Temiz ve sağlıklı bir uyku için VCH 4 UVClean Yatak Temizleyici Toz Torbasız Süpürge. Yataklar, alerjiye neden olabilecek ve dolayısıyla uykuyu bozabilecek milyonlarca parazit ve bakteri barındırır, bu nedenle bir yatağın sadece temiz görünmesi yeterli değildir. VCH 4 UVClean Yatak Temizleyici Toz Torbasız Süpürge, yataklarınızdan ve tekstil yüzeylerden parazitler ve diğer alerjenler gibi görünür ve görünmez parçacıkları etkili bir şekilde temizleyerek liflere kadar derinlemesine temizlik sağlar. Yatak temizleyici, üç güçlü teknolojiyi bir araya getirerek mükemmel bir etki sağlar. Çırpıcı silindirin güçlü titreşimi, yatak liflerine derinlemesine yerleşmiş kir, ölü deri hücreleri ve parazitleri gevşetir ve yüzeye çıkarır. Güçlü motor, gevşeyen parçacıkları taviz vermeden vakumlar ve bunları atık kabında güvenli bir şekilde hapseder. Aynı zamanda, entegre UV-C ışığı yüzeydeki tüm bakteri ve parazitleri %99,9'a kadar nötralize eder. Bu kombinasyon, tüm yatakların, yastıkların ve diğer tekstil yüzeylerin derinlemesine temizlenmesini sağlayarak kullanıcının sağlığını korur.