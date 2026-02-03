OC 4
Güç kaynağı veya su bağlantısı olmadan hareket halindeyken temizlik için lityum iyon akülü ve su tanklı kompakt basınçlı yıkama makinesi - birçok uygulama için optimum temizlik performansı.
Kompakt ve taşınabilir: OC 4, Kärcher'in akülü el tipi basınçlı yıkama makinesidir ve hareket halindeyken temizlik çözümüne ihtiyaç duyan herkes için idealdir. Entegre lityum iyon akü ve 8 litrelik büyük su deposu sayesinde, şebeke elektriğine veya su bağlantılarına bağımlı olmadan temizlik yapabilirsiniz; sadece su doldurun ve başlayın. Kärcher nozul teknolojisi sayesinde temizlik nazik ama bir o kadar da etkili olabilir. Kamp alanında, bisiklete bindikten sonra, çamurlu bir yürüyüşten sonra veya evde bahçede - OC 4, çeşitli ara temizlik görevleri için ideal çözümdür. LED ışıklı gösterge, akünün mevcut şarj durumu ve kalan güç hakkında bilgi verir. Minimum yer kaplar - cihaz ve tüm aksesuarlar, yerden tasarruf etmek için boş su tankının içinde saklanabilir. 2,8 metre uzunluğundaki spiral hortum esneklik ve geniş bir hareket yarıçapı sağlar. Püskürtme tabancası, daha fazla rahatlık için geçmeli bir işleve sahiptir. Daha da geniş bir uygulama yelpazesi için çok çeşitli opsiyonel aksesuarlar mevcuttur.
Özellikler ve faydalar
Hareket halinde temizlik8 litrelik su tankı ve entegre şarj edilebilir batarya, su kaynağı veya elektrik bağlantısı olmadan bile hareket halindeyken temizliği kolaylaştırır. Depo, bir musluktan veya diğer su kaynaklarından doldurmak için çıkarılabilir ve sızdırmaz kapak sayesinde, örneğin araba bagajında endişelenmeden taşınabilir. Bisikletler, bahçe ve kamp ekipmanları, köpekler veya çocuk arabaları gibi birçok farklı temizlik işinde kullanım için esnektir.
Entegre lityum-iyon bataryaBir akü şarjı 22 dakikaya kadar çalışma süresi sağlar, bu süre bisiklet veya bahçe mobilyaları gibi birkaç kirli eşyayı iyice temizlemek için yeterlidir. LED ışık, akünün mevcut şarj durumu hakkında bilgi verir. USB tip C şarj soketi, örneğin arabada veya bir powerbank'ten dışarıdayken bile esnek şarj sağlar.
Sofistike depolama konseptiTaşıma ve depolama sırasında minimum yer kaplar - cihaz, hortum ve tetik tabancası boş su deposunun içine yerleştirilebilir. İsteğe bağlı ekstra olarak temin edilebilen aksesuar çantaları da deponun içinde saklanabilir. Kolayca taşıyın ve depolamada yerden tasarruf edin.
Etkili ve yumuşak düşük basınç
- Kärcher'in verimli nozul teknolojisi sayesinde basınçlı yıkama makinesi nazikçe temizler ve aynı zamanda su tasarrufu sağlar. Kirler çok etkili bir şekilde temizlenir.
- Bisikletlerdeki rulmanlar, contalar veya jant diskleri gibi hassas bileşenleri korumak için ideal seçim.
- Ulaşılması zor yerlerde bile güvenilir ve hassas temizlik.
Basit ve rahat kullanım
- Karmaşık kurulum gerektirmez. Sadece suyla doldurun ve kullanıma hazır.
- Tetik tabancası, zahmetsiz ve kesintisiz püskürtme için kilitleme fonksiyonuna sahiptir.
- 2,8 m uzunluğundaki spiral hortum geniş bir çalışma yarıçapı sunar.
Geniş aksesuar seçenekleri
- Uygulama alanlarını genişletmek için kapsamlı aksesuarlar isteğe bağlı olarak mevcuttur.
- Her temizlik görevi için doğru aksesuarlar (bisiklet, dış mekan ekipmanları, bahçe mobilyaları, köpek veya çok daha fazlası).
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Basınç aralığı
|Düşük basınç
|Su debisi (l/dk)
|max. 2
|Batarya ile çalışan cihaz
|Batarya türü
|Lityum iyon batarya
|Pil çalışma süresi (dk)
|max. 22
|Şarj etme süresi (sa)
|3,5
|Renk
|Gri
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|3,1
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|4,3
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|296 x 291 x 240
Scope of supply
- Yassı püskürtme namlusu
Ekipman
- Su emişi
- Su deposu hacmi: 8 l
- Uzatma hortumu: 2.8 m
- Hortum tipi: Düşük basınçlı spiral hortum
- Entegre su giriş filtresi
- Basınç tetik tabancası: Düşük basınçlı tetik tabancası
- Cihaz filtresi
Uygulama alanları
- Bisikletler
- Çadır / kamp ekipmanları
- Evcil Hayvanlar / Köpekler
- Ayakkabılar / yürüyüş botları
- Spor ekipmanları (sörf tahtası, kayık, ayakta kürek çekme tahtası)
- Pusetler / çocuk arabaları
- Bahçe makineleri ve aletlerini temizlemek için.
- Bahçe/teras/balkon mobilyaları
- Çocuk oyuncakları / Bobbycar® / çalışır tekerlekler
- Çiçekler