VCH 4 UVCLEAN Yatak Temizleyici Toz Torbasız Süpürge
Alerji hastaları için derin lif temizliği: VCH 4 UVCLEAN Yatak Temizleyici Toz Torbasız Süpürge, UV-C ışığı, titreşim ve güçlü emiş gücüyle yataklardan ve diğer tekstil yüzeylerden tüm parazitlerin ve bakterilerin %99,9'unu ortadan kaldırır.
Temiz ve sağlıklı bir uyku için VCH 4 UVClean Yatak Temizleyici Toz Torbasız Süpürge. Yataklar, alerjiye neden olabilecek ve dolayısıyla uykuyu bozabilecek milyonlarca parazit ve bakteri barındırır, bu nedenle bir yatağın sadece temiz görünmesi yeterli değildir. VCH 4 UVClean Yatak Temizleyici Toz Torbasız Süpürge, yataklarınızdan ve tekstil yüzeylerden parazitler ve diğer alerjenler gibi görünür ve görünmez parçacıkları etkili bir şekilde temizleyerek liflere kadar derinlemesine temizlik sağlar. Yatak temizleyici, üç güçlü teknolojiyi bir araya getirerek mükemmel bir etki sağlar. Çırpıcı silindirin güçlü titreşimi, yatak liflerine derinlemesine yerleşmiş kir, ölü deri hücreleri ve parazitleri gevşetir ve yüzeye çıkarır. Güçlü motor, gevşeyen parçacıkları taviz vermeden vakumlar ve bunları atık kabında güvenli bir şekilde hapseder. Aynı zamanda, entegre UV-C ışığı yüzeydeki tüm bakteri ve parazitleri %99,9'a kadar nötralize eder. Bu kombinasyon, tüm yatakların, yastıkların ve diğer tekstil yüzeylerin derinlemesine temizlenmesini sağlayarak kullanıcının sağlığını korur.
Özellikler ve faydalar
500 W güçlü emiş gücüGüçlü motor, gevşeyen tüm parçacıkları, saçları ve tozu emerek hiçbir şey bırakmaz.
Güçlü çırpıcı silindirÇırpıcı silindirin güçlü titreşimi (180 vuruş/saniye), yatakların ve diğer tekstil yüzeylerin içinden derinlemesine yerleşmiş ve inatçı kirleri, akarları ve onların dışkılarını bile gevşetir.
Güvenilir UV-C ışıkEntegre UV-C ışığı yüzeye etki eder ve kimyasal kullanmadan tüm bakteri ve parazitlerin %99,9'unu güvenilir bir şekilde nötralize eder.
Yenilikçi 2 bölmeli hazne sistemi
- Emildikten sonra, toz siklon teknolojisi ile hızla döndürülür, böylece kaba parçacıklar kabın birinci bölmesine, ince tozlar ise ikinci bölmesine düşer.
- Hava ve kirin ayrılması, kalıcı ve verimli emiş gücü sağlar.
Uzun ana kablo
- Geniş ürün yelpazesi, büyük alanların tek seferde ve durmadan temizlenebilmesi sayesinde zaman tasarrufu sağlar ve kolaylık sunar.
65 °C sıcak hava nem alma
- Sıcak hava nem alma özelliği, yatak ve diğer tekstil yüzeylerinde kuru, akar ve bakteri önleyici bir mikro iklim yaratarak akar ve küf sporlarının oluşumunu engeller.
Kompakt ve hafif tasarım
- Rahat ve çok yönlü temizlik için zahmetsiz kullanım sağlar. Ayrıca, kullanımdan sonra cihaz rafta veya dolapta saklanarak yerden tasarruf edilebilir.
Zahmetsiz son temizlik
- Tüm parçaların bakımı ve temizliğinin hızlı, hijyenik ve karmaşık olmayan bir şekilde yapılabilmesi için özenle tasarlanmıştır. Cihazdaki atıkların boşaltılması hızlıdır, böylece temizliğe hemen devam edebilirsiniz.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Atık konteyneri kapasitesi (ml)
|400
|Ses güç seviyesi (dB(A))
|80
|Sıcak hava nem alma (°C)
|65
|Rated input power (W)
|500
|Kablo uzunluğu (m)
|5
|Faz sayısı (Fh)
|1
|Motor Gücü (V)
|220 / 240
|Frekans (Hz)
|50 / 60
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|2,1
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|2,8
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|309 x 240 x 170
Ekipman
- Çırpıcı silindir
- Köpük filtre elemanı: 2 Parça(lar)
- Motor koruyucu filtre: 3 Parça(lar)
Videos
Uygulama alanları
- Minder
- Döşemeli mobilyalar
- Çocuk yatakları