Hareket halindeyken ve evde esnek temizlik için OC 7-18 El Tipi Batarya Seti, orta derecede kirleri zahmetsizce temizlemek için ideal seçimdir. El tipi orta basınçlı temizleyici, bahçe hortumuna doğrudan bağlanabilir veya su varilleri veya bidonlar gibi harici kaynaklardan suyu verimli bir şekilde emebilir. Su filtresi ile birlikte verilen emiş hortumu, 5 metreye kadar menzil sağlar. Tedarik kapsamına dahil olan güçlü 18 V Kärcher değiştirilebilir pil ile OC 7-18, harici güç ve su kaynaklarından tamamen bağımsızdır. İyi düşünülmüş, ergonomik tasarım rahat kullanım sağlarken, 11 ila 24 bar arasında 2 kademeli basınç ayarı, hassas yüzeyler için hassas ayar veya pil çalışma süresini uzatma imkanı sunar. LED gösterge, kullanılan mod ve pil seviyesi hakkında bilgi verir. 5'i 1 arada Multi Jet, beş püskürtme türü arasında hızlıca geçiş yapmanızı sağlarken, Kärcher nozul teknolojisi hassas malzemelerde bile nazik ve etkili temizlik sağlar. OC 7-18 bu nedenle çok yönlüdür – ister kampta, ister bisiklet turundan sonra, ister bahçecilikte kullanabilrisniz.