Kärcher'in 90. yıl dönümünü kutlamak için üretilen K 5 Power Control Flex Home & Brush Anniversary Edition, özel aksesuarlarla donatılmış sınırlı sayıda üretilen bir renk varyantıdır. Basınçlı yıkama makinesi, doğru basınçla her türlü yüzeyi temizlemek için kullanılabilir. Kärcher Home & Garden uygulamasına entegre edilmiş uygulama danışmanı, her temizlik durumu ve temizlik görevi için pratik ipuçları sağlayarak mükemmel temizlik sonuçları için kullanıcının doğru basıncı bulmasına yardımcı olur. Zahmetsiz deterjan değişimi için Kärcher Plug ‘n’ Clean deterjan sistemine, ek rahatlık için PremiumFlex yüksek basınç hortumuna, kolay taşıma için yüksek kaliteli alüminyum teleskopik sapa, yüksek basınç hortumunu cihaza takıp çıkarmak için zaman ve emekten tasarruf sağlayan Quick Connect sistemine ve tetik tabancasına sahip K 5 Power Control Flex Home & Brush Anniversary Edition, her zaman hazır aksesuarlar sağlayan park konumu ile de etkileyicidir. Bu özelliklerinin yanı sıra 90. yıla özel T 5 yüzey temizleyici, 1 litre Taş ve Cephe Temizleyici, 1 litre Üniversal Temizleyici ve WB 60 yıkama fırçası içeren Ev ve Fırça Kiti hediye olarak yanında gelmektedir..