Güçlendirme modlu Smart Control tetikli tabanca ve 3'ü 1 arada Multi Jet püskürtme borusu

LCD ekranlı tetik tabancası ve basınç ayarı veya temizlik maddesi dozajı için düğmeler. İnatçı kirlerle mücadelede ekstra güç için takviye modu içerir. Dönen 3'ü 1 arada Multijet, kolay değiştirme için üç farklı nozul içerir. Yüksek basınç hortumu ve aksesuarlarının kolay sabitlenmesi için Hızlı Bağlantı adaptörü.