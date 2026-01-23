SV 7
Tek adımda buharlama, süpürme ve kurutma – SV 7 buharlı süpürge, çok işlevliliği ve maksimum rahatlığı tek bir cihazda birleştirir.
Kärcher'in buharlı süpürgesi SV 7, buharlı temizleyicilerin avantajlarını kuru elektrikli süpürgelerin güçlü yönleriyle birleştiriyor. Örneğin zemindeki kırıntıları süpürür, nemli bir bezle siler ve ardından zemini kurutur. Üstelik tüm bunları tek adımda konforlu bir şekilde yapıyor. Bu etkileyici çok yönlü makineler ve uygun aksesuarlarla herkes evini basit, rahat, hızlı ve kimyasal madde olmadan temiz tutabilir.
Özellikler ve faydalar
3 özellik tek bir makinede toplanmıştırBuhar, vakum ve kurulama bir arada
Çok aşamalı filtre sistemiSu, büyük kirler, köpük ve HEPA filtreler (1822 EN: 1998) en ufak partikülleri bile temizler
Güvenli zemin başlığıTüm sert ve halı zeminlerde hızlı ve kolay değiştirilebilir 3 farklı uygulama
Kolay kullanım
- Emiş gücü tutamak üzerinden kontrol edilebilir ve buhar miktarı cihaz üzerinden ayarlanabilir
4 seviye emiş gücü ayarı
- Emiş gücü zemine ve kire göre ayarlanabilir
5 seviye buhar basıncı ayarı
- Buhar hacmi, yüzeye ve kire göre bireysel olarak ayarlanabilir.
Aralıksız buhar
- Temizlik tankı kullanım devam ederken hızlı ve kolayca doldurulabilir
Entegre kablo saklama bölümü
- Yer tasarrufu sağlayan kablo depolama
Çocuk emniyet kilidi
- Yanlış kullanıma karşı korumak için buhar fonksiyonu kilitler.
Geniş aksesuar seçenekleri
- Geniş aksesuar seçenekleri ile evin içinde pek çok alanda deterjan kullanmadan temizlik sağlar
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Maks. Motor gücü (W)
|2200
|Mevcut değil (l)
|0,45
|Maksimum buhar basıncı (Bar)
|max. 4
|Su filtresi (l)
|1,2
|Vakum gücü (mbar/kPa)
|210 / 21
|Kablo uzunluğu (m)
|6
|Isınma süresi (dk)
|5
|Tank kapasitesi (l)
|0,5
|Buhar çıkışı (g/min)
|80
|Isı çıkışı (W)
|1100
|Sürekli doldurma
|Mevcut değil (l)
|0,6
|Renk
|Beyaz
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|9,4
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|15,2
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|515 x 336 x 340
Scope of supply
- HEPA-filtre türü: HEPA filtresi (EN 1822: 1998)
- Buharlı vakum fonksiyonlu zemin kiti: Farklı uygulamalar için sert ve halı yüzeylerde kullanılmak üzere 0.5 m 2 adet uzun buhar emiş tüpü
- Buharlı vakum fonksiyonlu el başlığı: Temizleme bezi ile kombine edilmiş pencere başlığı (geniş ve küçük)
- Buharlı vakum detay başlığı: 4 farklı renk yuvarlak uygulama fırçaları
- Döşeme başlığı (küçük ve büyük)
- Ara başlığı, mobilya fırçası
- Köpük önleyici
- Doz şişesi, temizleme fırçası, aksesuar çantası
- Havlu kumaş örtü: 1 Parça(lar)
- Yuvarlak fırça set
- Buhar emiş borusu: 2 Parça(lar), 0.5 m
- Buhar vakumlama hortumu ve sapı
Ekipman
- Çocuk emniyet kilidi
- Emniyet valfi
- 2 tank sistemi
- Buhar hortumu ve tabancası: 1.75 m
Uygulama alanları
- Sert zeminler
- Bağlantı Parçaları
- Lavabolar
- Duvar fayansları
- Pencereler ve cam yüzeyler