K 5 Power Control Flex basınçlı yıkama makinesi ile her yüzey doğru basınçta temizlenebilir. Kärcher Home & Garden uygulamasına entegre uygulama danışmanı, mükemmel temizlik sonuçları için her temizlik durumu ve temizlik görevi hakkında pratik ipuçları sağlayarak kullanıcının doğru basıncı bulmasına yardımcı olur. Maksimum kontrol için basınç seviyesi, püskürtme borusu döndürülerek veya G 160 Q Power Control tetik tabancası kontrol edilerek kolayca ayarlanabilir. Basınçlı yıkama makinesi ayrıca zahmetsiz deterjan değişimi için Kärcher Plug 'n' Temizleme deterjan sistemi, daha fazla rahatlık için PremiumFlex yüksek basınç hortumu, kolay taşıma için yüksek kaliteli alüminyum teleskopik tıtma kolu, yüksek basınç hortumunu cihaza ve tetik tabancasına takıp çıkararak zamandan ve emekten tasarruf etmek için Hızlı Bağlantı sistemi ve her zaman kolayca erişilebilir aksesuarlar sağlamak için park konumu ile etkileyicidir.