Şebeke gücüne güvenmek zorunda kalmadan çok amaçlı ıslak kuru bir elektrikli süpürgenin tam işlevselliğini mi istiyorsunuz? Kompakt ve bataryalı WD 1 Batary Set ile elektriksiz alanlarda temizlik artık bir sorun değil. Kutuya dahil olan pil, 10 dakikalık bir çalışma süresi sağlar ve batarya ömrü LCD ekrandan takip edilebilir. Yedi litre kapasiteye sahip sağlam, darbeye dayanıklı plastik bir kutusu vardır. Kartuş filtre sayesinde, filtreyi değiştirmeye gerek kalmadan kuru ve ıslak kiri temizlemek kolaydır. Vakum hortumu, yarık başlığı ve döşeme başlığı gibi otomobilin içini temizlemek için özel aksesuarlar, kirin tamamen temizlenmesini sağlar. İşe ara verdiğinizde veya saklamak için aksesuarlar rahatça toplanabilir. Diğer donanım özellikleri: üfleme işlevi, "Çek ve İt" kilitleme sistemi, ergonomik taşıma kolu ve pratik aksesuar ve lastik bantlı hortum saklama. 18 V Kärcher Batarya Platformuna uyumlu diğer cihazlarda da aynı pil kullanılabilir.