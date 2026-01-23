Kärcher'in K4 Universal Basınçlı Yıkama Makinesi evdeki ve araçlardaki yüzey kirleri için idealdir. Özellikleri arasında bir püskürtme tabancası, 6 m yüksek basınç hortumu, bir Vario Power Püskürtme borusu (VPS), inatçı kirleri temizlemek için kir sökücü nozül ve pompayı küçük kir parçacıklarına karşı korumak için güvenilir bir su filtresi bulunur. Alman teknolojisiyle geliştirilmiş K4 Universal Basınçlı Yıkama Makinesine 9 Taksit ve Ücretsiz Kargo avantajıyla sahip olun.