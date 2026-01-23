Kärcher'in buharlı süpürgesi SV 7, buharlı temizleyicilerin avantajlarını kuru elektrikli süpürgelerin güçlü yönleriyle birleştiriyor. Örneğin zemindeki kırıntıları süpürür, nemli bir bezle siler ve ardından zemini kurutur. Üstelik tüm bunları tek adımda konforlu bir şekilde yapıyor. Bu etkileyici çok yönlü makineler ve uygun aksesuarlarla herkes evini basit, rahat, hızlı ve kimyasal madde olmadan temiz tutabilir.