KB 5 akülü elektrikli süpürge, sert zeminler ve halılar için ideal bir ara temizlik cihazıdır. KB 5, lityum iyon pille çalışır ve kompakt tasarımıyla olağanüstü temizleme performansı sağlar. Bu hafif ve yerden tasarruf sağlayan akülü elektrikli süpürge, evrensel fırçasıyla görünür kirleri tamamen temizler. Esnek çift mafsalı sayesinde sandalye arasına ve mobilya altına rahatlıkla sığar, merdivenleri sorunsuz temizler ve kenarlara kadar etkili bir şekilde süpürür. Eğilmeye gerek kalmadan ergonomik olarak kullanılabilir, otomatik açma/kapama fonksiyonuna ve yandan çıkarılabilen kullanışlı bir çöp konteynerine sahiptir.