K 7 Smart Control Flex

Özellikler ve faydalar
Güçlendirme modlu Smart Control tetikli tabanca ve 3'ü 1 arada Multi Jet püskürtme borusu
Güçlendirme modlu Smart Control tetikli tabanca ve 3'ü 1 arada Multi Jet püskürtme borusu
LCD ekranlı tetik tabancası ve basınç ayarı veya temizlik maddesi dozajı için düğmeler. İnatçı kirlerle mücadelede ekstra güç için takviye modu içerir. Dönen 3'ü 1 arada Multijet, kolay değiştirme için üç farklı nozul içerir. Yüksek basınç hortumu ve aksesuarlarının kolay sabitlenmesi için Hızlı Bağlantı adaptörü.
PremiumFlex yüksek basınç hortumu
PremiumFlex yüksek basınç hortumu
Esnek hortum en üst düzeyde esneklik ve dolayısıyla maksimum hareket özgürlüğü sağlar. Yüksek basınç hortumunu düğüm oluşmadan kolayca sarın ve çözün.
Ev ve Bahçe uygulaması için Bluetooth bağlantısı
Ev ve Bahçe uygulaması için Bluetooth bağlantısı
Kärcher Ev ve Bahçe uygulaması sizi bir temizlik uzmanına dönüştürecek. Mükemmel temizlik sonuçları elde etmek için tüm Kärcher uzmanlığımızdan yararlanın. Uygulama, optimum basıncı Bluetooth aracılığıyla basınçlı yıkayıcıya aktarır.
Plug 'n' Clean - Kärcher deterjan sistemi
  • Tak ve Temizle sayesinde, deterjan hızla ve kullanışlı bir şekilde sadece basit bir hareket ile değiştirilebilir.
Teknik özellikler

Teknik veriler

Faz sayısı (Fh) 1
Motor Gücü (V) 230
Frekans (Hz) 50
Basınç (Bar/MPa) 20 - max. 180 / 2 - max. 18
Su debisi (l/sa) max. 600
Saha performansı (m²/sa) 60
Giriş suyu sıcaklığı (°C) max. 60
Motor gücü (kW) (kW) 3
Elektrik kablosu (m) 5
Renk Sarı
Aksesuarsız ağırlık (kg) 17,3
Ağırlık (paketlenmiş) (kg) 22,6
Boyutlar (U x G x Y) (mm) 458 x 330 x 669

Scope of supply

  • Yüksek basınç tabancası: G 180 Q Akıllı Kontrol
  • 3'ü 1 arada Multi Jet
  • Yüksek basınçlı su hortumu: 10 m, PremiumFlex
  • Bahçe hortumu adaptörü A3/4"

Ekipman

  • Entegre depolama filesi
  • Makineye kolay bağlantı (Quick Connect)
  • Deterjan uygulama: Plug 'n' Temizleme Sistemi
  • Teleskopik tutma kolu
  • Su soğutmalı motor
  • Entegre su giriş filtresi
  • Bluetooth bağlantısı
  • uygulamayı kullanarak işlem
  • uygulamadaki akıllı hizmetler/özellikler
Uygulama alanları
  • Teras
  • Çitler
  • Bahçe duvarları ve taş duvarlar
  • Ev ve bahçe çevresindeki alanlar
  • Araçlar
  • Karavanlar
  • Bisikletler
  • Motosiklet ve scooter temizliği için.
  • Bahçe makineleri ve aletlerini temizlemek için.
  • Bahçe/teras/balkon mobilyaları
Aksesuarlar
Temizlik maddeleri