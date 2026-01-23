K 5 Power Control Flex
Daha fazla kontrol için: PremiumFlex hortumlu K 5 Power Control Flex, teraslar, bahçe mobilyaları ve arabalardaki ağır kirler için G 160 Q Power Control tetikli tabanca.
K 5 Power Control Flex basınçlı yıkama makinesi ile her yüzey doğru basınçta temizlenebilir. Kärcher Home & Garden uygulamasına entegre uygulama danışmanı, mükemmel temizlik sonuçları için her temizlik durumu ve temizlik görevi hakkında pratik ipuçları sağlayarak kullanıcının doğru basıncı bulmasına yardımcı olur. Maksimum kontrol için basınç seviyesi, püskürtme borusu döndürülerek veya G 160 Q Power Control tetik tabancası kontrol edilerek kolayca ayarlanabilir. Basınçlı yıkama makinesi ayrıca zahmetsiz deterjan değişimi için Kärcher Plug 'n' Temizleme deterjan sistemi, daha fazla rahatlık için PremiumFlex yüksek basınç hortumu, kolay taşıma için yüksek kaliteli alüminyum teleskopik tıtma kolu, yüksek basınç hortumunu cihaza ve tetik tabancasına takıp çıkararak zamandan ve emekten tasarruf etmek için Hızlı Bağlantı sistemi ve her zaman kolayca erişilebilir aksesuarlar sağlamak için park konumu ile etkileyicidir.
Özellikler ve faydalar
Hızlı Bağlantılı ve püskürtme borulu Power Control tetik tabancasıHer yüzey için optimum ayar. 3 basınç kademesi ve bir temizlik maddesi kademesi. Tam kontrol: Manuel ekran, yapılan ayarları gösterir. Yüksek basınç hortumu ve aksesuarlarının kolay sabitlenmesi için Hızlı Bağlantı adaptörü.
PremiumFlex yüksek basınç hortumuEsnek hortum en üst düzeyde esneklik ve dolayısıyla maksimum hareket özgürlüğü sağlar. Yüksek basınç hortumunu düğüm oluşmadan kolayca sarın ve çözün.
Ev ve Bahçe uygulamasıKärcher Ev ve Bahçe uygulaması sizi bir temizlik uzmanına dönüştürecek. Mükemmel temizlik sonuçları elde etmek için tüm Kärcher uzmanlığımızdan yararlanın. Kullanışlı kapsamlı servis: Cihaz, uygulaması ve servis portalımız hakkında tüm bilgiler.
Plug 'n' Clean - Kärcher deterjan sistemi
- Tak ve Temizle sayesinde, deterjan hızla ve kullanışlı bir şekilde sadece basit bir hareket ile değiştirilebilir.
Göz alıcı performans
- Su soğutmalı motor, özellikle uzun servis ömrü ve yüksek performansı ile etkileyicidir.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Motor Gücü (V)
|230
|Frekans (Hz)
|50
|Basınç (Bar/MPa)
|20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
|Su debisi (l/sa)
|max. 500
|Saha performansı (m²/sa)
|40
|Giriş suyu sıcaklığı (°C)
|max. 40
|Motor gücü (kW) (kW)
|2,1
|Elektrik kablosu (m)
|5
|Renk
|Sarı
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|12,2
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|15,9
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|405 x 306 x 584
Scope of supply
- Yüksek basınç tabancası: G 160 Q Güç Kontrolü
- Vario Power Jet
- Kir sökücü nozül
- Yüksek basınçlı su hortumu: 10 m, PremiumFlex
- Bahçe hortumu adaptörü A3/4"
Ekipman
- Entegre depolama filesi
- Makineye kolay bağlantı (Quick Connect)
- Deterjan uygulama: Plug 'n' Temizleme Sistemi
- Teleskopik tutma kolu
- Su soğutmalı motor
- Entegre su giriş filtresi
- Su emişi
Uygulama alanları
- Bisikletler
- Bahçe makineleri ve aletlerini temizlemek için.
- Bahçe/teras/balkon mobilyaları
- Ev ve bahçe çevresindeki alanlar
- Motosiklet ve scooter temizliği için.
- Küçük araçları temizlemek için.
- Dış basamaklar
- Orta ölçekli ve steyşın vagon araçları temizlemek için.
- Bahçe duvarları ve taş duvarlar
- Dış Cephe