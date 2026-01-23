KB 5
Etkili ara temizlik için: KB 5 akülü elektrikli süpürge hızla kullanıma hazırdır ve en küçük alanlarda olağanüstü temizleme performansı sunar.
KB 5 akülü elektrikli süpürge, sert zeminler ve halılar için ideal bir ara temizlik cihazıdır. KB 5, lityum iyon pille çalışır ve kompakt tasarımıyla olağanüstü temizleme performansı sağlar. Bu hafif ve yerden tasarruf sağlayan akülü elektrikli süpürge, evrensel fırçasıyla görünür kirleri tamamen temizler. Esnek çift mafsalı sayesinde sandalye arasına ve mobilya altına rahatlıkla sığar, merdivenleri sorunsuz temizler ve kenarlara kadar etkili bir şekilde süpürür. Eğilmeye gerek kalmadan ergonomik olarak kullanılabilir, otomatik açma/kapama fonksiyonuna ve yandan çıkarılabilen kullanışlı bir çöp konteynerine sahiptir.
Özellikler ve faydalar
Kärcher Uyarlanabilir Temizlik SistemiTüm zemin döşemelerinden kiri tamamen çıkarır. Kiri en iyi şekilde toplama için yenilikçi ve ayarlanabilen süpürme ucu. Kirin tamamen çıkarılması için en uygun kir iletiminin yanı sıra gelişmiş iç yapı.
Atık haznesini çıkarmak ve değiştirmek basittir.Kire temas etmeden hızlı ve kolay şekilde boşaltma.
Esnek çift birleşim yeriTutamak çaba göstermeden her yöne hareket ettirilebilir. Kolay manevra kabiliyeti. Mobilyaların ve sandalyelerin arası da dahildir.
Otomatik aç/kapa düğmesi
- Açıp kapatması kolaydır.
- Hızlı ve kolayca öğrenilebilir.
- Eğilmeye gerek yok.
Evrensel fırça
- Hem sert zeminlerde hem de halılarda en iyi kir toplama için.
- Tüyleri kolaylıkla ortadan kaldırır.
- Ayrıca kenarları süpürmeyi sağlar.
Evrensel fırçayı çıkarmak ve değiştirmek kolaydır.
- Tek el ile kullanımı hızlı ve kolaydır.
- Evrensel fırçayı temizlemeyi kolaylaştırır.
Lityum-iyon pil teknolojisi
- Sert zeminlerde 30 dakikaya kadar pil çalışma süresi ile birlikte.
- Hafıza etkisi yoktur.
- Her zaman kullanıma hazırdır.
Fazla yer kaplamadan saklama
- En küçük girintilerde bile basit ve yer kaplamadan saklama için.
- Kablosuz şarjlı süpürge ihtiyaç duyulan her yerde saklanabilir.
Park pozisyonu
- Kısa çalışma aralarında cihaz kolaylıkla her yere konulabilir.
Düşük ağırlık
- Taşıma ve manevra kolaylığı.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Batarya ile çalışan cihaz
|Üniversal fırçanın çalışma genişliği (mm)
|210
|Konteyner kapasitesi (ml)
|370
|Akü gerilimi (V)
|3,6
|Sert zeminlerde aküyle çalışma süresi (dk)
|30
|Halıda aküyle çalışma süresi (dk)
|20
|Batarya türü
|Lityum iyon batarya
|Motor Gücü (V)
|100 / 240
|Frekans (Hz)
|50 / 60
|Renk
|Beyaz
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|0,8
|Akülü ağırlık (kg)
|1,2
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|1,5
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|215 x 230 x 1120
Scope of supply
- Akü dolum cihazı
Ekipman
- Evrensel fırça: çıkarılabilir
Videos
Uygulama alanları
- Sert zeminler
- Halılar
- Merdivenler