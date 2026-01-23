K 5
Özellikler ve faydalar
Entegre deterjan emiş hortumuGüvenli ve kolay deterjan kullanımı Kärcher deterjanları (isteğe bağlı olarak temin edilebilir) sadece temizlenen yüzeyi korumak ve bakımını yapmakla kalmaz, aynı zamanda daha verimli ve daha uzun ömürlü sonuçlar üretir.
Temiz ve düzenliHortumu, püskürtme borusunu, tetik tabancasını ve kabloyu yerden tasarruf sağlayacak ve düzenli bir şekilde saklayın.
Geniş tekerleklerZorlu bahçe patikalarında bile kolay ve güvenilir taşıma Kolay manevra kabiliyeti.
Hızlı Bağlantı sistemi
- Yüksek basınç hortumunun manevrası kolaydır, cihaz ve tabanca hızla yerine takılabilir ve çıkarılabilir. Böylece zamandan tasarruf sağlar ve yorulmazsınız.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Motor Gücü (V)
|220 / 240
|Frekans (Hz)
|50 / 60
|Basınç (Bar)
|20 - max. 145
|Su debisi (l/sa)
|max. 500
|Saha performansı (m²/sa)
|40
|Giriş suyu sıcaklığı (°C)
|max. 40
|Motor gücü (kW) (W)
|2100
|Elektrik kablosu (m)
|5
|Renk
|Sarı
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|6,2
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|9,4
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|302 x 346 x 849
Scope of supply
- Yüksek basınç tabancası: G 180 Q
- Vario Power Jet
- Kir sökücü nozül
- Yüksek basınçlı su hortumu: 8 m
- Bahçe hortumu adaptörü A3/4"
Ekipman
- Deterjan uygulama: Deterjan çekme özelliği
- Pompa malzemesi: Alüminyum
- Entegre su giriş filtresi
- Su emişi