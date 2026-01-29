VC 6 Cordless ourFamily

Özellikler ve faydalar
Bataryalı elektrikli süpürge VC 6 Cordless ourFamily: İnce ayarlı teknoloji
İnce ayarlı teknoloji
Aktif zemin başlığıyla mükemmel uyum sağlayan güçlü 25,2 V pil Normal modda optimize edilmiş 50 dakikalık çalışma süresi 250 W motor, aktif zemin başlığı, Power Lock & 3 kademeli torbasız filtre sistemi
Bataryalı elektrikli süpürge VC 6 Cordless ourFamily: Pratik olarak tasarlanmış filtre sistemi
Pratik olarak tasarlanmış filtre sistemi
Siklon, hava girişi ve HEPA hijyen filtrelerine sahip 3 aşamalı filtre sistemi Özellikle temiz hava atılımı için HEPA hijyen filtresi (EN 1822: 1998) Basit tek tıkla filtre boşaltma
Bataryalı elektrikli süpürge VC 6 Cordless ourFamily: Aktif zemin başlığı
Aktif zemin başlığı
Motorlu silindir ile optimum kir toplama Aşırı manevra kabiliyeti, mobilyaların altında hareket etmeyi çok kolaylaştırır Yüzeylerin güvenilir şekilde temizlenmesini sağlar
İki aşamalı güç kontrolü
  • Daha büyük evleri temizlemek için yeterli çalışma süresi
  • İsteğe bağlı yükseltme modu
Şarj seçeneği dahil duvar braketi
  • Duvar braketi kullanılarak cihaz hızlı ve kolay bir şekilde saklanabilir
  • Elektrikli süpürgeyi asarak kolayca şarj edebilirsiniz
Sezgisel geri bildirim ve şarj göstergesi
  • Okunması kolay LED ekran aracılığıyla geri bildirim ve hata mesajları.
  • Pil durumu ekranını temizleyin
Kullanımı kolay
  • Güç, uygulamanın gerekliliklerine göre kolaylıkla ve hızlıca ayarlanabilir
  • İsteğe bağlı yükseltme modu
  • Kullanım kolaylığı için Güç Kilidi içerir
Teknik özellikler

Teknik veriler

Batarya ile çalışan cihaz
Ses güç seviyesi (dB(A)) < 78
Konteyner kapasitesi (ml) 800
Batarya türü Lityum iyon batarya
Motor Gücü (V) 25,2
Kapasite (Ah) 2,5
Pil şarjı başına çalışma süresi (/dk) Normal Mod : / approx. 50 Turbo Modu : / approx. 11
Normal şarj cihazı ile şarj süresi (dk) 235
Renk Beyaz
Aksesuarsız ağırlık (kg) 2,6
Ağırlık (paketlenmiş) (kg) 5,2
Boyutlar (U x G x Y) (mm) 235 x 266 x 1130

Scope of supply

  • Batarya: 21,6 V / 2,5 Ah akü (1 adet)
  • HEPA-filtre türü: HEPA 12 filtresi
  • Hava giriş filtresi: 1 Parça(lar)
  • LED'li büyük evrensel zemin başlığı
  • Derz başlığı
  • Döşeme başlığı ve yumuşak toz alma fırçası (2'si 1 arada)
  • Emiş borusu: Metal
  • Şarj üniteli büyük duvar braketi

Ekipman

  • Teleskobik emiş tüpü
  • Torbasız filtre sistemi
  • Güç kontrol: 2 performans seviyesi ile
Bataryalı elektrikli süpürge VC 6 Cordless ourFamily
Bataryalı elektrikli süpürge VC 6 Cordless ourFamily
Bataryalı elektrikli süpürge VC 6 Cordless ourFamily
Bataryalı elektrikli süpürge VC 6 Cordless ourFamily
Bataryalı elektrikli süpürge VC 6 Cordless ourFamily
Uygulama alanları
  • Parke, laminat, mantar, taş, linolyum ve PVC gibi mühürlü sert zeminlerin yanı sıra kısa tüylü halılar üzerinde de etkilidir.
  • Halılar
  • Kumaş yüzeyler
  • Merdivenler
Aksesuarlar