Daha fazla hareket özgürlüğü, daha fazla esneklik: Akülü WD 3-18 S ıslak ve kuru elektrikli süpürge batarya seti, 18 V Kärcher Battery Power batarya platformunda çalışır ve anında kullanıma hazırdır. Cihaz, 2 metre uzunluğundaki emme hortumu ve klipsli zemin başlığını mükemmel bir şekilde birleştirir ve ıslak, ince veya kaba kirleri anında temizleyebilir. Cihaz ayrıca sağlam ve darbeye dayanıklı 17 litrelik paslanmaz çelik hazne, tek parçalı kartuş filtre ve keçe filtre torbası ile donatılmıştır. Emme hortumu saklama alanı yerden tasarruf sağlar; cihazın başına güvenli bir şekilde asmanız yeterlidir. Diğer özellikler arasında, vakumlamanın mümkün olmadığı alanlar için pratik üfleme fonksiyonu, aletler ve küçük eşyalar için saklama rafı, cihazı kolayca açıp kapatmak için döner anahtar, ergonomik olarak tasarlanmış taşıma kolu ve kabın kolayca açılıp kapatılmasını sağlayan “Pull & Push” kilit sistemi bulunur. Tamponda bulunan park konumu, işten kısa bir mola verildiğinde boruların ve zemin başlığının da hızlı ve rahat bir şekilde saklanmasını sağlar. Teslimat kapsamına 18 V/5,0 Ah Kärcher Battery Power pil ve bir pil şarj cihazı dahildir.