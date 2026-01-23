K 5 Power Control Flex Home basınçlı yıkama makinesi ile her yüzey doğru basınçta temizlenebilir. Kärcher Home & Garden uygulamasına entegre edilmiş uygulama danışmanı, mükemmel temizlik sonuçları için her temizlik durumu ve temizlik görevi hakkında pratik ipuçları sağlayarak kullanıcının doğru basıncı bulmasına yardımcı olur. Maksimum kontrol için basınç seviyesi, püskürtme borusunu çevirerek veya G 160 Q Power Control tetik tabancasını kontrol ederek kolayca ayarlanabilir. Basınçlı yıkama makinesi ayrıca zahmetsiz deterjan değişimi için Kärcher Plug 'n' Temizleme deterjan sistemi, daha fazla rahatlık için PremiumFlex yüksek basınç hortumu, kolay taşıma için yüksek kaliteli alüminyum teleskopik tutma kolu, yüksek basınç hortumunu cihaza ve tetik tabancasına takıp çıkararak zamandan ve emekten tasarruf etmek için Hızlı Bağlantı sistemi ve her zaman kolayca erişilebilir aksesuarlar sağlamak için park konumu ile etkileyicidir. Geniş alanların sıçramasız temizliği için T 5 yüzey temizleyici ve 1 litre Taş ve Cephe Temizleyici içeren Ev Kiti dahildir.