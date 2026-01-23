K 7 Smart Control Flex
Özellikler ve faydalar
Güçlendirme modlu Smart Control tetikli tabanca ve 3'ü 1 arada Multi Jet püskürtme borusuLCD ekranlı tetik tabancası ve basınç ayarı veya temizlik maddesi dozajı için düğmeler. İnatçı kirlerle mücadelede ekstra güç için takviye modu içerir. Dönen 3'ü 1 arada Multijet, kolay değiştirme için üç farklı nozul içerir. Yüksek basınç hortumu ve aksesuarlarının kolay sabitlenmesi için Hızlı Bağlantı adaptörü.
PremiumFlex yüksek basınç hortumuEsnek hortum en üst düzeyde esneklik ve dolayısıyla maksimum hareket özgürlüğü sağlar. Yüksek basınç hortumunu düğüm oluşmadan kolayca sarın ve çözün.
Ev ve Bahçe uygulaması için Bluetooth bağlantısıKärcher Ev ve Bahçe uygulaması sizi bir temizlik uzmanına dönüştürecek. Mükemmel temizlik sonuçları elde etmek için tüm Kärcher uzmanlığımızdan yararlanın. Uygulama, optimum basıncı Bluetooth aracılığıyla basınçlı yıkayıcıya aktarır.
Plug 'n' Clean - Kärcher deterjan sistemi
- Tak ve Temizle sayesinde, deterjan hızla ve kullanışlı bir şekilde sadece basit bir hareket ile değiştirilebilir.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Faz sayısı (Fh)
|1
|Motor Gücü (V)
|230
|Frekans (Hz)
|50
|Basınç (Bar/MPa)
|20 - max. 180 / 2 - max. 18
|Su debisi (l/sa)
|max. 600
|Saha performansı (m²/sa)
|60
|Giriş suyu sıcaklığı (°C)
|max. 60
|Motor gücü (kW) (kW)
|3
|Elektrik kablosu (m)
|5
|Renk
|Sarı
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|17,3
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|22,6
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|458 x 330 x 669
Scope of supply
- Yüksek basınç tabancası: G 180 Q Akıllı Kontrol
- 3'ü 1 arada Multi Jet
- Yüksek basınçlı su hortumu: 10 m, PremiumFlex
- Bahçe hortumu adaptörü A3/4"
Ekipman
- Entegre depolama filesi
- Makineye kolay bağlantı (Quick Connect)
- Deterjan uygulama: Plug 'n' Temizleme Sistemi
- Teleskopik tutma kolu
- Su soğutmalı motor
- Entegre su giriş filtresi
- Bluetooth bağlantısı
- uygulamayı kullanarak işlem
- uygulamadaki akıllı hizmetler/özellikler
Uygulama alanları
- Teras
- Çitler
- Bahçe duvarları ve taş duvarlar
- Ev ve bahçe çevresindeki alanlar
- Araçlar
- Karavanlar
- Bisikletler
- Motosiklet ve scooter temizliği için.
- Bahçe makineleri ve aletlerini temizlemek için.
- Bahçe/teras/balkon mobilyaları