
- Makineye kolay bağlantı (Quick Connect)
- Deterjan uygulama: Plug 'n' Temizleme Sistemi
- Teleskopik tutma kolu
- Su soğutmalı motor
- Entegre su giriş filtresi
Uygulama alanları
- Bisikletler
- Bahçe makineleri ve aletlerini temizlemek için.
- Bahçe/teras/balkon mobilyaları
- Ev ve bahçe çevresindeki alanlar
- Motosiklet ve scooter temizliği için.
- Küçük araçları temizlemek için.