Özellikler ve faydalar
Entegre deterjan emiş hortumu
Entegre deterjan emiş hortumu
Güvenli ve kolay deterjan kullanımı Kärcher deterjanları (isteğe bağlı olarak temin edilebilir) sadece temizlenen yüzeyi korumak ve bakımını yapmakla kalmaz, aynı zamanda daha verimli ve daha uzun ömürlü sonuçlar üretir.
Temiz ve düzenli
Temiz ve düzenli
Hortumu, püskürtme borusunu, tetik tabancasını ve kabloyu yerden tasarruf sağlayacak ve düzenli bir şekilde saklayın.
Geniş tekerlekler
Geniş tekerlekler
Zorlu bahçe patikalarında bile kolay ve güvenilir taşıma Kolay manevra kabiliyeti.
Hızlı Bağlantı sistemi
  • Yüksek basınç hortumunun manevrası kolaydır, cihaz ve tabanca hızla yerine takılabilir ve çıkarılabilir. Böylece zamandan tasarruf sağlar ve yorulmazsınız.
Teknik özellikler

Teknik veriler

Motor Gücü (V) 220 / 240
Frekans (Hz) 50 / 60
Basınç (Bar) 20 - max. 145
Su debisi (l/sa) max. 500
Saha performansı (m²/sa) 40
Giriş suyu sıcaklığı (°C) max. 40
Motor gücü (kW) (W) 2100
Elektrik kablosu (m) 5
Renk Sarı
Aksesuarsız ağırlık (kg) 6,2
Ağırlık (paketlenmiş) (kg) 9,4
Boyutlar (U x G x Y) (mm) 302 x 346 x 849

Scope of supply

  • Yüksek basınç tabancası: G 180 Q
  • Vario Power Jet
  • Kir sökücü nozül
  • Yüksek basınçlı su hortumu: 8 m
  • Bahçe hortumu adaptörü A3/4"

Ekipman

  • Deterjan uygulama: Deterjan çekme özelliği
  • Pompa malzemesi: Alüminyum
  • Entegre su giriş filtresi
  • Su emişi
