K 4 Universal Basınçlı Yıkama Makinesi
K4 Universal Basınçlı Yıkama Makinesi bahçe temizliği için mükemmel çözümler sunar.
Kärcher'in K4 Universal Basınçlı Yıkama Makinesi evdeki ve araçlardaki yüzey kirleri için idealdir. Özellikleri arasında bir püskürtme tabancası, 6 m yüksek basınç hortumu, bir Vario Power Püskürtme borusu (VPS), inatçı kirleri temizlemek için kir sökücü nozül ve pompayı küçük kir parçacıklarına karşı korumak için güvenilir bir su filtresi bulunur. Alman teknolojisiyle geliştirilmiş K4 Universal Basınçlı Yıkama Makinesine 9 Taksit ve Ücretsiz Kargo avantajıyla sahip olun.
Özellikler ve faydalar
Cihaz üzerinde entegre aksesuar saklamaHortum, püskürtme boruları ve tetik tabancası düzgün ve kompakt bir şekilde saklanabilir.
Deterjan tankıDeterjan uygulamasını kolaylaştıran pratik deterjan tankı
Kolay BağlantıKolay Bağlantı: yüksek basınç hortumu kolayca manevra yapabilir, cihazın içine ve dışına hızlı bir şekilde tıklanabilir ve tabancayı tetikleyebilir.
Geniş tekerlekler
- Kullanışlı ve taşıması kolay
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Motor Gücü (V)
|220 / 240
|Frekans (Hz)
|50 / 60
|Basınç (Bar)
|20 - max. 130
|Su debisi (l/sa)
|max. 420
|Saha performansı (m²/sa)
|30
|Giriş suyu sıcaklığı (°C)
|max. 40
|Motor gücü (kW) (kW)
|1,8
|Elektrik kablosu (m)
|5
|Renk
|Sarı
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|6,6
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|8,5
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|297 x 310 x 865
Scope of supply
- Vario Power Jet
- Kir sökücü nozül
- Yüksek basınçlı su hortumu: 6 m
- Bahçe hortumu adaptörü A3/4"
Ekipman
- Makineye kolay bağlantı (Quick Connect)
- Deterjan uygulama: Tank
- Çıkarılabilir deterjan tankı
- Aksesuar torbası
- Entegre su giriş filtresi