WD 3-18 S Battery Set V-17/20 (YSY)
Pille çalışan 18 V WD 3-18 S ıslak ve kuru elektrikli süpürge batarya seti, 17 litrelik paslanmaz çelik haznesi, 2 metrelik emme hortumu, üfleme fonksiyonu ve tek parçalı kartuş filtresi sayesinde maksimum esneklik sunar.
Daha fazla hareket özgürlüğü, daha fazla esneklik: Akülü WD 3-18 S ıslak ve kuru elektrikli süpürge batarya seti, 18 V Kärcher Battery Power batarya platformunda çalışır ve anında kullanıma hazırdır. Cihaz, 2 metre uzunluğundaki emme hortumu ve klipsli zemin başlığını mükemmel bir şekilde birleştirir ve ıslak, ince veya kaba kirleri anında temizleyebilir. Cihaz ayrıca sağlam ve darbeye dayanıklı 17 litrelik paslanmaz çelik hazne, tek parçalı kartuş filtre ve keçe filtre torbası ile donatılmıştır. Emme hortumu saklama alanı yerden tasarruf sağlar; cihazın başına güvenli bir şekilde asmanız yeterlidir. Diğer özellikler arasında, vakumlamanın mümkün olmadığı alanlar için pratik üfleme fonksiyonu, aletler ve küçük eşyalar için saklama rafı, cihazı kolayca açıp kapatmak için döner anahtar, ergonomik olarak tasarlanmış taşıma kolu ve kabın kolayca açılıp kapatılmasını sağlayan “Pull & Push” kilit sistemi bulunur. Tamponda bulunan park konumu, işten kısa bir mola verildiğinde boruların ve zemin başlığının da hızlı ve rahat bir şekilde saklanmasını sağlar. Teslimat kapsamına 18 V/5,0 Ah Kärcher Battery Power pil ve bir pil şarj cihazı dahildir.
Özellikler ve faydalar
18 V Kärcher Değiştirilebilir pilBir güç kaynağına ihtiyaç duymadan çalışmayı ve bu nedenle maksimum hareket özgürlüğü elde etmeyi mümkün kılar. LCD ekran: Gerçek Zamanlı Teknolojisi ile: kalan çalışma süresi, kalan şarj süresi ve pil kapasitesini gösterir 18 V Kärcher Akü Gücü platformundaki tüm cihazlarla uyumludur.
Kartuş filtreFiltre değiştirmeden ıslak-kuru vakum yapabilme Ek kilitleme parçası olmadan çevirerek filtrenin basit kurulumu ve çıkarılması.
Pratik aksesuar depolamaYerden tasarruf sağlayan, güvenli ve kolay erişilebilir aksesuar deposu. Kompakt cihaz depolama.
Cihaz üzerindeki vakum borusu saklama alanı
- Emme hortumu, cihazın başına asılarak yerden tasarruf sağlayacak şekilde saklanabilir.
- Sağ ve sol elini kullananlar için sezgisel güvenlik mekanizmaları.
Depolama rafı
- Aletlerin ve vida veya çivi gibi küçük parçaların güvenli bir şekilde saklanması için.
Pratik, basınçlı hava üfleme fonksiyonu
- Vakumlama yapmanın mümkün olmadığı yerlerde pratik havalandırma fonksiyonu
- Örneğin bir çakıllı zeminden zahmetsizce kir çıkarma.
Yün torba
- Üç katmanlı, yırtılmaya karşı son derece dayanıklı polar malzeme.
- Daha uzun süreli vakum gücü ve olağanüstü toz tutma için.
Cihaz üzerindeki tutamağın ara park edilmesi
- İşe ara verdiğinizde kolu cihaz üzerine hızla park edin.
Cihaz, vakum hortumu ve zemin başlığı optimum şekilde koordine edilmiştir
- Mükemmel temizleme performansı- ıslak, kuru, ince ve kaba kirlerde
- Maksimum vakumlama kolaylığı ve esnekliği için
"Çek ve İt“ Kilit Sistemi
- Haznenin hızlı, kolay ve güvenli açılıp kapanması için
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Batarya ile çalışan cihaz
|Batarya platformu
|18 V Batarya platformu
|Rated input power (W)
|270
|Emiş gücü (W)
|75
|Vakum gücü (mbar)
|max. 110
|Hava debisi (l/s)
|max. 30
|Konteyner kapasitesi (l)
|17
|Konteyner malzemesi
|Paslanmaz çelik
|Renk bileşeni
|Cihaz kafası Sarı Konteynır Paslanmaz çelik Cihaz tamponu Sarı
|Standart aksesuar ID (mm)
|35
|Batarya türü
|Lityum iyon akü
|Motor Gücü (V)
|18
|Kapasite (Ah)
|5
|Pil şarjı başına çalışma süresi (dk)
|approx. 20 (5 Ah)
|Normal şarj cihazı ile şarj süresi (dk)
|585
|Çıkış gücü (A)
|0,5
|Batarya şarj cihazı için güç kaynağı (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Ses seviyesi (dB(A))
|70
|Renk
|Sarı
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|4,1
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|7,5
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|353 x 328 x 488
Scope of supply
- Varyant: Akü ve şarj cihazı dahildir
- Batarya: 18 V / 5,0 Ah Batarya Güç bataryası (1 ad.)
- Şarj cihazı: 18 V Pil Gücü standart şarj cihazı (1 adet)
- Emiş hortumunun uzunluğu: 2 m
- Emiş hortumunun tipi: teleskopik çatlak başlığı
- Emiş hortumunun malzemesi: Plastik
- Çıkarılabilir sap
- Emiş borularının miktarı: 2 Parça(lar)
- Emiş borularının uzunluğu: 0.5 m
- Emiş borularının nominal genişliği: 35 mm
- Emiş borularının malzemesi: Plastik
- Islak ve kuru başlık: Clips
- Derz başlığı
- Kartuş filtre: 1 Parça(lar), Selüloz
- Yün torba: 1 Parça(lar)
Ekipman
- Akıllı ekran: bataryaya entegre edilmiş
- Basınçlı hava üfleme fonksiyonu
- Park pozisyonu
- Katlanabilir tutamaç
- Cihaz başlığındaki kolun aradaki park konumu
- Cihaz üzerindeki vakum borusu saklama alanı
- Cihaz kafasında ek aksesuar saklama alanı
- Makine üzeri aksesuar depolama
- Tampon çubuğu
- Frenli tekerlekler: 4 Parça(lar)
Videos
Uygulama alanları
- Teras
- Ev ve bahçe çevresindeki alanlar
- Bahçe kulübesi
- Araç içi
- Sıvılar
- Atölyeler
- Garajlar
- Mahzen ve depolar
- Giriş alanları
- Hobi alanları