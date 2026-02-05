K7 Smart Control Flex Home basınçlı yıkama makinesini Bluetooth aracılığıyla akıllı telefonunuzdaki Kärcher Home&Garden uygulamasına bağlayabilirsiniz - temizlik daha da kolay ve verimli hale gelir. Bunun nedeni, uygulamadaki uygulama danışmanının birçok temizlik durumu ve temizlik görevi için pratik ipuçları ve püf noktaları vermesidir.Uygulama ayrıca montaj talimatları, bakım ve onarım talimatları ve Kärcher Servis portalı gibi birçok yararlı işlev sunar.Cihazın ekstra güç için bir güçlendirme modu vardır, bu da inatçı kirlerin bile sorun olmamasını sağlar. Basınç seviyeleri, LCD ekranlı G 180 Q Smart Control tetik tabancasında ayarlanabilir veya uygulama aracılığıyla tetik tabancasına aktarılabilir - böylece temizlik sırasında hiçbir şey yanlış gidemez. Ev Kiti, T7 yüzey temizleyici ve 1 litre 3'ü 1 arada taş temizleyici içerir. Diğer ekipman detayları arasında, sprey borusunu değiştirmeden çok çeşitli uygulamalar için 3'ü 1 arada Multi Jet sprey borusu, PremiumFlex yüksek basınçlı hortum, deterjanın zahmetsizce değiştirilmesi için Plug 'n' Temizleme deterjan sistemi, kolay taşıma için alüminyum teleskopik tutma kolu ve kolayca erişilebilen aksesuarlar için park konumu yer alır.