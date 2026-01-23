K 7 Power Flex basınçlı yıkama makinesi ile her yüzey doğru basınçta temizlenebilir. Kärcher Home & Garden uygulamasına entegre uygulama danışmanı, mükemmel temizlik sonuçları için her temizlik durumu ve temizlik görevi hakkında pratik ipuçları sağlayarak kullanıcının doğru basıncı bulmasına yardımcı olur. K 7 Power Flex, su soğutmalı bir motorla donatılmıştır ve sık sık temizlik yapmanın yanı sıra örneğin yollarda, yüzme havuzlarında, bisikletlerde veya büyük arabalarda biriken ağır kirlerle mücadele etmek için tasarlanmıştır. Kapsamlı ekipman yelpazesi, PremiumFlex yüksek basınçlı hortum aracılığıyla pratik bir Hızlı Bağlantı adaptörüne sahip bir tetik tabancası, pompayı koruyan güvenilir bir su filtresi, bir Vario Power püskürtme borusu (VPS) ve döner spot jetli bir kir sökücü nozül içerir. VPS üzerindeki basınç ayarı basit bir çevirme hareketiyle ayarlanabilir ve Kir Sökücü Nozül en inatçı kirleri bile kısa sürede temizler. Diğer donanım detayları arasında Plug 'n' Temizleme deterjan sistemi, alüminyum teleskopik sap ve kolayca erişilebilen aksesuarlar için park konumu yer almaktadır