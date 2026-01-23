K 5 Power Control Flex Home&Brush Basınçlı Yıkama Makinesi
Sınırlı sayıda üretilen K 5 Power Control Flex Home & Brush Anniversary Edition, şirketin 90. yıl dönümünü kutlamak için özel aksesuarlarla birlikte sunuluyor.
Kärcher'in 90. yıl dönümünü kutlamak için üretilen K 5 Power Control Flex Home & Brush Anniversary Edition, özel aksesuarlarla donatılmış sınırlı sayıda üretilen bir renk varyantıdır. Basınçlı yıkama makinesi, doğru basınçla her türlü yüzeyi temizlemek için kullanılabilir. Kärcher Home & Garden uygulamasına entegre edilmiş uygulama danışmanı, her temizlik durumu ve temizlik görevi için pratik ipuçları sağlayarak mükemmel temizlik sonuçları için kullanıcının doğru basıncı bulmasına yardımcı olur. Zahmetsiz deterjan değişimi için Kärcher Plug ‘n’ Clean deterjan sistemine, ek rahatlık için PremiumFlex yüksek basınç hortumuna, kolay taşıma için yüksek kaliteli alüminyum teleskopik sapa, yüksek basınç hortumunu cihaza takıp çıkarmak için zaman ve emekten tasarruf sağlayan Quick Connect sistemine ve tetik tabancasına sahip K 5 Power Control Flex Home & Brush Anniversary Edition, her zaman hazır aksesuarlar sağlayan park konumu ile de etkileyicidir. Bu özelliklerinin yanı sıra 90. yıla özel T 5 yüzey temizleyici, 1 litre Taş ve Cephe Temizleyici, 1 litre Üniversal Temizleyici ve WB 60 yıkama fırçası içeren Ev ve Fırça Kiti hediye olarak yanında gelmektedir..
Özellikler ve faydalar
Hızlı Bağlantılı ve püskürtme borulu Power Control tetik tabancasıHer yüzey için optimum ayar. 3 basınç kademesi ve bir temizlik maddesi kademesi. Tam kontrol: Manuel ekran, yapılan ayarları gösterir. Yüksek basınç hortumu ve aksesuarlarının kolay sabitlenmesi için Hızlı Bağlantı adaptörü.
PremiumFlex yüksek basınç hortumuEsnek hortum en üst düzeyde esneklik ve dolayısıyla maksimum hareket özgürlüğü sağlar. Yüksek basınç hortumunu düğüm oluşmadan kolayca sarın ve çözün.
Ev ve Bahçe uygulamasıKärcher Ev ve Bahçe uygulaması sizi bir temizlik uzmanına dönüştürecek. Mükemmel temizlik sonuçları elde etmek için tüm Kärcher uzmanlığımızdan yararlanın. Kullanışlı kapsamlı servis: Cihaz, uygulaması ve servis portalımız hakkında tüm bilgiler.
Plug 'n' Clean - Kärcher deterjan sistemi
- Tak ve Temizle sayesinde, deterjan hızla ve kullanışlı bir şekilde sadece basit bir hareket ile değiştirilebilir.
Göz alıcı performans
- Su soğutmalı motor, özellikle uzun servis ömrü ve yüksek performansı ile etkileyicidir.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Motor Gücü (V)
|230
|Frekans (Hz)
|50
|Basınç (Bar/MPa)
|20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
|Su debisi (l/sa)
|max. 500
|Saha performansı (m²/sa)
|40
|Giriş suyu sıcaklığı (°C)
|max. 40
|Motor gücü (kW) (kW)
|2,1
|Elektrik kablosu (m)
|5
|Renk
|Siyah
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|12,2
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|19,8
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|405 x 306 x 584
Scope of supply
- Ev kiti: T 5 yüzey temizleyici, taş ve cephe temizleyici, 3in1, 1 l
- Yıkama fırçası
- Temizlik maddeleri: Evrensel Temizleyici RM 626
- Yüksek basınç tabancası: G 160 Q Güç Kontrolü
- Vario Power Jet
- Kir sökücü nozül
- Yüksek basınçlı su hortumu: 10 m, PremiumFlex
- Bahçe hortumu adaptörü A3/4"
Ekipman
- Entegre depolama filesi
- Makineye kolay bağlantı (Quick Connect)
- Deterjan uygulama: Plug 'n' Temizleme Sistemi
- Teleskopik tutma kolu
- Su soğutmalı motor
- Entegre su giriş filtresi
- Su emişi