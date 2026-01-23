K 7 Power Flex
Daha fazla güç için: PremiumFlex hortumu, G 180 Q tetikli tabanca ve teraslar, yollar ve arabalar üzerindeki inatçı kirler için uygun K 7 Power Flex yüksek basınçlı yıkama makinesi.
K 7 Power Flex basınçlı yıkama makinesi ile her yüzey doğru basınçta temizlenebilir. Kärcher Home & Garden uygulamasına entegre uygulama danışmanı, mükemmel temizlik sonuçları için her temizlik durumu ve temizlik görevi hakkında pratik ipuçları sağlayarak kullanıcının doğru basıncı bulmasına yardımcı olur. K 7 Power Flex, su soğutmalı bir motorla donatılmıştır ve sık sık temizlik yapmanın yanı sıra örneğin yollarda, yüzme havuzlarında, bisikletlerde veya büyük arabalarda biriken ağır kirlerle mücadele etmek için tasarlanmıştır. Kapsamlı ekipman yelpazesi, PremiumFlex yüksek basınçlı hortum aracılığıyla pratik bir Hızlı Bağlantı adaptörüne sahip bir tetik tabancası, pompayı koruyan güvenilir bir su filtresi, bir Vario Power püskürtme borusu (VPS) ve döner spot jetli bir kir sökücü nozül içerir. VPS üzerindeki basınç ayarı basit bir çevirme hareketiyle ayarlanabilir ve Kir Sökücü Nozül en inatçı kirleri bile kısa sürede temizler. Diğer donanım detayları arasında Plug 'n' Temizleme deterjan sistemi, alüminyum teleskopik sap ve kolayca erişilebilen aksesuarlar için park konumu yer almaktadır
Özellikler ve faydalar
Yüksek kaliteli alüminyumdan yapılmış teleskopik sap
PremiumFlex yüksek basınç hortumu
Plug 'n' Clean - Kärcher deterjan sistemi
Göz alıcı performans
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Motor Gücü (V)
|230
|Frekans (Hz)
|50
|Basınç (Bar/MPa)
|20 - max. 180 / 2 - max. 18
|Su debisi (l/sa)
|max. 600
|Saha performansı (m²/sa)
|60
|Giriş suyu sıcaklığı (°C)
|max. 60
|Motor gücü (kW) (kW)
|3
|Elektrik kablosu (m)
|5
|Renk
|Sarı
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|17,3
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|23
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|458 x 330 x 669
Scope of supply
- Yüksek basınç tabancası: G 180 Q
- Kir sökücü nozül
- Yüksek basınçlı su hortumu: 10 m, PremiumFlex
- Bahçe hortumu adaptörü A3/4"
Ekipman
- Vario Power Jet
- Entegre depolama filesi
- Makineye kolay bağlantı (Quick Connect)
- Deterjan uygulama: Plug 'n' Temizleme Sistemi
- Teleskopik tutma kolu
- Su soğutmalı motor
- Entegre su giriş filtresi
Videos
Uygulama alanları
- Teras
- Çitler
- Bahçe duvarları ve taş duvarlar
- Ev ve bahçe çevresindeki alanlar
- Araçlar
- Karavanlar
- Bisikletler
- Motosiklet ve scooter temizliği için.
- Bahçe makineleri ve aletlerini temizlemek için.
- Bahçe/teras/balkon mobilyaları