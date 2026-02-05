KST 2 + cloth set

Özellikler ve faydalar
Buharlı Temizlik Makinesi KST 2 + cloth set: Çeşitli seçenekler sayesinde rahat zemin temizleme
Verimli çıta teknolojisi ile evin içindeki çeşitli sert zeminlerde olağanüstü temizlik sonuçları Esnek nozul birleşme yeri sayesinde kullanıcının boyuna bakılmaksızın zemine tam temas eden ergonomik ve verimli temizlik
Buharlı Temizlik Makinesi KST 2 + cloth set: Aksesuar saklama ve park pozisyonu
Sürekli dolum yapılabilir, sökülebilir su tankı
Buharlı Temizlik Makinesi KST 2 + cloth set: Buhar tabancasında çocuk emniyet kilidi
Kilit sistemi çocukların yanlış şekilde kullanımını önlemek için güvenilir koruma sağlar.
Çok işlevli aksesuarlar
  • Farklı zemin başlığı seçenekleriyle, farklı yüzeylerde her türlü temizlik görevlerini yerine getirir
Zemin temizleme bezi ve el başlığı için kapak
  • Mükemmel temiz sonuçlar ve gelişmiş kir çıkarma için.
Tutamağın üstünde iki kademeli buhar akış kontrolü
  • Buhar hacmi, yüzeye ve kire göre bireysel olarak ayarlanabilir.
Teknik özellikler

Teknik veriler

Test sertifikası¹⁾ % 99.999'a kadar koronavirüs¹⁾ ve% 99.9'a kadar bakteri²⁾ öldürür
Depo başına temizlik performansı (yakl.) (m²) approx. 75
Isı çıkışı (W) 1500
Maksimum buhar basıncı (Bar) max. 3,2
Kablo uzunluğu (m) 4
Isınma süresi (dk) 6,5
Kazan kapasitesi (l) 1
Motor Gücü (V) 220 / 240
Frekans (Hz) 50 / 60
Renk Beyaz
Aksesuarsız ağırlık (kg) 2,9
Ağırlık (paketlenmiş) (kg) 4,8
Boyutlar (U x G x Y) (mm) 380 x 254 x 260

Sağlık Bakanlığı onaylı bağımsız test kuruluşlarında yapılan testlerde, Kärcher SC3 EasyFix buharlı temizlik makinesi ile yapılan temizlikle sert yüzeylerdeki bakterilerin (Enterococcus hirae, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa) %99,99'
*unu yok ettiği, ve hijyenik temizlik sağladığı ispatlanmıştır.

Scope of supply

  • Konforlu mikrofiber zemin bezi: 3 Parça(lar)
  • Manuel temizlik için mikrofiber kılıf: 1 Parça(lar)
  • Detay başlığı
  • El aleti
  • Silindir fırça, siyah: 1 Parça(lar)
  • Zemin başlığı: Konfor
  • Buhar borularının miktarı: 2 Parça(lar)
  • Buhar borularının uuznluğu: 0.5 m

Ekipman

  • Çocuk emniyet kilidi
  • Emniyet valfi
  • Buhar debi ayarı: tutma kolu üzerinde (iki adımlı)
  • Buhar hortumu ve tabancası: 2.2 m
  • Makine üzeri aksesuar depolama
Uygulama alanları
  • Sert zeminler
  • Bağlantı Parçaları
  • Lavabolar
  • Duvar fayansları
  • Pencereler ve cam yüzeyler
Aksesuarlar