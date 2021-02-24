WOW! ALMAN TEKNOLOJİSİYLE YENİDEN MÜKEMMEL.

Güç Sende!

Temizlik yaparken doğru teknolojiye ihtiyacınız var. Bu tam da Power Control serisinin sunabileceği şey. Tam güç, akıllı ipuçları ve güçlü aksesuarlar. Örneğin, ayar basıncını doğrudan ekranda gösteren ve basınç modundan deterjan moduna kolayca geçirilebilen Güç Kontrol tetik tabancası gibi veya hangi teknolojinin basınçlı yıkayıcınızı daha nazik ve daha verimli hale getireceğini gösteren Ev & Bahçe Aplikasyonu. Diğer ekipman detayları arasında hızlı ve temiz deterjan değişimi için Plug 'n' Clean deterjan sistemi, rahat taşıma ve yerden tasarruf sağlayan saklama için yüksek kaliteli alüminyum teleskopik tutacak, zahmetsiz ve zaman kazandıran bağlantı için Quick Connect sistemi ve yüksek basınç hortumunun cihaza ve püskürtme tabancasına bağlantısının kesilmesi ve her zaman el altında olan aksesuarlar için park konumu.