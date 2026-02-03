Kompakt ve taşınabilir: OC 4, Kärcher'in akülü el tipi basınçlı yıkama makinesidir ve hareket halindeyken temizlik çözümüne ihtiyaç duyan herkes için idealdir. Entegre lityum iyon akü ve 8 litrelik büyük su deposu sayesinde, şebeke elektriğine veya su bağlantılarına bağımlı olmadan temizlik yapabilirsiniz; sadece su doldurun ve başlayın. Kärcher nozul teknolojisi sayesinde temizlik nazik ama bir o kadar da etkili olabilir. Kamp alanında, bisiklete bindikten sonra, çamurlu bir yürüyüşten sonra veya evde bahçede - OC 4, çeşitli ara temizlik görevleri için ideal çözümdür. LED ışıklı gösterge, akünün mevcut şarj durumu ve kalan güç hakkında bilgi verir. Minimum yer kaplar - cihaz ve tüm aksesuarlar, yerden tasarruf etmek için boş su tankının içinde saklanabilir. 2,8 metre uzunluğundaki spiral hortum esneklik ve geniş bir hareket yarıçapı sağlar. Püskürtme tabancası, daha fazla rahatlık için geçmeli bir işleve sahiptir. Daha da geniş bir uygulama yelpazesi için çok çeşitli opsiyonel aksesuarlar mevcuttur.