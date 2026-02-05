KST 2 + cloth set
Özellikler ve faydalar
Çeşitli seçenekler sayesinde rahat zemin temizlemeVerimli çıta teknolojisi ile evin içindeki çeşitli sert zeminlerde olağanüstü temizlik sonuçları Esnek nozul birleşme yeri sayesinde kullanıcının boyuna bakılmaksızın zemine tam temas eden ergonomik ve verimli temizlik
Aksesuar saklama ve park pozisyonuSürekli dolum yapılabilir, sökülebilir su tankı
Buhar tabancasında çocuk emniyet kilidiKilit sistemi çocukların yanlış şekilde kullanımını önlemek için güvenilir koruma sağlar.
Çok işlevli aksesuarlar
- Farklı zemin başlığı seçenekleriyle, farklı yüzeylerde her türlü temizlik görevlerini yerine getirir
Zemin temizleme bezi ve el başlığı için kapak
- Mükemmel temiz sonuçlar ve gelişmiş kir çıkarma için.
Tutamağın üstünde iki kademeli buhar akış kontrolü
- Buhar hacmi, yüzeye ve kire göre bireysel olarak ayarlanabilir.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Test sertifikası¹⁾
|% 99.999'a kadar koronavirüs¹⁾ ve% 99.9'a kadar bakteri²⁾ öldürür
|Depo başına temizlik performansı (yakl.) (m²)
|approx. 75
|Isı çıkışı (W)
|1500
|Maksimum buhar basıncı (Bar)
|max. 3,2
|Kablo uzunluğu (m)
|4
|Isınma süresi (dk)
|6,5
|Kazan kapasitesi (l)
|1
|Motor Gücü (V)
|220 / 240
|Frekans (Hz)
|50 / 60
|Renk
|Beyaz
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|2,9
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|4,8
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|380 x 254 x 260
Sağlık Bakanlığı onaylı bağımsız test kuruluşlarında yapılan testlerde, Kärcher SC3 EasyFix buharlı temizlik makinesi ile yapılan temizlikle sert yüzeylerdeki bakterilerin (Enterococcus hirae, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa) %99,99'
*unu yok ettiği, ve hijyenik temizlik sağladığı ispatlanmıştır.
Scope of supply
- Konforlu mikrofiber zemin bezi: 3 Parça(lar)
- Manuel temizlik için mikrofiber kılıf: 1 Parça(lar)
- Detay başlığı
- El aleti
- Silindir fırça, siyah: 1 Parça(lar)
- Zemin başlığı: Konfor
- Buhar borularının miktarı: 2 Parça(lar)
- Buhar borularının uuznluğu: 0.5 m
Ekipman
- Çocuk emniyet kilidi
- Emniyet valfi
- Buhar debi ayarı: tutma kolu üzerinde (iki adımlı)
- Buhar hortumu ve tabancası: 2.2 m
- Makine üzeri aksesuar depolama
Uygulama alanları
- Sert zeminler
- Bağlantı Parçaları
- Lavabolar
- Duvar fayansları
- Pencereler ve cam yüzeyler