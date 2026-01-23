K 4 Universal Basınçlı Yıkama Makinesi

K4 Universal Basınçlı Yıkama Makinesi bahçe temizliği için mükemmel çözümler sunar.

Kärcher'in K4 Universal Basınçlı Yıkama Makinesi evdeki ve araçlardaki yüzey kirleri için idealdir. Özellikleri arasında bir püskürtme tabancası, 6 m yüksek basınç hortumu, bir Vario Power Püskürtme borusu (VPS), inatçı kirleri temizlemek için kir sökücü nozül ve pompayı küçük kir parçacıklarına karşı korumak için güvenilir bir su filtresi bulunur. Alman teknolojisiyle geliştirilmiş K4 Universal Basınçlı Yıkama Makinesine 9 Taksit ve Ücretsiz Kargo avantajıyla sahip olun.

Özellikler ve faydalar
Basınçlı yıkayıcı K 4 Universal Basınçlı Yıkama Makinesi: Cihaz üzerinde entegre aksesuar saklama
Cihaz üzerinde entegre aksesuar saklama
Hortum, püskürtme boruları ve tetik tabancası düzgün ve kompakt bir şekilde saklanabilir.
Basınçlı yıkayıcı K 4 Universal Basınçlı Yıkama Makinesi: Deterjan tankı
Deterjan tankı
Deterjan uygulamasını kolaylaştıran pratik deterjan tankı
Basınçlı yıkayıcı K 4 Universal Basınçlı Yıkama Makinesi: Kolay Bağlantı
Kolay Bağlantı
Kolay Bağlantı: yüksek basınç hortumu kolayca manevra yapabilir, cihazın içine ve dışına hızlı bir şekilde tıklanabilir ve tabancayı tetikleyebilir.
Geniş tekerlekler
  • Kullanışlı ve taşıması kolay
Teknik özellikler

Teknik veriler

Motor Gücü (V) 220 / 240
Frekans (Hz) 50 / 60
Basınç (Bar) 20 - max. 130
Su debisi (l/sa) max. 420
Saha performansı (m²/sa) 30
Giriş suyu sıcaklığı (°C) max. 40
Motor gücü (kW) (kW) 1,8
Elektrik kablosu (m) 5
Renk Sarı
Aksesuarsız ağırlık (kg) 6,6
Ağırlık (paketlenmiş) (kg) 8,5
Boyutlar (U x G x Y) (mm) 297 x 310 x 865

Scope of supply

  • Vario Power Jet
  • Kir sökücü nozül
  • Yüksek basınçlı su hortumu: 6 m
  • Bahçe hortumu adaptörü A3/4"

Ekipman

  • Makineye kolay bağlantı (Quick Connect)
  • Deterjan uygulama: Tank
  • Çıkarılabilir deterjan tankı
  • Aksesuar torbası
  • Entegre su giriş filtresi
Basınçlı yıkayıcı K 4 Universal Basınçlı Yıkama Makinesi
