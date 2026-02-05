OC 7-18 Handheld Battery Set
El tipi kablosuz orta basınçlı temizleyici OC 7-18 El Tipi Batarya Seti, emiş hortumu, basınç ayarı ve 18 V değiştirilebilir bataryası sayesinde mobil temizlik için mükemmeldir.
Hareket halindeyken ve evde esnek temizlik için OC 7-18 El Tipi Batarya Seti, orta derecede kirleri zahmetsizce temizlemek için ideal seçimdir. El tipi orta basınçlı temizleyici, bahçe hortumuna doğrudan bağlanabilir veya su varilleri veya bidonlar gibi harici kaynaklardan suyu verimli bir şekilde emebilir. Su filtresi ile birlikte verilen emiş hortumu, 5 metreye kadar menzil sağlar. Tedarik kapsamına dahil olan güçlü 18 V Kärcher değiştirilebilir pil ile OC 7-18, harici güç ve su kaynaklarından tamamen bağımsızdır. İyi düşünülmüş, ergonomik tasarım rahat kullanım sağlarken, 11 ila 24 bar arasında 2 kademeli basınç ayarı, hassas yüzeyler için hassas ayar veya pil çalışma süresini uzatma imkanı sunar. LED gösterge, kullanılan mod ve pil seviyesi hakkında bilgi verir. 5'i 1 arada Multi Jet, beş püskürtme türü arasında hızlıca geçiş yapmanızı sağlarken, Kärcher nozul teknolojisi hassas malzemelerde bile nazik ve etkili temizlik sağlar. OC 7-18 bu nedenle çok yönlüdür – ister kampta, ister bisiklet turundan sonra, ister bahçecilikte kullanabilrisniz.
Özellikler ve faydalar
Hareket halinde temizlik
- Birlikte verilen emiş hortumu ve Kärcher 18 V değiştirilebilir pil ile, su ve elektrik bağlantılarından bağımsız olarak, hareket halindeyken veya evin her yerinde temizlik yapmak kolay ve mobil hale gelir.
- Bisikletler, bahçe ve kamp ekipmanları, bebek arabaları veya arabanın lekelerini temizlemek gibi birçok farklı temizlik görevinde esnek kullanım imkanı sunar.
- Su kaynağı, bağlı bir bahçe hortumu veya harici su kaynaklarından emiş hortumu ile sağlanabilir.
LED göstergeli basınç ayarı
- Temizlik görevine bağlı olarak, Max (24 bar) ve eco!Mode¹⁾ (yaklaşık 11 bar) arasında geçiş yapabilirsiniz. Hassas yüzeyler için veya pil çalışma süresini 30 dakikaya kadar uzatmak için idealdir.
- LED ışığı, seçilen mod ve pilin mevcut şarj durumu hakkında bilgi sağlar.
Zengiz aksesuar seçenekleri
- Multi Jet, tek bir nozülde beş püskürtme türünü birleştirir ve nozül başlığını çevirerek kolayca ayarlanabilir.
- Emiş hortumu, bidon, kova veya dere gibi harici su kaynaklarından su kullanılmasını mümkün kılar. 5 m uzunluğu sayesinde maksimum hareket özgürlüğü sağlar.
- Köpük püskürtme, inatçı kirlerin daha etkili bir şekilde temizlenmesi için deterjanın hedeflenen şekilde uygulanmasını kolaylaştırır.
Etkili ve nazik orta basınç
- Verimli Kärcher nozul teknolojisi ve 5'i 1 arada Multi Jet sayesinde, basınçlı yıkama makinesi nazikçe temizler ve su tasarrufu sağlar. Kirler çok etkili bir şekilde giderilir.
- Bisikletlerdeki rulmanlar, contalar veya akslar gibi hassas bileşenleri korumak için ideal seçimdir.
- Ulaşılması zor yerlerde bile güvenilir ve hassas temizlik.
Hafif ve ergonomik tasarım
- Düşük ağırlığı ve ergonomik tasarımı sayesinde, orta basınçlı temizleyici uzun süreli kullanımda da rahattır.
- Cihazın kompakt tasarımı, taşıma ve saklama için küçük bir paket boyutu sağlar.
18V Kärcher pil gücü
- LCD pil ekranlı Gerçek Zamanlı Teknoloji: kalan çalışma süresini, kalan şarj süresini ve pil kapasitesini gösterir.
- Lityum-iyon hücreler sayesinde uzun ömürlü ve güçlü.
- 18 V Kärcher Battery Power pil platformundaki tüm cihazlarla uyumludur.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Batarya ile çalışan cihaz
|Batarya platformu
|18 V Batarya platformu
|Basınç (Bar)
|max. 24
|Basınç aralığı
|Orta seviye basınç
|Su debisi (l/sa)
|200
|Batarya türü
|Lityum iyon batarya
|Motor Gücü (V)
|18
|Kapasite (Ah)
|2,5
|Gereken akü sayısı (Parça(lar))
|1
|Pil şarjı başına çalışma süresi (/dk)
|Normal Mod : / 14 Eko-verimlilik modu: / 30
|Hızlı şarj cihazı ile şarj süresi %80 / %100 (dk)
|44 / 83
|Normal şarj cihazı ile şarj süresi (dk)
|300
|Çıkış gücü (A)
|0,5
|Batarya şarj cihazı için güç kaynağı (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Renk
|Sarı
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|1
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|2,5
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|277 x 75 x 231
¹⁾ eco!Mode ayarında, en yüksek ayara (Max modu) kıyasla su tüketimi %20, enerji kullanımı ise %59 oranında azalır.
Scope of supply
- Varyant: Akü ve şarj cihazı dahildir
- Köpük püskürtme aparatı
- Bahçe hortumu adaptörü A3/4"
- 5'i 1 arada Multi Jet
- Vakum hortumu
Ekipman
- Su emişi
- Entegre su giriş filtresi
- Cihaz filtresi
Videos
Uygulama alanları
- Bisikletler
- Çadır / kamp ekipmanları
- Spor ekipmanları (sörf tahtası, kayık, ayakta kürek çekme tahtası)
- Pusetler / çocuk arabaları
- Bahçe makineleri ve aletlerini temizlemek için.
- Bahçe/teras/balkon mobilyaları
- Çocuk oyuncakları / Bobbycar® / çalışır tekerlekler
- Çöp kutuları
- Araçlar
- Perde/panjur