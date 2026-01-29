OC 3 + Bike
Hareket halindeyken bisiklet yıkamak artık çok kolay: lityom-iyon pil, su deposu ile birlikte hassas yüzeyler için düşük basınçlı mobil basınçlı yıkama makinesi. Çeşitli aksesuarlar cihazla birlikte temin edilmektedir.
Kärcher'in mobil basınçlı yıkama makinesi ile bisikletleri yıkamak için optimize edilmiş olan aksesuarlara sahip bisiklet kutusu dahil - hareket halindeyken bile temizlikten ödün vermezsiniz. Entegre lityum-iyon pil ve sökülebilir su deposu, elektrik veya su bağlantısı olmadan bile uygulamayı sağlar. Verimli ve düşük basınçlı akışı sayesinde hassas yüzeyleri mükemmel bir şekilde temizler. LED ekranı pil azaldığında veya şarj edildiğinde sinyal verir. Bisiklet kutusu avantajları, evrensel yumuşak kıllı fırça tetik tabancasına takılabilir ve inatçı kirleri zorlamadan temizler, deterjanı tüm birleşenlerle son derece yumuşaktır. Yüksek kaliteli mikro fiber kumaşla, depolanmadan önce ekipmanı silebilirsiniz ve aksesuar kutusu sayesinde kolayca depolayabilirsiniz.
Özellikler ve faydalar
Sofistike depolama konseptiÇıkarılabilir su deposunun altındaki sarmal hortum ve yüksek basınç tabacasının kolay depolanması.
Entegre lityum-iyon bataryaBir güç kaynağından bağımsız hareketli temizlik.
Bisiklet KutusuBisikletlerin ve bisiklet ekipmanlarının en iyi şekilde temizlenmesi için.
Verimli fakat yumuşak düşük basınç
Çıkarılabilir su deposu
- Evde kolayca doldurulabilir.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Basınç aralığı
|Düşük basınç
|Su debisi (l/dk)
|max. 2
|Batarya ile çalışan cihaz
|Batarya türü
|Lityum iyon batarya
|Pil çalışma süresi (dk)
|15
|Şarj etme süresi (dk)
|180
|Renk
|Sarı
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|2,2
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|4
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|277 x 234 x 293
Scope of supply
- Lityum iyon batarya
- Yassı püskürtme namlusu
- Evrensel fırça
- Mikrofiber bez
- Saklama kutusu
- Temizlik maddeleri: Bisiklet Temizleyici RM 44 G, 0.5 l
Ekipman
- Su emişi
- Su deposu hacmi: 4 l
- Uzatma hortumu: 2.8 m
- Entegre su giriş filtresi
- Cihaz filtresi
Uygulama alanları
- Bisikletler
- Bahçe makineleri ve aletlerini temizlemek için.
- Evcil Hayvanlar / Köpekler
- Pusetler / çocuk arabaları
- Çadır / kamp ekipmanları
- Ayakkabılar / yürüyüş botları
- Çocuk oyuncakları / Bobbycar® / çalışır tekerlekler