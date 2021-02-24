WOW! ALMAN TEKNOLOJİSİYLE YENİDEN MÜKEMMEL.
Alman markası Kärcher; yüksek basınçlı makinelerin mucidi ve 60 yılı aşkın süredir bu teknolojiyi müşterinin ihtiyaçlarına daha iyi yanıt verebilmek için geliştiriyor. Kärcher, basınçlı yıkama kategorisinde dünya piyasasının lideri konumundadır. Tüm makinelerini kendi fabrikalarında en yüksek üretim standartlarında üretir ve fabrikadan çıkmadan önce işlevleri ve performansları hakkında cihazları testlere tabi tutar. Müşterilerinin ihtiyaçlarını anlamak için düzenli pazar araştırmaları yapan Kärcher, elde ettiği verileri ürün geliştirirken sistematik olarak kullanır. Kärcher'in piyasadaki cihazlarının %90'ı 5 yaşın altındadır.
İLK APP-BAĞLANTILI BASINÇLI YIKAMA MAKİNELERİ
SMART VE POWER CONTROL SERİSİ
Piyasadaki ilk aplikasyon bağlantılı basınçlı yıkama makinelerine sahip Smart serisi cihazlarda mobil aplikasyon cihazın kurulumundan, farklı temizlik işleri için farklı öneriler sunmaya kadar destek olur.
Basınç ayarı uygulama üzerinden kontrol edilebilir.Temizlenecek nesnenin seçilmesinden sonra, uygulama, mevcut aksesuarları dikkate alarak hedefe yönelik ayrıntılı talimatlarla sizi adım adım yönlendirir.
Smart serisinde entegre bir sensör, tüketilen su miktarı, su sıcaklığı ve ortalama kullanım süresi gibi ilgili kullanım verilerini ölçer ve depolar. Applikasyon, bu değerleri kullanarak gelecekteki temizlik görevlerini daha da akıllı bir şekilde gerçekleştirmek için kullanılabilecek faydalı istatistikler toplar.
Yedek parça ihtiyacı ve servis desteği halinde tek tıkla Satış Sonrası Hizmet ekibiyle temasa geçilmesi sağlanır.
Uygulama Danışmanı İle Uzman Temizlik
Smart Control basınçlı yıkama makinesini akıllı telefondaki Kärcher Ev & Bahçe uygulamasına bağlamanız yeterlidir - temizlik artık daha kolay ve daha verimli! Çünkü uygulamadaki uygulama danışmanı, temizlenecek nesne için optimum basınç seviyesi gibi birçok temizlik durumu ve temizlik nesnesi hakkında pratik ipuçları ve püf noktaları verir.
Boost Modu
Smart Control cihazlarında ekstra güç için Boost modu bulunur. Daha fazla inatçı kirin artık sorun olmaması için, 30 saniye boyunca daha fazla basınç uygulanır. Boost modu, püskürtme tabancası veya app ile etkinleştirilebilir.
İhtiyacınız Olan Her Şey
Smart Control püskürtme tabancası, 3'ü 1 arada Multi Jet püskürtme borusu ve Plug ’n’ Clean deterjan sistemi gibi akıllı ekipman ayrıntılarıyla, her türlü temizlik sorunuyla karşı karşıya kalmak problem halinden çıkar.
Güç Sende!
Temizlik yaparken doğru teknolojiye ihtiyacınız var. Bu tam da Power Control serisinin sunabileceği şey. Tam güç, akıllı ipuçları ve güçlü aksesuarlar. Örneğin, ayar basıncını doğrudan ekranda gösteren ve basınç modundan deterjan moduna kolayca geçirilebilen Güç Kontrol tetik tabancası gibi veya hangi teknolojinin basınçlı yıkayıcınızı daha nazik ve daha verimli hale getireceğini gösteren Ev & Bahçe Aplikasyonu. Diğer ekipman detayları arasında hızlı ve temiz deterjan değişimi için Plug 'n' Clean deterjan sistemi, rahat taşıma ve yerden tasarruf sağlayan saklama için yüksek kaliteli alüminyum teleskopik tutacak, zahmetsiz ve zaman kazandıran bağlantı için Quick Connect sistemi ve yüksek basınç hortumunun cihaza ve püskürtme tabancasına bağlantısının kesilmesi ve her zaman el altında olan aksesuarlar için park konumu.
Bataryalı Basınçlı Yıkama Makinesi
Elektrik olmadan bile parlayın: bataryalı basınçlı yıkama cihazı K2 bataryalı, küçük arabalar, motosikletler, bisikletler, tekneler ve evdeki diğer küçük temizlik görevleri gibi birçok farklı uygulama alanı içindir. 14 dakikaya varan pil ömrü sayesinde, elektrik bağlantısından tamamen bağımsız olarak temizlik yapabilirsiniz. Siz temizlerken, yüksek basınçlı tabancanın analog ekranı size her zaman seçilen modu gösterir.
Basınçlı Yıkama Teknolojisi Nedir?
Basınçlı yıkama teknolojisi aslında son derece basit bir sisteme dayanıyor: musluktan akan yaklaşık 4 bar basıncındaki su, cihaza ulaştığında motor gücüyle 160 bar seviyesine kadar çıkabiliyor. Tabii ki muazzam basınçla cihazın namlusundan dışarı fırlatılan su; temizlik sürenizi kısaltıyor; daha etkin temizlik sağlıyor ve en önemlisi su tasarrufu anlamına geliyor!
Smart Control
Yüksek teknolojili basınçlı yıkayıcılar her şeyin üstesinden gelebilir. Ev & Bahçe uygulaması entegresi, Bluetooth ve Smart Control tetikli tabanca ve 3'ü 1 arada çok jetli püskürtme borusu gibi akıllı ekipman ayrıntıları ile.
Power Control
Ev & Bahçe Aplikasyonu ve ekranlı Power Control tetik tabancası veya Vario Power püskürtme borusu gibi güçlü cihazlar tarafından sağlanan destek sayesinde doğru doz ayarı ile, nazik ve etkili temizlik hiç bu kadar kolay olmamıştı.
Compact
Taşınabilirlik ve kompakt bir tasarım arayanlar, burada mükemmel yardımcıyı bulacaklar. Minimum alan gereksinimi, depolanması kolay ve her zaman hızlı çalışma başlangıcı. Akıllı, entegre hortum deposu ile.
K2 Bataryalı
Elektrik prizi olmayan yerlerde daha küçük temizlik işleri için. Kablosuz, kullanışlı, mobil ve esnek. Oldukça fazla gücü ile.
Performans Sınıfları
Performansı sınıfı, basınçlı yıkama makinelerinin ayrıştırılması için kilit faktör ve gereken temizleme süresinin belirlenmesi için ana parametredir. Doğru cihaz, temizliği önemli ölçüde kolaylaştırır. Temizlik gereksinimlerine paralel olarak hassas bir şekilde ayarlanmış olan farklı teknik özellikler, işleri daha da kolaylaştırmak ve daha verimli yapmak için farklı performans sınıflarıyla bağlantılıdır.
K 7
K 5
K 4
K 3
K 2
Basınçlı yıkama makineleri için uygulama alanları
Kullanımları son derece kolay Kärcher Basınçlı Yıkama Makineleri, dış mekanları temizlemenin en etkili yoludur. Cihazı su sağlayacağınız yere bağlayın, musluğu açın, basınçlı yıkama makinesini çalıştırın ve temizliğin keyfini çıkarın.
Basınçlı yıkama makineleri, her türlü temizlik işlemi için doğru çözümü sağlamaktadır!
Basınçlı yıkama makineleri en sık uygulama alanları nedir ?
- Bisikletler
- Bahçe makineleri ve aletleri
- Bahçe/teras/balkon mobilyaları
- Çitler ve küçük bahçe yolları veya kaplamaları
- Motosikletler ve mopedler
- Küçük arabalar
- Dış ortamda bulunan merdivenler ve büyük bahçe kaplamaları
- Orta ölçekli arabalar
- Bahçe duvarları ve taş duvarlar
- Karavanlar ve off-road araçlar
- Yüzme havuzları ve büyük veranda alanları
- Evlerde ve bina cephelerinde her türlü temizlik işlemleri
Faydaları
Basınçlı yıkama makinesi nasıl çalışır?
Basınçlı yıkama teknolojisi aslında son derece basit bir sisteme dayanıyor: musluktan akan yaklaşık 4 bar basıncındaki su, cihaza ulaştığında motor gücüyle 160 bar seviyesine kadar çıkabiliyor. Tabii ki muazzam basınçla cihazın namlusundan dışarı fırlatılan su; temizlik sürenizi kısaltıyor; daha etkin temizlik sağlıyor ve en önemlisi su tasarrufu anlamına geliyor!
Hem çevre, hem de cebiniz için kolaylık
K4 – K7 sınıfı basınçlı yıkama makineleri, alternatif su kaynakları ile de çalıştırılabilir. Cihaz suyu herhangi bir su deposundan çekebilir (örn. yağmur suyu birikintisi). Bu özellik, değerli içme sularından tasarruf edilmesine olanak sağlar ve bu sebeple çevreyle dosttur. Diğer bir avantaj ise su şebekesinden bağımsız çalışabildiği için kullanım esnekliği ve daha geniş bir çalışma alanı sunmasıdır.
Basınçlı Yıkama Makineleri Aksesuarlar ve Deterjanları
Makine, aksesuarlar ve deterjanların doğru kombinasyonu ile en inatçı kirlerin bile hiç şansı yoktur. Doğru aksesuarlar temizlik işlemini önemli ölçüde kolaylaştırır ve temizliğin kısa sürede daha etkili gerçekleşmesine olanak sağlar.
Standart aksesuarlar
Kärcher basınçlı yıkama makinesi standart aksesuarları; Vario Power püskürtme başlığı, kir püskürtücü nozul, yüksek basınç hortumu ve bir adet su filtresinden oluşmaktadır.
Aksesuar kitleri
Makineniz opsiyonel olarak tedarik edebileceğiniz araç veya ev kiti ile donatılabilir. Böylece arabanız ve evinizin temizliğini ihtiyacınız olduğu şekilde giderebilirsiniz. Araba kiti içerisinde; yıkama fırçası, köpük fırçası ve araç temizleme deterjanı bulunur. Ev kitinde ise; yüzey temizleyici ile özel bir temizlik deterjanı bulunur.
Özel aksesuarlar
Ayrıca temin edebileceğiniz, Kärcher özel aksesuarları ile basınçlı yıkama makinesinin işlevlerini daha da arttırabilir ve her türlü temizlik ihtiyaçlarınıza çözüm sağlayabilirsiniz. Örneğin, yüzey temizleme makinesi bina dışındaki tüm yüzeylerde hızlı, etkili ve sıçrama olmadan temizliğe olanak sağlar.
Deterjanlar
Yeni nesil Kärcher temizlik deterjanları, 3'ü 1 arada formülüyle mükemmel temizleme etkisinin yanı sıra, yüzeylere zarar vermeden ve hassas bir şekilde temizliğe imkan sağlar. Zaman tasarrufu ve kolaylık sunar. Yenilenebilir ve doğal kaynaklar kullanan Kärcher, ayrıca sürdürülebilirlik konusunu daha da güçlü vurgulamaktadır. Ayrıca, küçük şişe tasarımı da ödül kazanmıştır.
Kärcher Basınçlı Yıkama Makineleriniz için doğru temizlik deterjanı ile temizliğin etkisini daha da arttırabilirsiniz.
Ev & Bahçe Aplikasyonu
Akıllı değilse gücün ne faydası var? Hiç yok! Bu nedenle Smart Control serisinin cihazları yalnızca gerçekten güçlü değil, aynı zamanda büyük miktarda Kärcher uzmanlığı ile birlikte gelir. Bluetooth aracılığıyla, Ev & Bahçe aplikasyonunu kullanarak Smart Control basınçlı yıkayıcınızı akıllı telefonunuza kolayca bağlayabilirsiniz. Ve uzmanlarımızdan aldığımız ipuçları ile nadiren temizlediğiniz veya ilk kez temizlediğiniz şeylere ilk günkü haline geri getirebilirsiniz. - WOW! Alman Teknolojisiyle Yeniden Mükemmel.