EDI 4 elektrikli buz kazıyıcı, buzu parça parça kazımak gibi zorlu görevlere nihayet son veriyor. Dönen diski ve altı sağlam plastik bıçağı ile buz kazıyıcı, inatçı buzu bile otomobilin ön camlarından tek bir hareketle zahmetsizce çıkarır. EDI 4 bekleme modundaysa, çıkarma diskinin dönmeye başlaması için yukarıdan hafifçe bir basınç uygulayın ve buz sihirle uzaklaşır. Bıçaklar aşınırsa, çıkarma diski herhangi bir alet kullanmadan değiştirilebilir (disk yedek parça olarak mevcuttur). Koruyucu kapakla beraber buz kazıyıcının modern ve kompakt tasarımı, taşınmasını ve saklanmasını kolaylaştırır. Birkaç uygulama için bir pil şarjı yeterlidir. Cihazın şarj edilmesi gerektiğinde entegre LED yanıp söner.