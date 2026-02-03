EDI 4 Şarjlı Buz Kazıyıcı
EDI 4 elektrikli buz kazıyıcı, döner diski ve altı sağlam plastik bıçağı sayesinde tek bir hareketle inatçı buzu bile arabanın ön camlarından çıkarır:
EDI 4 elektrikli buz kazıyıcı, buzu parça parça kazımak gibi zorlu görevlere nihayet son veriyor. Dönen diski ve altı sağlam plastik bıçağı ile buz kazıyıcı, inatçı buzu bile otomobilin ön camlarından tek bir hareketle zahmetsizce çıkarır. EDI 4 bekleme modundaysa, çıkarma diskinin dönmeye başlaması için yukarıdan hafifçe bir basınç uygulayın ve buz sihirle uzaklaşır. Bıçaklar aşınırsa, çıkarma diski herhangi bir alet kullanmadan değiştirilebilir (disk yedek parça olarak mevcuttur). Koruyucu kapakla beraber buz kazıyıcının modern ve kompakt tasarımı, taşınmasını ve saklanmasını kolaylaştırır. Birkaç uygulama için bir pil şarjı yeterlidir. Cihazın şarj edilmesi gerektiğinde entegre LED yanıp söner.
Özellikler ve faydalar
Sağlam plastik başlığa sahip döner diskDarbeye dayanıklı çıkarma diski, inatçı buzu bile zahmetsizce çıkarır.
Ek değişikliği mümkündürÇıkarma diski herhangi bir alet kullanmadan hızlı ve kolay bir şekilde değiştirilebilir.
Güçlü lityum iyon hücrelerBirkaç uygulama için bir pil şarjı yeterlidir.
Kolay kontrol
- Yukarıdan hafif bir basınç uygulamak, çıkarma diskinin dönmeye başlamasına neden olur.
Cihazdaki LED ışıklı görüntüleme ekranı
- Cihazın şarj edilmesi gerektiğinde entegre LED yanıp söner.
Koruyucu kapak içerir
- Güvenilir kullanım ve saklama için.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Batarya türü
|Lityum iyon batarya
|Pil çalışma süresi (dk)
|15
|Şarj etme süresi (sa)
|3
|disk çapı (mm)
|100
|disk hızı (rpm)
|500
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|0,6
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|0,9
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|133 x 124 x 110
Scope of supply
- Lityum iyon batarya
- Akü şarj kablosu
- Koruyucu başlık
Videos
Uygulama alanları
- Cam ekranlar