WD1 Islak Kuru Süpürge Bataryalı Set
Bağımsız ve çok yönlü: Kompakt, bataryalı ve Islak Kuru Süpürge WD 1 Battery Set, 18 V Kärcher batarya ve araba temizlemek için aksesuarlara sahiptir.
Şebeke gücüne güvenmek zorunda kalmadan çok amaçlı ıslak kuru bir elektrikli süpürgenin tam işlevselliğini mi istiyorsunuz? Kompakt ve bataryalı WD 1 Batary Set ile elektriksiz alanlarda temizlik artık bir sorun değil. Kutuya dahil olan pil, 10 dakikalık bir çalışma süresi sağlar ve batarya ömrü LCD ekrandan takip edilebilir. Yedi litre kapasiteye sahip sağlam, darbeye dayanıklı plastik bir kutusu vardır. Kartuş filtre sayesinde, filtreyi değiştirmeye gerek kalmadan kuru ve ıslak kiri temizlemek kolaydır. Vakum hortumu, yarık başlığı ve döşeme başlığı gibi otomobilin içini temizlemek için özel aksesuarlar, kirin tamamen temizlenmesini sağlar. İşe ara verdiğinizde veya saklamak için aksesuarlar rahatça toplanabilir. Diğer donanım özellikleri: üfleme işlevi, "Çek ve İt" kilitleme sistemi, ergonomik taşıma kolu ve pratik aksesuar ve lastik bantlı hortum saklama. 18 V Kärcher Batarya Platformuna uyumlu diğer cihazlarda da aynı pil kullanılabilir.
Özellikler ve faydalar
18 V Kärcher Değiştirilebilir pilBir güç kaynağına ihtiyaç duymadan çalışmayı ve bu nedenle maksimum hareket özgürlüğü elde etmeyi mümkün kılar. LCD ekran: Gerçek Zamanlı Teknolojisi ile: kalan çalışma süresi, kalan şarj süresi ve pil kapasitesini gösterir 18 V Kärcher Battery Power pil platformundaki tüm cihazlarla uyumludur.
Kompakt, taşınabilir tasarımBireysel ve esnek kullanım Taşıma için uygun
Özel kartuş filtreFiltre değiştirmeden ıslak-kuru vakum yapabilme
Araç içi temizlik için özel akseuarlar
- Araç içi temizliği için uygundur
- Mükemmel temizleme performansı- ıslak, kuru, ince ve kaba kirlerde
- Maksimum vakumlama kolaylığı ve esnekliği için
Pratik, basınçlı hava üfleme fonksiyonu
- Vakumlama yapmanın mümkün olmadığı yerlerde pratik havalandırma fonksiyonu
- Zahmetsiz kir giderme
Pratik hortum saklama
- Emme hortumunu lastik bant kullanarak taşımak kolaydır
Pratik aksesuar depolama
- Yerden kazandıran, güvenli ve kolay erişilebilir aksesuar deposu.
"Çek ve İt'' kilitleme sistemi
- Haznenin hızlı, kolay ve güvenli açılıp kapanması için
Elde taşımak için ergonomik bir şekilde dizayn edilmiştir
- Makine taşıması kolay ve kullanılışlıdır.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Batarya ile çalışan cihaz
|Batarya platformu
|18 V Batarya platformu
|Rated input power (W)
|250
|Emiş gücü (W)
|60
|Vakum gücü (mbar)
|max. 85
|Hava debisi (l/s)
|max. 22
|Konteyner kapasitesi (l)
|7
|Konteyner malzemesi
|Plastik
|Renk bileşeni
|Cihaz kafası Sarı Konteynır Sarı
|Standart aksesuar ID (mm)
|35
|Batarya türü
|Lityum iyon akü
|Motor Gücü (V)
|18
|Kapasite (Ah)
|2,5
|Pil şarjı başına çalışma süresi (dk)
|approx. 10 (2,5 Ah)
|Normal şarj cihazı ile şarj süresi (dk)
|300
|Çıkış gücü (A)
|0,5
|Batarya şarj cihazı için güç kaynağı (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Ses seviyesi (dB(A))
|64
|Renk
|Sarı
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|3,1
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|5,8
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|386 x 279 x 312
Scope of supply
- Varyant: Akü ve şarj cihazı dahildir
- Batarya: 18 V / 2,5 Ah Batarya Gücü Batarya (1 ad.)
- Şarj cihazı: 18 V Pil Gücü standart şarj cihazı (1 adet)
- Emiş hortumunun uzunluğu: 1.2 m
- Emiş hortumunun malzemesi: Plastik
- Derz başlığı
- Döşeme başlığı
- Kartuş filtre: 1 Parça(lar), Selüloz
Ekipman
- Akıllı ekran: bataryaya entegre edilmiş
- Basınçlı hava üfleme fonksiyonu
- Makine üzeri aksesuar depolama
Videos
Uygulama alanları
- Araç içi
- Karavanlar
- Ev ve bahçe çevresindeki alanlar
- Bahçe kulübesi
- Sıvılar
- Atölyeler
- Hobi alanları