EDI 4 Şarjlı Buz Kazıyıcı

EDI 4 elektrikli buz kazıyıcı, döner diski ve altı sağlam plastik bıçağı sayesinde tek bir hareketle inatçı buzu bile arabanın ön camlarından çıkarır:

EDI 4 elektrikli buz kazıyıcı, buzu parça parça kazımak gibi zorlu görevlere nihayet son veriyor. Dönen diski ve altı sağlam plastik bıçağı ile buz kazıyıcı, inatçı buzu bile otomobilin ön camlarından tek bir hareketle zahmetsizce çıkarır. EDI 4 bekleme modundaysa, çıkarma diskinin dönmeye başlaması için yukarıdan hafifçe bir basınç uygulayın ve buz sihirle uzaklaşır. Bıçaklar aşınırsa, çıkarma diski herhangi bir alet kullanmadan değiştirilebilir (disk yedek parça olarak mevcuttur). Koruyucu kapakla beraber buz kazıyıcının modern ve kompakt tasarımı, taşınmasını ve saklanmasını kolaylaştırır. Birkaç uygulama için bir pil şarjı yeterlidir. Cihazın şarj edilmesi gerektiğinde entegre LED yanıp söner.

Özellikler ve faydalar
Elektrikli buz kazıyıcı EDI 4 Şarjlı Buz Kazıyıcı: Sağlam plastik başlığa sahip döner disk
Sağlam plastik başlığa sahip döner disk
Darbeye dayanıklı çıkarma diski, inatçı buzu bile zahmetsizce çıkarır.
Elektrikli buz kazıyıcı EDI 4 Şarjlı Buz Kazıyıcı: Ek değişikliği mümkündür
Ek değişikliği mümkündür
Çıkarma diski herhangi bir alet kullanmadan hızlı ve kolay bir şekilde değiştirilebilir.
Elektrikli buz kazıyıcı EDI 4 Şarjlı Buz Kazıyıcı: Güçlü lityum iyon hücreler
Güçlü lityum iyon hücreler
Birkaç uygulama için bir pil şarjı yeterlidir.
Kolay kontrol
  • Yukarıdan hafif bir basınç uygulamak, çıkarma diskinin dönmeye başlamasına neden olur.
Cihazdaki LED ışıklı görüntüleme ekranı
  • Cihazın şarj edilmesi gerektiğinde entegre LED yanıp söner.
Koruyucu kapak içerir
  • Güvenilir kullanım ve saklama için.
Teknik özellikler

Teknik veriler

Batarya türü Lityum iyon batarya
Pil çalışma süresi (dk) 15
Şarj etme süresi (sa) 3
disk çapı (mm) 100
disk hızı (rpm) 500
Aksesuarsız ağırlık (kg) 0,6
Ağırlık (paketlenmiş) (kg) 0,9
Boyutlar (U x G x Y) (mm) 133 x 124 x 110

Scope of supply

  • Lityum iyon batarya
  • Akü şarj kablosu
  • Koruyucu başlık
Videos
Uygulama alanları
  • Cam ekranlar
Aksesuarlar