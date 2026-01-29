Kärcher'in mobil basınçlı yıkama makinesi ile bisikletleri yıkamak için optimize edilmiş olan aksesuarlara sahip bisiklet kutusu dahil - hareket halindeyken bile temizlikten ödün vermezsiniz. Entegre lityum-iyon pil ve sökülebilir su deposu, elektrik veya su bağlantısı olmadan bile uygulamayı sağlar. Verimli ve düşük basınçlı akışı sayesinde hassas yüzeyleri mükemmel bir şekilde temizler. LED ekranı pil azaldığında veya şarj edildiğinde sinyal verir. Bisiklet kutusu avantajları, evrensel yumuşak kıllı fırça tetik tabancasına takılabilir ve inatçı kirleri zorlamadan temizler, deterjanı tüm birleşenlerle son derece yumuşaktır. Yüksek kaliteli mikro fiber kumaşla, depolanmadan önce ekipmanı silebilirsiniz ve aksesuar kutusu sayesinde kolayca depolayabilirsiniz.