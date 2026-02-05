K 7 Smart Control Flex Home
Daha fazla güç için: PremiumFlex hortumlu K 7 Smart Control Flex Home, G 180 Q Smart Control tetikli tabanca, evin her yerindeki inatçı kirler için uygundur. Ev Kiti dahil.
K7 Smart Control Flex Home basınçlı yıkama makinesini Bluetooth aracılığıyla akıllı telefonunuzdaki Kärcher Home&Garden uygulamasına bağlayabilirsiniz - temizlik daha da kolay ve verimli hale gelir. Bunun nedeni, uygulamadaki uygulama danışmanının birçok temizlik durumu ve temizlik görevi için pratik ipuçları ve püf noktaları vermesidir.Uygulama ayrıca montaj talimatları, bakım ve onarım talimatları ve Kärcher Servis portalı gibi birçok yararlı işlev sunar.Cihazın ekstra güç için bir güçlendirme modu vardır, bu da inatçı kirlerin bile sorun olmamasını sağlar. Basınç seviyeleri, LCD ekranlı G 180 Q Smart Control tetik tabancasında ayarlanabilir veya uygulama aracılığıyla tetik tabancasına aktarılabilir - böylece temizlik sırasında hiçbir şey yanlış gidemez. Ev Kiti, T7 yüzey temizleyici ve 1 litre 3'ü 1 arada taş temizleyici içerir. Diğer ekipman detayları arasında, sprey borusunu değiştirmeden çok çeşitli uygulamalar için 3'ü 1 arada Multi Jet sprey borusu, PremiumFlex yüksek basınçlı hortum, deterjanın zahmetsizce değiştirilmesi için Plug 'n' Temizleme deterjan sistemi, kolay taşıma için alüminyum teleskopik tutma kolu ve kolayca erişilebilen aksesuarlar için park konumu yer alır.
Özellikler ve faydalar
Güçlendirme modlu Smart Control tetikli tabanca ve 3'ü 1 arada Multi Jet püskürtme borusuLCD ekranlı tetik tabancası ve basınç ayarı veya temizlik maddesi dozajı için düğmeler. İnatçı kirlerle mücadelede ekstra güç için takviye modu içerir. Dönen 3'ü 1 arada Multijet, kolay değiştirme için üç farklı nozul içerir. Yüksek basınç hortumu ve aksesuarlarının kolay sabitlenmesi için Hızlı Bağlantı adaptörü.
PremiumFlex yüksek basınç hortumuEsnek hortum en üst düzeyde esneklik ve dolayısıyla maksimum hareket özgürlüğü sağlar. Yüksek basınç hortumunu düğüm oluşmadan kolayca sarın ve çözün.
Ev ve Bahçe uygulaması için Bluetooth bağlantısıKärcher Ev ve Bahçe uygulaması sizi bir temizlik uzmanına dönüştürecek. Mükemmel temizlik sonuçları elde etmek için tüm Kärcher uzmanlığımızdan yararlanın. Uygulama, optimum basıncı Bluetooth aracılığıyla basınçlı yıkayıcıya aktarır.
Plug 'n' Clean - Kärcher deterjan sistemi
- Tak ve Temizle sayesinde, deterjan hızla ve kullanışlı bir şekilde sadece basit bir hareket ile değiştirilebilir.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Faz sayısı (Fh)
|1
|Motor Gücü (V)
|230
|Frekans (Hz)
|50
|Basınç (Bar/MPa)
|20 - max. 180 / 2 - max. 18
|Su debisi (l/sa)
|max. 600
|Saha performansı (m²/sa)
|60
|Giriş suyu sıcaklığı (°C)
|max. 60
|Motor gücü (kW) (kW)
|3
|Elektrik kablosu (m)
|5
|Renk
|Sarı
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|17,3
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|25,2
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|458 x 330 x 669
Scope of supply
- Ev kiti: K 7 Smart: T 7 Yüzey Temizleyici, Taş ve Cephe Temizleyici, 3'ü 1 arada, 1l
- Yüksek basınç tabancası: G 180 Q Akıllı Kontrol
- 3'ü 1 arada Multi Jet
- Yüksek basınçlı su hortumu: 10 m, PremiumFlex
- Bahçe hortumu adaptörü A3/4"
Ekipman
- Entegre depolama filesi
- Makineye kolay bağlantı (Quick Connect)
- Deterjan uygulama: Plug 'n' Temizleme Sistemi
- Su soğutmalı motor
- Entegre su giriş filtresi
- Bluetooth bağlantısı
- uygulamayı kullanarak işlem
- uygulamadaki akıllı hizmetler/özellikler
Uygulama alanları
- Teras
- Çitler
- Bahçe duvarları ve taş duvarlar
- Ev ve bahçe çevresindeki alanlar
- Araçlar
- Karavanlar
- Bisikletler
- Motosiklet ve scooter temizliği için.
- Bahçe makineleri ve aletlerini temizlemek için.
- Bahçe/teras/balkon mobilyaları