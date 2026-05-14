Özellikler ve faydalar
Vacuum mop KFL 1
Temizlikte %50'ye varan zaman tasarrufu¹⁾ ve kusursuz temizlik garantisi! Entegre vakum özelliği sayesinde ön süpürme zahmetine son verir. Farklı zeminlere uyum sağlayarak, kuru modda halı ve kilimlerde bile kenarlara kadar etkili ve derinlemesine temizlik sağlar.
Etkili Hijyenik!Spin teknolojisi
Hijyenik ve tertemiz bir ev için, tüm bakterilerin %99'unu²⁾ yok ettiği kanıtlanmıştır. Mükemmel paspaslama sonuçları için silindir dakikada 500 devire kadar döner. Kirli sudan ayrı tutulan sürekli taze su temini için akıllı iki tanklı sistem.
Etkili iki aşamalı Duo!Pure filtre sistemi
Çok aşamalı filtre sistemi, motoru nemden güvenilir bir şekilde korur. Yüksek verimli düz kıvrımlı filtre ile mükemmel filtreleme – havadaki en küçük parçacıkları bile etkili bir şekilde yakalar. Halı ve kilimlerde kullanım için ideal kuru mod.
Verimli Comfort!Cell lityum iyon pil
  • Yüksek hızlar, optimum emiş gücü ve paspaslama performansı sayesinde etkileyici temizlik sonuçları.
  • Daha uzun ürün ömrü için servis sırasında pil hızlı bir şekilde değiştirilebilir – hem cüzdanınıza hem de çevreye duyarlı.
LED ekranlı sorunsuz temizlik
  • Kalan çalışma süresi veya temizlik modu gibi önemli bilgiler her zaman görünür.
  • Taşma korumalı akıllı tank seviyesi göstergesi ve kirli su tankı boşaltılmadığında otomatik kapanma.
  • Tankın kolay boşaltılması ve doldurulması – kirle temas etmeden.
Hygienic System!Clean kendi kendini temizleme işlevi
  • Dakikada 550'ye kadar silindir devri ile etkili kendi kendini temizleme işlevi – kirle temas etmeden hızlı ve rahat temizlik için.
  • Şarj sırasında bile cihazın ve aksesuarların pratik saklanması.
Teknik özellikler

Teknik veriler

Dolu batarya ile alan performansı (m²) 110
Temiz su tankı kapasitesi (ml) 500
Kirli su tankı kapasitesi (ml) 425
Nominal giriş gücü (W) 160
Sürüş / Tahrik Fırça motoru
Faz sayısı (Fh) 1
Motor Gücü (V) 100 - 240
Frekans (Hz) 50
Çalışma genişliği, tekerlek (mm) 240
Zemin kuruma süresi (dk) 2
Akü gerilimi (V) 21,6
Pil çalışma süresi (dk) max. 25
Şarj etme süresi (dk) 160
Batarya türü Lityum iyon batarya
Renk Beyaz
Aksesuarsız ağırlık (kg) 3,8
Ambalajlı ağırlık (kg) 7,8
Boyutlar (U x G x Y) (mm) 1138 x 268 x 280

¹⁾ Kärcher temizlik makineleri, temizlik süresinden %50'ye kadar tasarruf sağlar; çünkü normal ev kirlerini tek adımda temizleyerek paspas öncesi süpürme zahmetini ortadan kaldırır. / ²⁾ Bağımsız bir test laboratuvarı tarafından yapılan testlere dayanmaktadır.

Scope of supply

  • Çok yüzeyli silindir: 1 Parça(lar)
  • Temizlik maddeleri: Zemin temizleme deterjanı: Universal RM 536, 30 ml
  • Şarj, park ve temizlik istasyonu
  • Temizleme fırçası
  • Sünger filtre: 1 Parça(lar)

Ekipman

  • 2 tank sistemi
  • Çift filtre sistemi
  • Kendi kendini temizleme modu
  • Standart mod
  • Kuru mod
  • Kirli su tankı dolum seviyesi göstergesi
  • Taşıma Tekerlekleri
Uygulama alanları
  • Sert zeminler
  • Az tüylü halılarda
  • İnatçı kirler bile
  • İri taneli kirin atılması (örneğin bir atölyede, garajda veya bodrumdaki)
  • İnce kir
  • Kuru kirin vakumlanması
  • Hepsi bir arada: Her türlü kuru ve ıslak günlük kiri temizler.
  • Sıvılar
  • Evcil hayvan tüyleri
